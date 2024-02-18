Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 73
Kapanış fiyatında, GMTOffset'i bildiğiniz bağımsız bir DC'de bir mum bulun. Mumların zamanları arasındaki fark, DC arasındaki farkı verecektir. Bilinenlerin GMT farkını ekleyin - bilinmeyenin GMT farkını alın
Ticaret sunucusu saatini asla bilemezsiniz. Yalnızca enstrüman için son teklifin varış zamanını bilirsiniz.
Büyük olasılıkla saat mumları.
Şey, bulmak için ciddi bir yol değil, başka bir terminale gidin.
Başka hangi seçenekler?
bir komisyoncu arayın veya siteye bakın
mutlaka bir terminal değil. muhtemelen başka bir terminale gitmeden Web üzerinden çizelgeleri ayrıştırabilirsiniz.
PS Ve bilinmeyen bir komisyoncu zamanına ihtiyacınız olan asıl sorun nedir?
Program düzeyinde öğrenmem gerekiyor)
Ve sorun tam olarak nedir, bilinmeyen bir komisyoncunun zamanına nerede ihtiyacınız var?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
Vitaly Muzichenko , 2018.03.25 21:34
Ama böylece mumlar sunucunun aynı saatini gösterecektir.
Diyelim ki şimdi terminal herhangi bir işlemden başlatıldı, herhangi bir teklif yok, ancak piyasa incelemesinde kaydedilen son 23:58 var, ancak hangi GMT kayması ile çalıştığı bilinmiyor.
Yoksa zaten aptal mıyım ve bu çok basit bir şekilde öğrenilebilir mi?
Not Diyelim ki zamanda kayboldum ve artık gündüz / gece, haftanın günleri, zaman arasında ayrım yapmıyorum.
Bir tatil olduğu için teklif olmadığını veya örneğin, sunucu ticarette donmuş olduğu için tekliflerin Perşembe günü gitmediğini nasıl öğrenebilirim?
Böyle bir çözüm görüyorum, ancak ticaret sunucusu zamanı mevcut olmadan nasıl uygulanacağını anlamıyorum:
Zamanlayıcıyı başlatın ve orada nasıl alıntı yaptığımızı kontrol edin.
Uzun süredir değişmedilerse, DC donmuş veya Perşembe veya hafta sonu)
Zamanlayıcı çalışıyor, TimeCurrent() kullanılabilir. Ama sırada ne var, neyle karşılaştırılacak? Ontik'te son tik saatini kaydedebilir ve onunla karşılaştırabilirsiniz.
Başka bir çözüm yok mu?not. Bu şey çok yardımcı olacaktır: TimeServer() // sunucu saatini takas et
OnTimer() içindeki TimeCurrent(), tüm Piyasa İzleme araçlarından son tik işaretinin varış zamanını gösterir.
OnTick() içinde - mevcut sembol için son alıntının zamanı.
Global değişkenlerdeki değişim gerçeğini düzeltin.
Eh, OnTimer'a () yapılan her çağrıyla karşılaştırırsınız.
Bir sonraki zamanlayıcı başladıysa ve teklifin varış zamanı değişmediyse, tekliflerin bulunmadığı zamanı saymaya başlarsınız.
Sonuçlar çizin ve tepki verin.
Ayrıca, her enstrüman için fiyat teklifi ve alım satım seanslarınız var. Oradan işlem zamanını şimdi ya da değil öğrenebilirsiniz.
PS Anladığım kadarıyla sunucu zamanına ihtiyacınız yok. Alıntıların olmadığı gerçeğini belirlemeniz gerekir.
Performans açısından çok maliyetlidir.
Ticaret seansları var, ancak herkes orada kendi tarzında dans ediyor, genellikle fenerden oradalar.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
OnTesterPass içindeki Anlaşma Geçmişi
Anthony Garot , 2018.03.29 02:34
Bugün biraz daha araştırdım.
Yerel Ağ Grubu aracıları kullanılırken OnTester() olayında bir dosyanın açılamadığı görülüyor.
OnTester()'ın tetiklendiğini biliyorum çünkü OnTester()'da ayarlanan veriler, aracılardan çerçeveler aracılığıyla OnTesterPass()'a geri iletilir.
Bu nedenle, OnTester()'dan bir dosyaya veri boşaltma yaklaşımım, Yerel Ağ Çiftliği Aracıları için değil, yalnızca Yerel Aracılar için çalışır ve muhtemelen MQL5 Bulut Ağı Aracıları için geçerli değildir.