Programlamada, çoğu zaman daha uygun olanı veya daha kullanışlı olanı seçerler, işlevseldir, ancak son derece şüpheli bir seçim yapmak için onu sulamak gerekli değildir.
Evet, burada ne kolaylık, burada Rattle - yine modeli test etmek için dosyayı okumayı reddetti, modelin üzerine kurulduğunun okuması (ayrı olarak yüklerseniz), ancak benzerinin okumaması komik - ve sorunun ne olduğunu anlamayacaksın.
Hâlâ çoklu kullanımla ilgili bir sorunum var - feci bir bellek eksikliği var. Orada bir şeyin nasıl dönüştürüleceği hakkında bir makale buldum, ancak hala nasıl düzgün kullanılacağını anlamadım ....
SanSanych, sadece bir dağıtım kaynağı var - python sitesi :)
istatistik ve makine öğrenimi için IPython ve anaconda uzantısı. Rusça konuşan açık veri bilimi topluluğuna gidin veya Yandex'den videolar izleyin. R'yi hiç duymadılar. Peki standart nedir? Kendi fikrinizi oluşturmak ve karşılaştırmak için python'u deneyin. Ayrıca, python bilgisi, daha önce de söylediğiniz gibi, yalnızca istatistik yapmanıza değil, gerekirse başka şeyler de yapmanıza izin verecektir.
Dil kullanım istatistiklerini belirlemek için daha yetkili başka kaynaklar da var. Bu kaynaklardan düzenli olarak bilgi aktarırım.
İstatistiklerle ilgili birkaç haber kaynağım var - hiçbir yerde piton yok, bu yüzden onu incelemek için hiçbir teşvik yok. Ancak R'deki metinler düzenlidir.
Bu sitede R hayranı olduğumla ilgili bir yanılgı var. Herhangi bir programlama dilinin ve özellikle R'nin hayranı değilim, benim için programlama dili bir araçtır. Ancak, bu sitede istatistikler konusunda uzmanlaşmış, tüccarların bir araya gelmesini organize etmekle çok ilgileniyorum ve bir "grafik ve istatistik sistemi" olarak R, bu ilgiden kaynaklanmaktadır. Sitede zamanımı istatistiklerle geçiriyorum ve R bu alandaki düşüncelerin kesinlikle doğru bir ifadesi, başka bir şey değil.
hayır, görüş yok
Sadece hislerime göre yazıyorum çünkü daha çok sevdim. Ben bir programcı değilim ve tamamen kendim için soluyorum. Yani yuvarlandım diyorum
ve sizinkine benzer bir konektör istiyorum, devam edersem mb'nin de sipariş edilmesi gerekecek. Ama aslında, şimdilik, umrumda değil, çünkü. Durağan olmama durumu, burada daha önce öğrendiğimiz gibi istatistiksel yöntemlerle değil, yalnızca ilahi takdir ve arbitraj veya gece ticareti gibi oldukça özel stratejilerle öldürülür.
Sadece son aylarda sürekli çıngırak kullanıyorum - düşünceleri kontrol etmek son derece uygun ve sorun yok. En uygun yol, tahmin edicilerin ilk hazırlığı için bir R betiği yazmak, onu .RData'da saklamak ve ardından bu .RData dosyasını çıngırak içine yüklemek.
Çoklu iş parçacığı buradan. Tüm çekirdekleri ve komşu bilgisayarları yükleyebilirsiniz.
not.
İngilizce öğrenmek için tavsiyeler. Öz-disiplin ve temel gramer bilgisi temelinde aptallığı basitçe öğrenir.
0. yaklaşık 4*5 cm kağıt parçaları hazırlayın
1. Herhangi bir metnin bir paragrafını alın ve çevirin. Her yeni kelimeyi ayrı bir kağıda yazarsınız: bir yandan İngilizce, diğer yandan Rusça.
2. Günde birkaç kez bu kağıt parçalarına iki taraftan bakıyorsunuz: biri İngiliz tarafından, diğeri Rusça tarafından.
3. Düzenli olarak yapın
4. Birkaç hafta içinde günde 50 kelimeye kadar ezberleyeceksiniz.
5. Tek ihtiyacın olan, ücretsiz İngilizce okumak için birkaç bin kelime.
Birkaç ay içinde İngilizce ile ilgili herhangi bir sorun olmayacak ve kelimelerin anlamı ile ilgili sorunlar, hatta Rusça, hatta İngilizce bile ön plana çıkacaktır.
, çünkü Durağan olmama durumu, burada daha önce öğrendiğimiz gibi istatistiksel yöntemlerle değil, yalnızca ilahi takdir ve arbitraj veya gece ticareti gibi oldukça özel stratejilerle öldürülür.
Durağan olmama hakkında ise, o zaman çok sayıda yayın, ana akım GARCH'dır. Tweeter'lardan gündüze kadar her yerde.
Yazıları gördüm, grafikleri gerçeğinden görmedim :)
Peki, sen nesin... Bir şekilde S&P500'e dahil olan tüm hisse senetlerinde GARCH seçeneğinin seçimiyle ilgili bir makaleye rastladım.
İdeal TS'nin GARCH+MO olduğunu düşünüyorum. GARCH'a özel ilgi - model boşlukları dolduruyor.
Bir kez daha, R'nin benim olmadığından emin oldum :) sözdizimi neredeyse vurgulanmıyor, kod okunamıyor, hatalar pratik olarak vurgulanmıyor. Kodun kendisi ve dil estetik açıdan hoş değil
karşı argümanlarınız burada olabilir
Evet, algoritmayı python'da 5 yerine 3 satırda eğitebilirsiniz, hepsi bu. Bu durumda python'da okunabilirlik daha iyi olacaktır. MO'lu paketlerde hiçbir avantaj görmüyorum, her şey aynı.
Bir örnek göster. Bunu Rstudio'da buldum / Her şey vurgulanır ve kullanıcının tercihlerine göre yapılandırılır
Ve hatalar anında gösterilir.
Zaten bir kereden fazla sordum, daha mütevazi yaz ve kullanmasını bilmediğin şeyler hakkında bir değerlendirme yapma.
Malzeme öğrenin.
İyi şanlar
tartışmak gereksiz, benim zevkime göre bu editör herhangi bir renk şemasında, dilde de çirkin görünüyor
Sanırım kodu python, vscode IDE ve jupiter notebook'ta gördünüz.
SanSanych, sadece bir dağıtım kaynağı var - python sitesi :)
istatistik ve makine öğrenimi için IPython ve anaconda uzantısı. Rusça konuşan açık veri bilimi topluluğuna gidin veya Yandex'den videolar izleyin. R'yi hiç duymadılar. Peki standart nedir? Kendi fikrinizi oluşturmak ve karşılaştırmak için python'u denersiniz. Ayrıca, python bilgisi, daha önce de söylediğiniz gibi, yalnızca istatistik yapmanıza değil, gerekirse başka şeyler de yapmanıza izin verecektir.
Bu aynı zamanda yorumlanmış bir dildir, ancak mükemmel bir şekilde vurgulanır ve sözdizimini yalnızca komut dosyasını çalıştırdıktan sonra değil, + kod katlama, not defterleri ve bir sürü farklı güzellikten sonra değil, anında kontrol eder.
Aptallık üzerine aptallık.
1. Python'daki paketler/modüller, pip install / conda install kullanılarak indirilebilirken, aynı ada sahip paketler içerik olarak hiç eşleşmeyebilir. Ve bu incinin "dağıtım kitinin tek kaynağı var - piton sitesi :)" analizlere dahil edilmesi gerekiyor.
2. Ne IPython ne de anaconda MO için uzantı değildir. Satır satır / blok blok kod yürütme yeteneğine sahip ilk basit düzenleyici ve Anaconda bir paket yönetim sistemidir (bir depo gibi) ve yalnızca Python değil, aynı zamanda R.
Bilginizi göstermek istiyorsanız, sahip olun. Aksi takdirde, amatörlük kendini gösterir.
Daha mütevazı.