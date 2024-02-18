Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 75
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Danışmanı Cumartesi günü çizelgeye asıyorum, ancak danışman son tik saatini alabilir, örneğin, Piyasa İzleme 23:58'de ve yerel saatim 04:45'te. Sunucu Saati bilmiyorum.
Soru: Sunucu (terminal) zamanındaki son işaretten bu yana ne kadar zaman geçti
biraz düşündüm. Danışman grafiğe eklendiğinde hiçbir fark olmadığı ortaya çıkıyor. Gerçek bir onay işareti olmadığı sürece, program algoritmasının sunucunun gerçek zamanını kullanan kısmını çalıştıramazsınız.
Kene gelmeden önce hesaplamalar gerekiyorsa, kullanıcıdan ServerGMTOffset'i isteyin.
Böylece problem ServerTradeTime() olmadan da çözülmüş olur.
biraz düşündüm. Danışman çizelgeye eklendiğinde hiçbir fark olmadığı ortaya çıktı. Gerçek bir onay işareti olmadığı sürece, sunucunun gerçek zamanını kullanan program algoritmasının o kısmını yürütmek imkansızdır.
Kene gelmeden önce hesaplamalar gerekiyorsa, kullanıcıdan ServerGMTOffset'i isteyin.
Böylece problem ServerTradeTime() olmadan da çözülmüş olur.
Kullanıcı sunucunun Ofsetini bilmiyor, bunu bilmiyor.
Sadece iki değer biliniyor ve bu veri hesaplamak için yeterli değil: " Sunucu (terminal) zamanındaki son tıklamadan bu yana ne kadar zaman geçti"
Görev belirli ve henüz sizin gibi bir çözüm görmüyorum.
Danışmanı Cumartesi günü çizelgeye asıyorum, ancak danışman son tik saatini alabilir, örneğin, Piyasa İzleme 23:58'de ve yerel saatim 04:45'te. Sunucu Saati bilmiyorum.
Soru: Sunucu (terminal) zamanındaki son işaretten bu yana ne kadar zaman geçti
Her ikisi de sadece saat değil, tarih saattir. Yani hem tarih hem de saat. Dolayısıyla bu verilerle yapılan aritmetik işlem, gün, saat, dakika ve saniyeye çevrilmesi zor olmayan zaman farkını saniye cinsinden verecektir.
Ayrıca, TimeTradeServer'ın ne göstereceğini hafta sonu da kontrol etmeniz gerekiyor, ancak şimdilik böyle görünüyorSunucu saatinin saniyeleri ile yerel saat arasındaki farka ve ardından yerel ve tahmini sunucu saatinin tam eşleşmesine dikkat edin.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Mql4 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
fxsaber , 2018.03.29 14:32
Forex için bu kodu dört
Teşekkürler, bir bakacağım. Ama yine, forex olmayan semboller var.
Mevcut sunucu saatini herhangi bir zamanda basitçe ve kısaca alamamanız uygun değildir.
Her ikisi de sadece saat değil, tarih saattir. Yani hem tarih hem de saat. Dolayısıyla bu verilerle yapılan aritmetik işlem, gün, saat, dakika ve saniyeye çevrilmesi zor olmayan zaman farkını saniye cinsinden verecektir.
Ayrıca, TimeTradeServer'ın ne göstereceğini hafta sonu da kontrol etmeniz gerekiyor, ancak şimdilik böyle görünüyorSunucu saatinin saniyeleri ile yerel saat arasındaki farka ve ardından yerel ve tahmini sunucu saatinin tam eşleşmesine dikkat edin.
Ben de kendim yazdırdım ama hafta sonu nasıl kullanılır. Genel olarak, sağlanan bilgileri kontrol etmeniz gerekir.
Görev minimumdur: " Sunucu (terminal) zamanındaki son tıklamadan bu yana ne kadar zaman geçti"
Teşekkürler, bir bakacağım. Ama yine, forex olmayan semboller var.
Aracının en az bir forex sembolü varsa, diğerleri için çalışacaktır.
Aracının tek bir forex sembolü yoksa, uygunluk sorunu ortaya çıkar.
Teşekkürler, bir bakacağım. Ama yine, forex olmayan semboller var.
Mevcut sunucu saatini herhangi bir zamanda basitçe ve kısaca alamamanız uygun değildir.
Ben de kendim yazdırdım ama hafta sonu nasıl kullanılır. Genel olarak, sağlanan bilgileri kontrol etmeniz gerekir.
Görev minimumdur: " Sunucu (terminal) zamanındaki son tıklamadan bu yana ne kadar zaman geçti"
Elbette kontrol etmek gerekiyor ama TimeCurrent ile TimeTradeServer arasındaki farka bakılırsa farkın artacağını varsayabiliriz.
Ve lütfen söyle bana, MQ-demo sunucu saatim Moskova ile aynı, bu da sunucu saatinin yerel saatle uyuşup uyuşmadığını gösteriyor.
Elbette kontrol etmek gerekiyor ama TimeCurrent ile TimeTradeServer arasındaki farka bakılırsa farkın artacağını varsayabiliriz.
Ve lütfen söyle bana, MQ-demo sunucu saatim Moskova ile aynı, bu da sunucu saatinin yerel saatle eşleşmediğini gösteriyor.
robot
Yerelim 17:17:13 idi
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Hatalar, hatalar, sorular
fxsaber , 2017.05.19 22:35
TimeTradeServer her türlü saçmalığı döndürebilir. Örneğin, değer TimeCurrent'tan küçüktür. Bu, pratik uygulamasını tamamen geçersiz kılar.
Fikri doğru anlarsam, TimeTradeServer, terminal çalışırken, TimeCurrent'i aldıktan sonra geçen süreyi hesaplamalı ve bu farkı, gelecekteki TimeCurrent değerlerini taklit ederek eklemeliydi.
Şimdi danışmanı başlatıyorum
herhangi bir saçmalık görebilirsin
Tarihlere dikkat edin.
Ve bunun için kim suçlu, terminal mi yoksa çarpık ayarlara sahip DC mi?