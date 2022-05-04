Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 239
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tünaydın! Ne hakkında olduğunu anlamak için bu 16 kullanılmış aracın açıklamasına gerçekte nereye bakmanız gerektiğini kim söyleyecek? Çok sayfa var, korkarım konuyu uzun süre tüttüreceğim.
Artık 16 değil, karakter başına 24 sistem.
Bak.
İki giriş yönümüz var. (Trend ve Düz)
Sonraki - trendi belirlemek için üç yöntem - EMA ve fiyatın kesişimi, "dürtü" çubuğuna giriyoruz; kanal sınırına dokunma, arıza veya geri tepme yoluyla giriş; zikzak doruklarında depozitoya dokunmak, stop veya limit depozitosu (EMA, Prc, Zpn) ile giriş.
Son olarak, dört tür izleme vardır: normal SL takibi, TP takibi, sabit TP-SL, çevirmeler (DTS, RTS, SP, SAR).
Tüm kombinasyonları alıyoruz - sembol başına 24 sistem çıkıyor.
Bu tür sistemlerin tümü Kodobase'de ücretsizdir, hatta onları bulduğumda ve konunun bir yerinde yayınladığımda.
Periyodik olarak - Ücretsiz bir TS League yürütülebilir modülü yayınlıyorum. Test cihazında, herhangi bir kısıtlama olmadan çalışır, bir demoda veya gerçek hayatta çalıştırmak için, bu TS'den (veya aynı anda birkaç hesaptan) ücretsiz bir sinyal açma sözü olarak verilen ücretsiz bir Regcode'a ihtiyacınız vardır. . Bu sinyalin daha sonra gerçeğe kopyalanması umurumda değil.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 20 araç:
En az 50 işlem içeren en eski beş TC'nin tablosu:
League of Trading Systems'ın mevcut yürütülebilir modülü.
Bazı araçlar her gün yeniden optimize edildiğinden bu değişiklikler dikkate alınır.
Strateji test cihazında kısıtlama olmaksızın çalışır.
Demo veya gerçek sürümde çalıştırmak için - bir regcode'a ihtiyacınız var. Seçilen araçta ücretsiz bir sinyal açma sözü için kayıt kodları ücretsiz olarak verilir. Aynı zamanda dilerseniz bu sinyali kendinize gerçek, PAMM veya herhangi bir yerde kopyalayabilirsiniz, sorun değil.
Artık 16 değil, karakter başına 24 sistem.
Bak.
İki giriş yönümüz var. (Trend ve Düz)
Sonraki - trendi belirlemek için üç yöntem - EMA ve fiyatın kesişimi, "dürtü" çubuğuna giriyoruz; kanal sınırına dokunma, arıza veya geri tepme yoluyla giriş; zikzak doruklarında depozitoya dokunmak, stop veya limit depozitosu (EMA, Prc, Zpn) ile giriş.
Son olarak, dört tür izleme vardır: normal SL takibi, TP takibi, sabit TP-SL, çevirmeler (DTS, RTS, SP, SAR).
Tüm kombinasyonları alıyoruz - sembol başına 24 sistem çıkıyor.
Bu tür sistemlerin tümü Kodobase'de ücretsizdir, hatta onları bulduğumda ve konunun bir yerinde yayınladığımda.
Cevap için teşekkürler! Genel olarak, anlaşılabilir. Yani uzun zamandır başladığım işi yapanları buldum :) (fikirler genelde benzer ama farklılıklar var)
kısaca orada yazdı https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Açıklama: Stratejinin genel görünümünü aşağıdaki unsurlara ayırdım
- giriş olasılığını belirleme stratejisi
- giriş noktasını belirleme stratejisi
- kayıp stratejisini durdur
- kar hedefi belirleme stratejisi - kalkış ayarı
- izleme stratejisi - takip eden durdurma
- takip stratejisi - hacim kontrolü (doldurma ve/veya eleme ve/veya kısmi kapatma)
- bakım stratejisi - erken çıkışın belirlenmesi
Karar vermenin her bir alt aşaması için, temel (ve öyle değil) stratejiler topluyorum.
Ve her biri her biri ile olası tüm kombinasyonları gözden geçirmek istiyorum. Bu nedenle üşüme.
İlgi olursa muhtemelen daha sonra diyagramlarla fikrin ayrıntılı bir açıklamasını yapacağım. Muhtemelen bu kelimelerin özünü anlayacaksınız.
Cevap için teşekkürler! Genel olarak, anlaşılabilir. Yani uzun zamandır başladığım işi yapanları buldum :) (fikirler genelde benzer ama farklılıklar var)
Evet kesinlikle.
Benim fikrim, olası tüm seçenekleri alır ve hemen başlatırsanız, bazılarının her zaman karlı olacağıydı. Ve "TS'nin çalışması için ne yapmalı" sorusu "mevcut sistemlerden bir çalışma sistemi seçmek için ne yapmalı" haline dönüşüyor.
Evet kesinlikle.
Benim fikrim, olası tüm seçenekleri alır ve hemen başlatırsanız, bazılarının her zaman karlı olacağıydı. Ve "TS'nin çalışması için ne yapmalı" sorusu "mevcut sistemlerden bir çalışma sistemi seçmek için ne yapmalı" haline dönüşüyor.
İyi. Konuyu takip edeceğim. Eh, bir sigorta varken bana ilham veren bazı özelliklerle kendi uygulamanızı yapın)
Başlamak istiyorsam, hemen sinyali açmam gerektiğini anlıyorum - veya bir araç seçmek için geçmiş ne zaman birikecek?
İyi. Konuyu takip edeceğim. Eh, bir sigorta varken bana ilham veren bazı özelliklerle kendi uygulamanızı yapın)
Başlamak istiyorsam, hemen sinyali açmam gerektiğini anlıyorum - veya bir araç seçmek için geçmiş ne zaman birikecek?
Test cihazında çalıştırırsanız, her şey kısıtlama olmadan çalışacaktır.
Bir demoda veya gerçek bir demoda çalıştırırsanız, bir regcode gerektirecektir.
Ücretsiz bir sinyal açarsınız, üzerinde çalışacak TS sihirlerini ve hesabınızı bilgilendirirsiniz. Senin için kayıt kodları üreteceğim.
League of Trading Systems'ın mevcut yürütülebilir modülü.
Bazı araçlar her gün yeniden optimize edildiğinden bu değişiklikler dikkate alınmaktadır.
Strateji test cihazında kısıtlama olmaksızın çalışır.
Demo veya gerçek üzerinde çalıştırmak için - bir regcode'a ihtiyacınız var. Seçilen araçta ücretsiz bir sinyal açma sözü için kayıt kodları ücretsiz olarak verilir. Aynı zamanda dilerseniz bu sinyali kendinize gerçek, PAMM veya herhangi bir yerde kopyalayabilirsiniz, sorun değil.
TEŞEKKÜRLER GEORGY! BAŞLAMAK İÇİN PARA HAZIRLAMAK!!!
TEŞEKKÜRLER GEORGY! BAŞLAMAK İÇİN PARA HAZIRLAMAK!!!
Zaten bir ay önce başladınız, durdu mu?
NUMARA! POMPALANMIŞ!!! SADECE BİR AY ZATEN!!! SUNUYORUM - "SİZ" ÜZERİNE.