Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
Rica ederim:
Başlangıçta bu çizgiyle ilgiliydi
Ve ben sadece genel yaklaşımdan bahsediyorum. İnsanlar bakarlar ve bilinçaltı bir seviyede bunun böyle olması gerektiğini öğrenirler. Ve sonra: "MQL5, MQL4'ten daha zordur çünkü birçok kontrolün yapılması gerekiyor." Daha bugün bir başlıkta benzer bir açıklama okudum.
Konu hiç yeni başlayanlar için değil.
Ne mutlu inananlara. Sadece 10 dakika önce burada, büyük olasılıkla konuyu okuyan bir acemiden bir soru vardı. Artem sorusunu başka bir konuya taşıdı. Sizce bu kadar az mı? Ne yazık ki hayır. Bunu kontrol edemeyiz.
Bir kez daha, konu yeni başlayanlar için değil. Moderatörün eylemleri buna göre belirlenir.
Branş yeni başlayanlar için olmadığı için belki profesyoneller burada bana bir cevap verebilir.
Belirli sayıda çubukla ekran görüntüsü almanın imkansızlığı sorunuyla karşı karşıya kaldı, yani. sol çubuğun bulunması kolaydır, ancak ekran görüntüsünün boyutunun belirli sayıda çubuğa sığacak şekilde nasıl ayarlanacağı net değildir - sonuç, yakınlaştırma ve tam ekran moduna (F11) bağlı olarak sürekli dans eder.
Bir sorunu çözmek için lütfen yardım edin.
Branş yeni başlayanlar için olmadığı için belki profesyoneller burada bana bir cevap verebilir.
Fikri buradan alın.
Teşekkürler, ancak bu komut dosyası da yanlış kaydediliyor.
Monitörümde sağ taraftaki kısıtlama dikey bir çizgi ile işaretlenmiş ve ekran bu çizginin çok ötesine geçmiş.
Cevabımı tekrar oku. Kısa bir kaynak açın, anlayın ve ... kar edin!