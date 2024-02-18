Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 80
Yaptı, saçmalık göstermedi. Vardiyanın büyük olasılıkla -720 olması kafa karıştırıcı
Not: Yine vardiyanın +2 saat olduğunu biliyorum - sitede yazıyor ama robot bunu bilmiyor.
Web sitelerine güvenmek zorunda değilsiniz. Vardiya aslında 3 saat.
istenen sonuç: "Sunucunun geçerli saatini bulun TimeServer () " Hiç doğru anlamadım, belki yanlış yapıyorum.
4 terminalde kontrol edildi, doğru gösteriyor.
Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim!
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
"Platformlar Arası Uzman Danışman: Sinyaller" makalesinin tartışılması
fxsaber , 2018.04.03 06:26
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kütüphaneler: Sembol
fxsaber , 2018.04.06 08:20
Özel bir sembolün bazı özelliklerini değiştirmeniz gerekiyorsa, bazı durumlarda bu, tırnak işaretleri içe aktarılmadan ÖNCE yapılmalıdır.
Bu nedenle, sonucun güvenilirliği için önce sembolün tüm özelliklerini ayarlamanızı ve ancak daha sonra içe aktarmanızı şiddetle tavsiye ederim.
Örneğin, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ve SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ayarlamak istiyorsanız, bu, keneleri/çubukları içe aktarmadan önce yapılmalıdır.
Büyük diziler kesinlikle iyidir, ancak şunu hatırlamanız gerekir .
Burada yan yok.
Peki, nereden biliyorsun...
Sonuçta, bir MqlRates öğesi 60 bayt ağırlığındadır.
Tabii ki, yalnızca 10.000 öğelik bir dizi kullanıyorsanız, sorun değil.
Ve benzer bir dizi sentetik karakter dizisi oluşturduysanız ve hatta her birinin boyutu 100.000'dir, o zaman bir dizi öğesine erişim hızında keskin (büyüklükten fazla) bir düşüş bekleyin.
Dizi boyutlarını optimize etmekten zarar gelmez ve bu iyi bir tarz. Sadece ve her şey. Sadece bunu hatırlaman gerektiğini söyledim.
Dizilerin boyutlarını hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir örnek var. Bu, ticaret sunucusundan bir geçmiş isteği çağırmamak ve buna bağlı olarak Terminal'de zaten mevcut olan çubukları mümkün olduğunca çabuk almakla ilgiliydi.
evet, ne hakkında olduğunu bilmiyorum.
İşlemci önbelleğinden daha büyük bir dizi oluşturacak olan kod satırınızı az önce gördüm.