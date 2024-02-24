Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 964
söyleyecek başka ilginç bir şey var mı?
O zaman gözyaşı dökecek hiçbir şey yoktu - Alglib'in kendisi başka bir şey görmenize izin vermiyor. Bu, senin dışında herkesin uzun zamandır bildiği bir şey.
her şey zaten benim için çalışıyor, kimse daha iyi grafikler göstermedi
Kendi çerçevemi yazdım ve onunla çalışıyorum
eğer benim için ne r veya python bulursam o zaman yapacağım
Oh, dikkatli ol, Maksimka, yatırımcıların parasını al. Çok saçma bir resmin var. bu tür bir para için böyle bir fotoğrafa ihtiyacınız var ve sonra onları çekmeye cesaret edemem. Sadece arkadaşça tavsiye... riske atmayın. İstatistikleriniz harika değil. Aracın ne zaman birleşmeye başlayacağı gerçekten belli değil ve bu an ÖNEMLİ anlardan biri. Bir dezavantaja sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz, ancak uzun süredir tükeniyor ..... Büyük para. O zaman onlara DOOOOLGO vereceksin .....
Heykelimle, şimdi onu almaya bile cesaret edemiyorum. Kendinizi ticaret hacminde zorlamak ve normal olarak kendi başınıza kazanmak daha iyidir. Bir lot dinamik bir birikim olduğunda, geometrik olarak hızlı büyüyebilir. Ana şey, hata olmamasıdır ...
Evet, senin heykelinle ben de cesaret edemezdim))
Pythonize etmeniz ve daha iyi bir modeli daha kısa almanız gerekecek, büyük olasılıkla, aksi takdirde her şey yolunda
iskele yerine xgboost al
içeriden bilgi ve bağlantılar olmadan piyasada mümkün değildir
Sonunda geldi! Bunu size bir yıl önce öğretmiştim ve hepiniz sinir ağlarısınız, matlab, python... Peki, sonunda kim haklı çıktı? Söylediklerimi dinleyin, önce nasıl doğru yapılacağını öğrenin ve ancak o zaman deneyin.
ohohohoh damat yumurtadan çıktı)))
Öyleyse bana doğru yolu göster istatistiklerin nerede??? Ve sonra konuşuruz...
Neden ondan hoşlanmadın? Son ekranın özellikleri. Birkaç işlem var, ancak kalitesi harika .... Prensipte dezavantaj yok. senin gibi değil... Değil mi???
yetmez, katrilyon kere söylüyorum zaten.. Bunları ben de yapabilirim.
ve ekran görüntülerimde 4 aylık eğitim ve neredeyse bir yıllık OOS var ve bazılarında
ve bu arada, ses tahtam birleşmedi - bunlar model testleri. Daha sonra tekrar izleyeceğim. Modellerle ilgilenmem gerekiyor, geliştirilip geliştirilemeyeceklerini henüz anlayamıyorum. Sonuçta onu python'a aktaracağım ve yine de oradan alacağım.. Önce R'de yapmak istedim, ama sonra çıldırdığını hatırladım
Olursa olsun, başkalarının parasını almazsınız. Daha sonra bir kukan giyecek. Bilecek.... :-)))
O halde neden başarısız ve gürültülü örnekleri filtrelemeye çalışalım; veya onları seçin, "Bilmiyorum" olarak yeniden bölümlere ayırın ve ağı yeniden eğitin mi?
soru doğru, cevap banal - uygun olmayan bir girdinin matematiksel modeline uygun. veri
Not: Yıllardır benzer konuları okuyorum ve sürekli gürültüyle ilgili ifadeler görüyorum - bu fiyat aralıklarında gürültü nereden geliyor? - herhangi bir OHLC haklı! Açık ve Kapanış bölümünde - peki, TF'deki süre sona erdi, fiyat şu anda, Yüksek ve Düşük bölümünde sabitlendi - peki, birisi "dikizleme" nin kendisine sipariş verdiği için şanslıydı (ya da belki şanslı değil) - gürültü nedir? her fiyat çekişi, piyasa katılımcılarının gerçek eylemleridir, fiyat hareketlerini yumuşatma (tic filtreleme) ile DC bile bir piyasa katılımcısıdır.
ZYZY: giriş verilerini filtreleyebilir, geniş zaman dilimlerini kullanabilirsiniz - filtre makul ve mantıklıdır, yüksek oynaklıklı ve düşük alanları filtreler - filtre makul ve mantıklıdır, işlem süresini filtreler - filtre mantıklı ve makuldür .... ve girdi verilerini atın çünkü bunlar gürültüdür ... peki, muhtemelen bir seçenek de, ne kadar haklı? - evet, mat. model, test cihazındaki grafiğin güzel olması için bunu gerektiriyor))))