Böyle bir durumda soğuk çalıştırma neye yol açar?

 2017.04 . 17 00 : 27 : 51.705 Core 1   GOLD- 6.17 : generate 48836 ticks in 0 : 00 : 00.000 , passed to tester 48984 ticks
2017.04 . 17 00 : 27 : 51.705 Core 1   GOLD- 9.17 : generate 3184 ticks in 0 : 00 : 00.000 , passed to tester 35192 ticks

ve hepsi ne yüzünden

 2017.04 . 17 00 : 22 : 16.126 Trade   2017.04 . 07 10 : 00 : 00    deal performed [ # 247 buy 1.00 GOLD- 9.17 at 0.0 ]

şimdi tekrar koşalım

 2017.04 . 17 00 : 31 : 51.123 Core 1   GOLD- 6.17 : passed to tester 48984 ticks
2017.04 . 17 00 : 31 : 51.123 Core 1   GOLD- 9.17 : passed to tester 35192 ticks

@Renat Fatkhullin , test cihazının doğru ve kullanıma hazır olduğuna dair sağlam kanıtlar sağlar.

Test cihazının uygunluğunu kontrol etmek için net kriterler nerede? %100 tekrarlanabilirlik ve standartla eşleşme nerede?

Sözlerinin demir tartışması nerede?


Test kullanıcısı için TÜM doğrulama uzmanlarınızı herkese açık olarak yayınlamayı öneriyorum. Test cihazında başarısız olan Uzman Danışmanlar yazan kişilere ödeme yapmanızı öneririm. Test cihazını ayarladıktan sonra bunları doğrulama veritabanına dahil edin.


Testçi ham ve tembel olmayan herkes bunu kanıtlıyor. Test cihazında bir hata bulmak istiyorsanız neden çok hızlı bir şekilde bulunur? Platform yazma konusundaki 16 yıllık deneyimim, sonuçları güvenilir olan bir test cihazı yazmama neden izin vermiyor? Her yapının test ediciden bir hissi vardır - şaşkınlık.

 
kaus_bonus :

yapı 1583'ün piyasaya sürülmesiyle, geçmişteki kene sayısı ile kene sayısı arasındaki tutarsızlık sorununa geri döneceğiz, ardından düşük likit hisse senedi senedi test cihazında


Servis masası size sorunun çözüldüğünü söyledi mi? Son cevap "anlamak" oldu.

Sorun henüz çözülmedi. Ne yazık ki, her şey geliştiricilere bağlı değil, sorunun bir kısmı ticaret sunucusunda yayınlanan kenelerin kalitesine bağlı.

İşte bir test komut dosyası örneği. Keneler ve dakika çubuklarının eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Hala optimize edilmemiş. Daha geniş bir aralıkta keneler talep ederek hızlanma elde edebilirsiniz. Ancak bu formda her dakika için ayrı ayrı kene istediği için daha görseldir.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    TestTicks.mq5 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version    "1.00"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input datetime InpBeginDate= D'2017.01.01 0:00:00' ;
input datetime InpEndDate= D'2017.12.31 0:00:00' ;
input bool      InpFullLogs= false ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
   MqlRates rates[];
   MqlTick   ticks[];
   datetime begin_date,end_date=( datetime ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TIME );
   datetime prev_date,cur_date; 
   int       cnt_rates,cnt_ticks;
   int       i,j,book_depth=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH );
   int       bars_absent= 0 ,bars_absent_wrong= 0 ,tickminutes_absent= 0 ;
   int       bars_volume= 0 ,bars_highlow= 0 ;
   string    str_ticks=(book_depth> 0 )? " bid/ask" : " last/volume" ;
//--- настроим даты
   if (InpEndDate<end_date && InpEndDate>InpBeginDate)
      end_date=InpEndDate;
   end_date/= 60 ;
   end_date*= 60 ;
   end_date--;
   if (InpBeginDate>=end_date)
      begin_date=end_date- 24 * 3600 ;
   else
     {
      begin_date=InpBeginDate;
      begin_date/= 60 ;
      begin_date*= 60 ;
     }
//---
   cnt_rates= CopyRates ( _Symbol , PERIOD_M1 ,begin_date,end_date,rates);
   Print (cnt_rates, " M1 bars from " ,begin_date, " to " ,end_date);
   for (i= 0 ; i<cnt_rates; i++)
     {
       if ( IsStopped ())
        {
         Print ( "stopped on " ,i, " at " ,rates[i].time);
         break ;
        }
       if (i== 0 )
         prev_date=begin_date- 60 ;
       else
         prev_date=rates[i- 1 ].time;
      cur_date=rates[i].time;
       Comment (cur_date, "  " ,i+ 1 , " / " ,cnt_rates, "\n" ,tickminutes_absent, "  " ,bars_volume, "  " ,bars_highlow, "  " ,bars_absent_wrong);
       //--- отсутствуют минутки
       if (cur_date-prev_date> 60 )
        {
         prev_date+= 60 ;
         cnt_ticks=CopyTicksRange( _Symbol ,ticks, COPY_TICKS_ALL ,prev_date* 1000 ,cur_date* 1000 - 1 );
         if (cnt_ticks> 0 )
           {
             datetime next_minute=(ticks[ 0 ].time/ 60 + 1 )* 60 ;
             int absent= 1 ;
             int trades= 0 ,infos= 0 ;
             for (j= 0 ; j<cnt_ticks; j++)
              {
               if ((ticks[j].flags&( TICK_FLAG_BID | TICK_FLAG_ASK ))!= 0 )
                  infos++;
               if ((ticks[j].flags&( TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME ))!= 0 )
                  trades++;
               //--- считаем реально отсутствующие минутки
               if (ticks[j].time>=next_minute)
                 {
                  next_minute=(ticks[j].time/ 60 + 1 )* 60 ;
                  absent++;
                 }
              }
             //--- тики не соответствуют барам
             if ((book_depth< 1 && infos> 0 ) ||
               (book_depth> 0 && trades> 0 ))
              {
               Print (cnt_ticks, " ticks between " ,prev_date, " and " ,cur_date, " (" ,absent, " M1 bars absent)" );
               if (InpFullLogs)
                   for (j= 0 ; j<cnt_ticks; j++)
                    {
                     Print (ticks[j].time, "." , IntegerToString (ticks[j].time_msc% 1000 , 3 , '0' ),
                           " Bid=" , DoubleToString (ticks[j].bid, _Digits ),
                           " Ask=" , DoubleToString (ticks[j].ask, _Digits ),
                           " Last=" , DoubleToString (ticks[j].last, _Digits ),
                           " Flags=" ,ticks[j].flags,
                           " Volume=" ,ticks[j].volume);
                    }
               //--- счётчик отсутствующих баров
               bars_absent_wrong+=absent;
              }
             else
              {
               if (InpFullLogs)
                   Print (cnt_ticks,str_ticks, " ticks between " ,prev_date, " and " ,cur_date, " (" ,absent, " M1 bars)" );
               //--- счётчик отсутствующих баров
               bars_absent+=absent;
              }
           }
        }
      cnt_ticks=CopyTicksRange( _Symbol ,ticks, COPY_TICKS_ALL ,cur_date* 1000 ,(cur_date+ 60 )* 1000 - 1 );
       if (cnt_ticks<= 0 && ! IsStopped ())
        {
         if (InpFullLogs)
             Print ( "Ticks absent for M1 " ,cur_date, " last_error=" , GetLastError ());
         tickminutes_absent++;
        }
       //--- проверим качество тиков
       if (cnt_ticks> 0 )
        {
         double high_trades= 0.0 ,low_trades= 0.0 ;
         double high_infos= 0.0 ,low_infos= 0.0 ;
         int     trades= 0 ,infos= 0 ;
         //--- сначала соберём статистику
         for (j= 0 ; j<cnt_ticks; j++)
           {
             if ((ticks[j].flags&( TICK_FLAG_BID | TICK_FLAG_ASK ))!= 0 )
              {
               if (ticks[j].bid> 0.0 )
                 {
                   if (high_infos== 0.0 )
                     high_infos=ticks[j].bid;
                   else
                    {
                     if (high_infos<ticks[j].bid)
                        high_infos=ticks[j].bid;
                    }
                   if (low_infos== 0.0 )
                     low_infos=ticks[j].bid;
                   else
                    {
                     if (low_infos>ticks[j].bid)
                        low_infos=ticks[j].bid;
                    }
                 }
               infos++;
              }
             if ((ticks[j].flags&( TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME ))!= 0 )
              {
               if (ticks[j].last> 0.0 )
                 {
                   if (high_trades== 0.0 )
                     high_trades=ticks[j].last;
                   else
                    {
                     if (high_trades<ticks[j].last)
                        high_trades=ticks[j].last;
                    }
                   if (low_trades== 0.0 )
                     low_trades=ticks[j].last;
                   else
                    {
                     if (low_trades>ticks[j].last)
                        low_trades=ticks[j].last;
                    }
                 }
               trades++;
              }
           }
         //--- потом сверим с минутным баром
         double point= pow ( 10.0 ,- _Digits );
         double high,low;
         int     volume;
         bool    error= false ;
         //--- это биржевой инструмент?
         if (book_depth> 0 )
           {
            high=high_trades;
            low=low_trades;
            volume=trades;
           }
           else
           {
            high=high_infos;
            low=low_infos;
            volume=infos;
           }
         if ( MathAbs (low-rates[i].low)>=point)
           {
            error= true ;
            bars_highlow++;
           }
         else
           {
             if ( MathAbs (high-rates[i].high)>=point)
              {
               error= true ;
               bars_highlow++;
              }
             else
              {
               if (volume!=rates[i].tick_volume)
                 {
                  error= true ;
                  bars_volume++;
                 }
              }
           }
         //--- надо вывести сообщение об ошибке
         if (error && InpFullLogs)
             Print (rates[i].time, " ticks (" , DoubleToString (high, _Digits ), " " , DoubleToString (low, _Digits ), " " ,volume,
                   ") mismatch with M1 bar (" , DoubleToString (rates[i].high, _Digits ), " " , DoubleToString (rates[i].low, _Digits ), " " ,rates[i].tick_volume, ")" );
        }
     }
//---
   if (tickminutes_absent> 0 )
       Print ( "real ticks absent for " ,tickminutes_absent, " M1 bars" );
   if (bars_volume> 0 )
       Print ( "tick volumes not matched for " ,bars_volume, " M1 bars" );
   else
       Print ( "all the tick volumes matched for all M1 bars" );
   if (bars_highlow> 0 )
       Print ( "tick prices not matched for " ,bars_volume, " M1 bars" );
   else
       Print ( "all the tick prices matched for all M1 bars" );
   if (bars_absent_wrong> 0 )
       Print (bars_absent_wrong, " M1 bars absent in total while real ticks present" );
//--- тут всё нормально, есть тики, которые не формируют бары, поэтому баров и не должно быть
   if (bars_absent> 0 && InpFullLogs)
       Print (bars_absent, " M1 bars absent while" ,str_ticks, " ticks present" );
//--- очистим коммент
   Comment ( "" );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Dosyalar:
Slava :

İşte bir test komut dosyası örneği. Keneler ve dakika çubuklarının eşleşip eşleşmediğini kontrol eder. Hala optimize edilmemiş. Daha geniş bir aralıkta keneler talep ederek hızlanma elde edebilirsiniz. Ancak bu formda her dakika için ayrı ayrı kene istediği için daha görseldir.

Teşekkür ederim. küçük bir not 
book_depth=( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH );
Bu şekilde bir forex/borsaya ait olduğunu belirlemek mümkün değildir - birçok kişi forex emir defteri yayınlar.


Metaquotes-Demo'da bu sonuca sahibim 

Test2 (Si- 6.17 ,M1)       6 M1 bars from 2017.04 . 17 00 : 00 : 00 to 2017.04 . 17 10 : 05 : 59
Test2 (Si- 6.17 ,M1)       9 bid/ask ticks between 2017.04 . 17 00 : 00 : 00 and 2017.04 . 17 10 : 00 : 00 ( 9 M1 bars)
Test2 (Si- 6.17 ,M1)      all the tick volumes matched for all M1 bars
Test2 (Si- 6.17 ,M1)      all the tick prices matched for all M1 bars
Test2 (Si- 6.17 ,M1)       9 M1 bars absent while bid/ask ticks present

Bu iyi?

 
Slava :

Servis masası size sorunun çözüldüğünü söyledi mi? Son cevap "anlamak" oldu.

Sorun henüz çözülmedi. Ne yazık ki, her şey geliştiricilere bağlı değil, sorunun bir kısmı ticaret sunucusunda yayınlanan kenelerin kalitesine bağlı.

Anlıyoruz. Lütfen bekle.


Şikayetçi değilim.

SD'de, başka bir nedenden dolayı bir uygulama - kenelerin uyuşmazlığı.

ve burada, test cihazındaki tüm onay işaretlerini kullandıktan sonra ortaya çıkan, ilk soğuk çalıştırmada 0 fiyatında test cihazında yeni bir hata - yürütme gösterdi.

 
kaus_bonus :


Şikayetçi değilim.

SD'de, başka bir nedenden dolayı bir uygulama - kenelerin uyuşmazlığı.

ve burada, test cihazındaki tüm onay işaretlerini kullandıktan sonra ortaya çıkan, ilk soğuk çalıştırmada 0 fiyatında test cihazında yeni bir hata - yürütme gösterdi.

Bu oradan. Kenelerle ilgili sorun bir tanedir.

Anlattığınız olay daha önce oldu mu? Sahip değil.

Nereden geldi? Kene tesadüf problemini çözme sürecinde

 
fxsaber :
Teşekkür ederim. Küçük bir not Bu şekilde bir forex/borsaya ait olduğunu belirlemek mümkün değildir - birçok kişi bir forex emir defteri yayınlar.



Bununla borsanın değil, borsanın ne ilgisi var?

bir cam yayınlanırsa, çubuklar paletlere göre yapılır.

 
Slava :

Bununla borsanın değil, borsanın ne ilgisi var?

bir cam yayınlanırsa, çubuklar paletler üzerine kuruludur.

Forex'te paletler nelerdir? Demoyu buradan açın FIBOGroup-MT5 Sunucusu.
 
fxsaber :
Forex'te paletler nelerdir? Demoyu buradan açın FIBOGroup-MT5 Sunucusu.

Sipariş defteri yayınlanıyorsa, çubuklar paletler tarafından oluşturulur, aksi takdirde teklifler

Sorunuzu anladım. Son zamanlarda, onay işlevinin genişletilmesi nedeniyle, "her zaman paletlerle oluştur", "her zaman tekliflerle oluştur", "sipariş defterinin çevirisine bağlı olarak oluştur" ayarları vardır.

Sunulan komut dosyasında, ilk iki ayar hiçbir şekilde dikkate alınmaz. "Eski" olarak kabul edildi

