Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 241
Ne için olduğunu anlamadım...
Ne için olduğunu anlamadım...
Yaratacağınız şey zaten yaratılmış... Hatta bunun işe yaradığını alenen kanıtlama girişimi bile varmış, derler ki...
Geliştirici, yarattıklarının daha fazla uygulanması için yoldaşlar arıyordu. Ama, ... kimse bunun ne için olduğunu anlamadı ....
Peki, "zaten yaratılmış" nerede? Özellikle o konuyu buldum (doğrudan link de verebilirim). Buna yakın bile bir şey yok.
Bir lig, birkaç tekniğin birleştirilmesiyle elde edilen eksiksiz bir sistem kümesidir. Benim hesaplamam, tüm kombinasyonlar sıralandığında, bazılarının şu veya bu zamanda kesinlikle işe yarayacağı yönünde. Ve bu hipotez, bence, tamamen doğrulandı.
Verilen dalda benzer olan nedir - anlamadım. Orada en iyi seçeneklerle bir dizi sistem seçeneğinin oluşturulduğu yerde - görmedim.
Her şeyi yaptım ve bir yıldan fazla süredir çalışıyorum. Ayrıca net, oldukça iyi sonuçlar görüyorum.
Ne yazık ki diğerleri onları görmüyor.
Bu nedenle, her türlü Ahtapot ve Dash üzerinde bir çatallanma ve hatta kişilik bozukluğu olduğunda - bu şaşırtıcı değildir.
Hesaptan yatırım şifresi - sonuçları görmek için başka ne gerekiyor? İstediğiniz sihirbaza göre esnaf seçin ve sonuçları istediğiniz kadar değerlendirin. Birisi için bu böyle değilse, o zaman neye ihtiyacı olduğunu bilmiyor.
Doğruluk kriteriniz var "Anlamadım!" O halde size işaret ettiğim yerde her şey zaten ve hatasız çalışıyor. Liginize devam edin.
Peki, net değilse, gerçek hakkında nasıl konuşabilirsiniz?
Siz açıklayın - ben anlamaya çalışıyorum ve sonra tartışıyoruz.
Değil ? İstediğin gibi...
Ne ile ilgileniyorsun? Başka bir lig mi? Ya Din?
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
İşlem sayısı en az 50 olan en uzun faaliyet gösteren TS:
En az 50 anlaşma ile en uzun süredir devam eden beş TS tablosu: