IMHO, bu zaten bir sapkınlık - Python veya Java'dan R'ye ve oradan MT'ye.
Bunun nedeni cümleyi yanlış kurmuş olmanızdır. Gerçekte, R'de Python, Java ve diğerlerini çalıştırıyoruz ve R ve MT uzun süredir arkadaş (bozulma yok!).
İyi şanlar
Forex'ten uzun zaman önce ayrıldım ve size tavsiyede bulunuyorum.
Şimdi, bitcoin geleceğinde minimum hacimle stratejiyi test ediyorum -
Tekrar numerai'ye katılmaya başladım - https://numer.ai/dr_tr
Python'da 0.691616 ve %83.33 yapacak mısınız?
Bütün bunlar saf standart R'de, hatta bir kripto borsasında işlem görüyor.
Ve yalnızca sildiğiniz birleştirilmiş bir demo sinyali gördüm, ekran görüntüsünün kalması iyi oldu - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Lütfen 424027 sinyalini tekrar herkese açık hale getirin, gerçekten "daha iyi güncellemeler var, örneğin yukarıdaki ekran. Önümüzdeki hafta yeni bir tane yükleyeceğim" nasıl olduğunu görmek istiyorum.
Hisse senedi grafiğini 4 ticaret işaretiyle karıştırmıyor musunuz? Oradaki yarışmalarda 0.0001 btc yapıyor olmanız hiç bir şey ifade etmiyor, DC yarışmalarında arkadaşım bir ayda daha fazla kazandı. Ve ben gün için
normal kararlı bir beyaz balık gerekir
Yapacağım, daha bitmedi
Hisse senedi grafiğini 4 ticaret işaretiyle karıştırmıyor musunuz?
Anlaşma ve öz sermaye yoktur, tutar günlük kar miktarıdır.
0.0001 milyar dolar
orada en üstte dolar cinsinden kazancın cari oranı yazıyor. nmr'yi mevcut olandan üç kat daha yüksek bir oranda değiştirdim, bu yüzden üçle çarpın. Ve kendinize sorun - neden henüz yarışmaya katılmıyorsunuz? Para tam anlamıyla yığınlar halinde dağıtılır, istediğiniz kadar alın.
Yapacağım, daha bitmedi
Halkın içinde yapalım. Ve sonra böyle yapanları tanıyorum - şimdi basit arabalarla birkaç düzine gizli sinyal ticareti yapıyorsunuz, bunlardan biri ücretsiz olarak karlı hale gelecek, herkese açık hale getirecek ve Python için yayın yapmaya başlayacaksınız.
Bunu daha önce gördük, şimdi ciddileşelim.
Java'yı bilmiyorum ama doğrudan Python'dan MT'ye adaptör zor görünmüyor. Yine de, Python - R -MT'nin bu yığınlaması iyi, hatta haklı bir çözüm gibi görünmüyor.
Anlaşma ve öz sermaye yoktur, tutar günlük kar miktarıdır.
orada en üstte dolar cinsinden kazancın cari oranı yazıyor. nmr'yi mevcut olandan üç kat daha yüksek bir oranda değiştirdim, bu yüzden üçle çarpın. Ve kendinize sorun - neden henüz yarışmaya katılmıyorsunuz? Para tam anlamıyla yığınlar halinde dağıtılır, istediğiniz kadar alın.
Halkın içinde yapalım. Ve sonra böyle yapanları tanıyorum - şimdi basit arabalarla birkaç düzine gizli sinyal ticareti yapıyorsunuz, bunlardan biri ücretsiz olarak karlı hale gelecek, herkese açık hale getirecek ve Python için yayın yapmaya başlayacaksınız.
Bunu daha önce gördük, şimdi ciddileşelim.
oh iyi, o zaman harika, ama eşitlik (herkesten) ve daha normal stratejiler istedim, R'nin övgülerini değil. 1500 bitcoin mi? zengin
evet, şimdi özellikle araba ticareti yapıyorum, böylece daha sonra bir piton için yayın yapmaya başlayabilirim
Python ve Java, ABD okullarında programlama öğretimi için standarttır.
R, sözdiziminde korkunç. Pek çok şey koltuk değneği şeklinde içine sıkışmıştı. Örneğin, data.frame ile çalışmak, standart türlerden sözdizimsel olarak farklıdır.
https://matplotlib.org/ çizilmesi çok daha kolaydır ve gizlenmiş R karşılığına göre çok daha fazla seçeneğe sahiptir.
Python ve Java, ABD okullarında programlama öğretimi için standarttır.
Sorum şu: Hala çömleklerin üzerinde oturan vatandaşlar hangi programlama dilini çalışıyor?
R, İSTATİSTİK'in dilidir. İstatistiğe aşina olmayan bir kişinin bu dile ihtiyacı YOKTUR ve bu nedenle R, profesyonel istatistikçilerin dilidir. İstatistiklerin ticarette, gerçek, profesyonel ticarette kapladığı yeri hesaba katarsak, bugün R hakkında bilgi DEĞİL, tüccarın profesyonelliği hakkında şüphe uyandırmaz.
İşte tam da bu durum, istatistikleri görmezden gelmek, istatistiği ticarette kullanmak istememek/kullanamamak durumu, ilk başta beni şaşırtan R'nin reddedilmesini açıklıyorum.
Biraz ara malzeme göndermeye karar verdim.
Sınıflandırmaya dayalı ticaret sistemi.
Öğretmen = artırma Kapat.
Sistem test ediliyor: Tarihte kapanış fiyatlarının artışını hesaplıyorum. Tarihte alınan artışları, SADECE siparişlerin verildiği, artışlarla alınan en basit danışmana bir sinyal olarak göndermeye başlıyorum emirler oluşturuyorum: AL - SAT, yani. ters sistem.
Onlar. Ticaret sistemi HER ZAMAN ileriye, geleceğe bakar. Sınıflandırma açısından, bu yaklaşım %100 bir tahmin veriyor, test cihazının tamamen farklı bir sonucu olduğu için kontrol ettim.
İşte test cihazının sonucu
Denge çizgisi çarpıcı - çok eşit değil.
Ancak kesinlikle şaşırtıcı miktarda kazanma ve kaybetme işlemleri = %35,49 ile %64,51
Ve işte bir kaybedenin uzun ve onu takip eden kısanın bir resmi:
İşte burada çokça reklamı yapılan bariz öğretmen!
not. Gösterilen long'ın kaybının sadece spread ile açıklanamayacağını not ediyorum.
Bana öyle geliyor ki, NN yalnızca çubuklarda eğitilebiliyorsa, tüm keneleri kullanmanın bir anlamı yok. Açık fiyat testi daha hızlı olacaktır.