tartışmak gereksiz, benim zevkime göre bu editör herhangi bir renk şemasında, dilde de çirkin görünüyor
Sanırım kodu python, vscode IDE ve jupiter notebook'ta gördünüz.
Tartışmaya gerek yok, aşağılayıcı değerlendirmelere gerek yok.
Herkes kendisine daha tanıdık gelen, daha kullanışlı, daha kolay vb. şeyleri kullanır.
Farklı yaklaşımlara saygım var ama konuyla ilgili derin bilgi sahibi olmadan bir şeyi suçlamaya başlamalarından hoşlanmıyorum.
Tartışmayı, R vs Python vs Java veya Windows vs Linux gibi bir çıkmaza sokmaya gerek yok. Etkisizler, sadece sinirler.
İyi şanlar
Aptallık üzerine aptallık.
1. Python'daki paketler/modüller, pip install / conda install kullanılarak indirilebilirken, aynı ada sahip paketler içerik olarak hiç eşleşmeyebilir. Ve bu incinin "dağıtım kitinin tek kaynağı var - piton sitesi :)" analizlere dahil edilmesi gerekiyor.
2. Ne IPython ne de anaconda MO için uzantı değildir. Satır satır / blok blok kod yürütme yeteneğine sahip ilk basit düzenleyici ve Anaconda bir paket yönetim sistemidir (bir depo gibi) ve yalnızca Python değil, aynı zamanda R.
Bilginizi göstermek istiyorsanız, sahip olun. Aksi takdirde, amatörlük kendini gösterir.
Daha mütevazı.
Genel olarak homurdanmanızın özünü anlamadım, bazı kelimeleri yırtıp çöp yazdılar.
ve resim istiyorsanız - 3 dakika içinde xgb'yi yeni bir bilgisayara kurdum ve bir test örneği eğittim. Che'nin başka bir şeye ihtiyacı var e, R için tartışacak başka kimse yok mu? :)))
Saygıyla R ve R stüdyosunun çirkin bir dil ve IDE olduğunu yazdım ama onunla gözyaşı dökmeden çalışmayı başaranlara son derece saygı duyuyorum.
öz sermaye grafiğini göster, maymun )) - analiz
"Hisse tablosunu göster, maymun ))" ifadesi dikkat çekicidir, her şeyden önce, çünkü içindeki ana fikir sadece ahlakta ifade edilmez, ana ironi satırlar arasındadır. Dikkatli bir okuyucu, Maymun'un bir cahil rolü oynadığını ve "özsermaye tablosunu göster" in ticaretle doğrudan ilişkili olduğunu kolayca anlayacaktır. Ticaretten hiçbir şey anlamayan maymun insanlar, çoğu zaman sadece cehaletleriyle etrafındaki herkesi güldürürler. Özellikle yüksek rütbeli R ustalarının cehaleti, çevredeki herkesi etkiler. İroni, basitliklerini ve dar görüşlülüklerini gizleyememeleridir.
İyi haberler. jsr 223 paketi yayınlandı : Programlama Dilleri Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python) ve Kotlin ile R için Java Platform Entegrasyonu.
Bu dillerle çalışanlar için MT'ye komut dosyası eklemek daha kolay hale geldi.
İyi şanlar.
IMHO, bu zaten bir sapkınlık - Python veya Java'dan R'ye ve oradan MT'ye.
Forex'ten uzun zaman önce ayrıldım ve size tavsiyede bulunuyorum.
Şimdi, bitcoin geleceğinde minimum hacimle stratejiyi test ediyorum -
Tekrar numerai'ye katılmaya başladım - https://numer.ai/dr_tr
Python'da 0.691616 ve %83.33 yapacak mısınız?
Bütün bunlar saf standart R'de, hatta bir kripto borsasında işlem görüyor.
Ve sizden yalnızca birleştirilmiş bir demo sinyali gördüm, sildiniz, ekran görüntüsünün kalması iyi oldu - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Lütfen 424027 sinyalini tekrar herkese açık hale getirin, gerçekten "daha iyi güncellemeler var, örneğin yukarıdaki ekran. Önümüzdeki hafta yeni bir tane yükleyeceğim" nasıl olduğunu görmek istiyorum.