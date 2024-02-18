Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 78
Birkaç gün süren rastgele bir bölümü sildim ve şimdiki zamandan başlayarak yanlış bir vardiya ile karşılaşana kadar tarihe bir döngü başlattım.
Üzgünüm, bir kod olmadan, özel bir durum için dizime monte ettim.
Korkarım ki belirli bir örnek olmadan yapıcı çalışmayacak.
Tehdit İlginç hale geldi, bu yüzden elimdeki tüm demoları çalıştırdım. Hatalar yok.
Şimdiki zamanı izlediniz mi yoksa geçmişi mi gözden geçirdiniz?
Ne yazık ki, şu anda tekrarlanabilir bir örnek sunmaya hazır değilim.
Şimdiki zamanı izlediniz mi yoksa geçmişi mi gözden geçirdiniz?
Akım. Kapsamlı bir geçmiş kontrolü yapmadı.
Kapsamlı bir tane gerekli değildir, sadece geçmişin bir kısmını silmek ve derinlemesine döngü yapmak hızlı bir şekilde cevabı verecektir.
Üreme için bir örnek hazırlamaya çalışacağım ama sonra.
Yöntem, işlem haftasının son ve ilk çubuğunun analizine dayanmaktadır. Bu nedenle parçaların çıkarılması sonucu etkilememelidir.
Görmek ilginç olacak.
Forex için bu kodu dört
Bu kod beklendiği gibi çalışmıyor.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Günlük: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Günlük: ZamanGMT() = 2018.03.30 16:31:01
Kodun mükemmel çalıştığını gösterdin! TimeServerGMT, TimeGMT ile aynıdır.
TimeServerGMT() işlevi , GMT saatinin Piyasa İzleme süresine karşılık geldiğini bulmaktır.
GMT'ye göre sunucu saatini almak istiyorum.