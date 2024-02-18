Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 36
Böyle bir durumda soğuk çalıştırma neye yol açar?
ve hepsi ne yüzünden
şimdi tekrar koşalım
ve test sonucu tamamen farklı
@Renat Fatkhullin , test cihazının doğru ve kullanıma hazır olduğuna dair sağlam kanıtlar sağlar.
Test cihazının uygunluğunu kontrol etmek için net kriterler nerede? %100 tekrarlanabilirlik ve standartla eşleşme nerede?
Sözlerinin demir tartışması nerede?
Test kullanıcısı için TÜM doğrulama uzmanlarınızı herkese açık olarak yayınlamayı öneriyorum. Test cihazında başarısız olan Uzman Danışmanlar yazan kişilere ödeme yapmanızı öneririm. Test cihazını ayarladıktan sonra bunları doğrulama veritabanına dahil edin.
Testçi ham ve tembel olmayan herkes bunu kanıtlıyor. Test cihazında bir hata bulmak istiyorsanız neden çok hızlı bir şekilde bulunur? Platform yazma konusundaki 16 yıllık deneyimim, sonuçları güvenilir olan bir test cihazı yazmama neden izin vermiyor? Her yapının test ediciden bir hissi vardır - şaşkınlık.
yapı 1583'ün piyasaya sürülmesiyle, geçmişteki kene sayısı ile kene sayısı arasındaki tutarsızlık sorununa geri döneceğiz, ardından düşük likit hisse senedi senedi test cihazında
Servis masası size sorunun çözüldüğünü söyledi mi? Son cevap "anlamak" oldu.
Sorun henüz çözülmedi. Ne yazık ki, her şey geliştiricilere bağlı değil, sorunun bir kısmı ticaret sunucusunda yayınlanan kenelerin kalitesine bağlı.
Anlıyoruz. Lütfen bekle.
İşte bir test komut dosyası örneği. Keneler ve dakika çubuklarının eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Hala optimize edilmemiş. Daha geniş bir aralıkta keneler talep ederek hızlanma elde edebilirsiniz. Ancak bu formda her dakika için ayrı ayrı kene istediği için daha görseldir.
Metaquotes-Demo'da bu sonuca sahibim
Bu iyi?
Şikayetçi değilim.
SD'de, başka bir nedenden dolayı bir uygulama - kenelerin uyuşmazlığı.
ve burada, test cihazındaki tüm onay işaretlerini kullandıktan sonra ortaya çıkan, ilk soğuk çalıştırmada 0 fiyatında test cihazında yeni bir hata - yürütme gösterdi.
Bu oradan. Kenelerle ilgili sorun bir tanedir.
Anlattığınız olay daha önce oldu mu? Sahip değil.
Nereden geldi? Kene tesadüf problemini çözme sürecinde
Teşekkür ederim. Küçük bir not Bu şekilde bir forex/borsaya ait olduğunu belirlemek mümkün değildir - birçok kişi bir forex emir defteri yayınlar.
Bununla borsanın değil, borsanın ne ilgisi var?
bir cam yayınlanırsa, çubuklar paletlere göre yapılır.
Forex'te paletler nelerdir? Demoyu buradan açın FIBOGroup-MT5 Sunucusu.
Sipariş defteri yayınlanıyorsa, çubuklar paletler tarafından oluşturulur, aksi takdirde teklifler
Sorunuzu anladım. Son zamanlarda, onay işlevinin genişletilmesi nedeniyle, "her zaman paletlerle oluştur", "her zaman tekliflerle oluştur", "sipariş defterinin çevirisine bağlı olarak oluştur" ayarları vardır.
Sunulan komut dosyasında, ilk iki ayar hiçbir şekilde dikkate alınmaz. "Eski" olarak kabul edildi