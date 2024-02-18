Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 79
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
GMT'ye göre sunucu saatini almak istiyorum.
Komut dosyasını çalıştırdığınızda elde ettiğiniz şey budur. Özel olarak görüntülenen iki değer vardır: Eşleşip eşleşmediklerini kontrol edebilmeniz için TimeGMT ve TimeServerGMT.
Eşleşirse hata yoktur, aksi halde hata vardır.
Komut dosyasını çalıştırdığınızda bunu alırsınız. Burada iki değer özel olarak çıktılanır: TimeGMT ve TimeServerGMT, böylece eşleştiklerini kontrol edebilirsiniz.
Eğer örtüşürlerse hata yoktur, aksi halde hata vardır.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kitaplıklar: TypeToBytes
fxsaber , 2018.03.31 09:24
sparam'ın bir uzunluk sınırı vardır. dikkate aldın mı
sparam'ın bir uzunluk sınırı vardır.
Evet, 128 bayt.
dikkate aldın mı
Hayır, onun üzerinde görebilirsin. Dize depolamayı kullanma seçeneklerinden biri olarak bir sparam örneği sağlanmıştır.
Kodu karmaşıklaştırabilirsiniz (parçalar halinde gönderin), ancak görünürlük kaybolacaktır.
Korkarım ki belirli bir örnek olmadan yapıcı çalışmayacak.
Aşağıdaki resmi verir:
Ve işte GMT +2 vardiyalı MT4 yükleyici
TimeServer = 2018.04.01 05:54:26 görülmesi bekleniyor
Aşağıdaki resmi verir:
Her ihtimale karşı, Ticaret sunucusunun adını söyleyin.
PS TradersWay-Demo.
doğru çalışır
belki sende yoktur
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
Her ihtimale karşı, Ticaret sunucusunun adını söyleyin.
PS TradersWay-Demo.
doğru çalışır
belki sende yoktur
Belki de değil. Muhtemelen herhangi bir terminalde yok, asla M15'in altındaki zamanı değiştirmemTamam, daha fazla inceleyeceğim.
Belki de değil. Muhtemelen herhangi bir terminalde yok, asla M15'in altındaki zamanı değiştirmem
böyle yap
böyle yap
Yaptı, saçmalık göstermedi. Vardiyanın büyük olasılıkla -720 olması gerektiği konusunda kafa karıştırıyor
Not: Yine vardiyanın +2 saat olduğunu biliyorum - sitede yazıyor ama robot bunu bilmiyor.
Danışmanı grafikte olduğu gibi çalıştırırsanız, gerekli sonucu almamız pek olası değildir: " TimeServer() sunucusunun şu anki saatini öğrenin" Doğru anlamadım, belki ben yanlış yapma.
Burada, muhtemelen geliştiriciler, terminalde bir işlev tanıtmadan yapamazlar mı?