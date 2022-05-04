Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 247
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ah-ha, evet, kendi kendine yeterli senaryonun basit olduğunu düşündüm) ama çerçevenin gücünü kontrol ettim)
O zaman bana ne yaptığını söyle - sadece csv'ye yazması gereken sayıları ve orada grafik Excel araçlarını kullanarak zaten şablona dövülmüş, yoksa bir şekilde kendisi de çizelgeler mi oluşturuyor?
Grafiklerin otomatik olarak ne kadar iyi oluşturulacağını anlamak istiyorum.
A. İşte davayla ilgili bir soru. Komut dosyası neredeyse tüm kitaplığımı kullanıyor - iki yüzden fazla dosya ve ayrıca TS League sınıflarının açıklamalarını içeren bir buçuk bin dosya
Ancak işin özü basittir.
Senaryodaki isimlere göre kendiniz görün.
İlk nesne, geçmişi okuyabilen ve istek üzerine gerekli olanı döndürebilen bir sınıftır.
İkinci nesne, sağlanan geçmişe ve geçirilen ayarlara göre, üçüncü nesneye, dizelerin matrisine bir rapor oluşturan bir sınıftır. Ayrıca, Ligin tüm TS'leri hakkında bilgi sahibidir, dosyaların çoğunu onunla "çeker" - neredeyse bir buçuk bin.
Üçüncü nesne, sınırlayıcılarla (varsayılan olarak noktalı virgüller) ayrılan bu dize matrisidir. Kendini bir dosyaya CSV olarak dışa aktarabilir.
Son nesne, her türlü hizmet işlevine sahip CTextFile'ın halefi olan bir günlük dosyasıdır.
Komut dosyasında, ayarlara göre ReportCreator için kurulum yapısını oluşturuyoruz ve ardından bunu bir CSV dosyasına aktarılan bir rapor oluşturmak için kullanıyoruz.
Grafikler Excel tarafından oluşturulmuştur, standart özellikler.
A. İşte davayla ilgili bir soru. Komut dosyası neredeyse tüm kitaplığımı kullanıyor - iki yüzden fazla dosya ve ayrıca TS League sınıflarının açıklamalarını içeren bir buçuk bin dosya
Ancak işin özü basittir.
Senaryodaki isimlere göre kendiniz görün.
İlk nesne, geçmişi okuyabilen ve istek üzerine gerekli olanı döndürebilen bir sınıftır.
İkinci nesne, sağlanan geçmişe ve geçirilen ayarlara göre, üçüncü nesneye, dizelerin matrisine bir rapor oluşturan bir sınıftır. Ayrıca, Ligin tüm TS'leri hakkında bilgi sahibidir, dosyaların çoğunu onunla "çeker" - neredeyse bir buçuk bin.
Üçüncü nesne, sınırlayıcılarla (varsayılan olarak noktalı virgüller) ayrılan bu dize matrisidir. Kendini bir dosyaya CSV olarak dışa aktarabilir.
Son nesne, her türlü hizmet işlevine sahip CTextFile'ın halefi olan bir günlük dosyasıdır.
Komut dosyasında, ayarlara göre ReportCreator için kurulum yapısını oluşturuyoruz ve ardından bunu bir CSV dosyasına aktarılan bir rapor oluşturmak için kullanıyoruz.
Grafikler Excel tarafından oluşturulmuştur, standart özellikler.
Tamam teşekkürler, anladım. Excel'de her zaman grafik oluşturmak için çok tembelim. csv'nin yanına hemen png yazmak için Canvas'a bakacağım.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski 20 TS :
En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin tablosu:
Görünüşe göre kripto para çiftlerini kullanmanın zaten mümkün olduğunu öğrendim.
Tabii ki, yayılma sadece vahşi, ancak testler küçük bir şans gibi göründüğünü gösteriyor.
Şubat ayının başından beri bitcoin için 24TC ekledim. Bunlardan ikisi için sonuçlar var (geri kalanı henüz tek bir anlaşmayı tamamlamadı):
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesi açısından ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Pekala... Dün, TS lideri 640150, onun için kabul edilemez olan PAMM'de SL'yi devre dışı bıraktı ve yeniden optimizasyon için gönderilecek. İyi bir iş çıkardı, ama zamanı geçti.
PAMM SL'de nakavt oldu,
PAMM'e bir bağlantı alabilir miyim? Veya LAN'da, böylece reklam için yasaklanmazlar.
PAMM'e bir bağlantı alabilir miyim? Veya LAN'da, böylece reklam için yasaklanmazlar.
Ne için ? Ciddi bir düşüş varken...Alpari'de buna Start_2016 denir.
Ne için ? Ciddi bir düşüş varken...Alpari'de buna Start_2016 denir.