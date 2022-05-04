Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 251
He-he-o... İşte orada... Sadece kıskançlık...
Hiç kimseye izleme sözü vermedim. Kim isterse kendi yapsın, Lig'in yatırım şifresini herkese veriyorum. Sistemlerin ilkelerinden - Tam olarak aynı ilkelere göre çalışan kod tabanından ücretsiz uzmanlar bile getirdiğimde herhangi bir sır yapmıyorum.
Eh, moderatörler sadık çünkü daha az teklif ettin ... İşte onlar, fakirler ve "hiçbir şeyle ilgili resimlerime" bakmak zorunda kalıyorlar ...
Daha iyi bir şey sunun - ve sonra "hiçbir şey hakkında resimler" hakkında konuşun.
Yani, MQ'da izleme görmeyecek miyiz? Her şey açık, yine erişte
anında "göreceksin" - her şey gerçek !!!
Bu konunun silinmesini istiyorum çünkü izleme yok ve asla olmayacak. Ve hiçbir şey hakkında aynı tür resimler. Neden belli değil, moderatörler sadık
evet... eco seni parçalara ayırdı!!!
TROLLER - EŞİK! KENDİNİZ - BAŞA BAĞLANMAK VE İZLEMEYİ GÖSTERMEK İÇİN ZAYIF NEDİR DÖKMESİNE İZİN VERİN !!! BABLETLER Üzgünüm?
not adam, çalıştı, kalıpları ortaya çıkardı, en azından IMHO'yu hak ediyor - dikkat. Ortaya çıkan kalıplar, TOP demoda olmasına rağmen, parametrelerin gerçek değerlerini kâr ticareti ile ortaya koyuyor ve ne? Bir arzu var - bağlan, hayır - geç. Her şey aşktır. Başka ne gerekli belli değil ...
Sen - iyi geçin.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Etkileyici!!!
Ve izleme, sinyal veya başka bir şey nerede? Sadece resimleri görüyorum.
Ve izleme, sinyal veya başka bir şey nerede? Sadece resimleri görüyorum.
Ne tür bir izlemeden bahsediyorsun?
Ligde 700 TS var - 700 sinyal mi yoksa 700 izleme mi istiyorsunuz?
Hepsini organize etmek için yeterli kaynağım yok.
Dileyenlere TS Ligi'nin herhangi bir bölümünden (Yüksek - 80 TS'de) yatırım şifresi verip kendinize dilediğiniz gibi izleme veya sinyal ayarlarım. İlginin büyüsüne göre esnaf seçmek ve bir çizelge oluşturmak gerekiyor.
Bunu özel bir script ve Excel'a yardımıyla yapıyorum. Resimlerimi beğenmiyorsanız - çekin, kendiniz yapın. İzlemeye rağmen, bir sinyal olsa da. Size bir yatırım şifresi vereceğim.
