Sanych, 18'inde sonuç ne oldu?
anlamadım
Modelin kendisi de %35,5'e varan hata öğrendi mi?
Bana öyle geliyor ki, NN yalnızca çubuklarda eğitilebiliyorsa, tüm keneleri kullanmanın bir anlamı yok. Açık fiyat testi daha hızlı olacaktır.
Modelin bununla hiçbir ilgisi yok - bu böyle bir öğretmen.
Biraz ara malzeme göndermeye karar verdim.
Sınıflandırmaya dayalı ticaret sistemi.
Öğretmen = artırma Kapat.
Sistem test ediliyor: Tarihte kapanış fiyatlarının artışını hesaplıyorum. Tarihte alınan artımları, SADECE siparişlerin verildiği, siparişleri oluşturduğum artımlarda alınan en basit danışmana bir sinyal olarak göndermeye başlıyorum: AL - SAT, yani. ters sistem.
Onlar. Ticaret sistemi HER ZAMAN ileriye, geleceğe bakar. Sınıflandırma açısından, bu yaklaşım %100 bir tahmin veriyor, test cihazının tamamen farklı bir sonucu olduğu için kontrol ettim.
İşte test cihazının sonucu
Denge çizgisi çarpıcı - çok eşit değil.
Ancak kesinlikle şaşırtıcı miktarda kazanma ve kaybetme işlemleri = %35,49 ile %64,51
Ve işte bir kaybedenin uzun ve onu takip eden kısanın bir resmi:
Burada çokça reklamı yapılan bariz bir öğretmeniniz var!
not. Gösterilen long'ın kaybının sadece spread ile açıklanamayacağını not ediyorum.
Pekala, öğretmenler kapanışa göre sayılırsa, o zaman uzunlar için Çarşamba günü hesaba katılmadan bile, açıklara göre değil, ona göre siparişler açılmalıdır ..
Tekrar numerai'ye katılmaya başladım - https://numer.ai/dr_tr
Python'da 0.691616 ve %83.33 yapacak mısınız?
Bir test veri seti var, herhangi bir sayı çizmek için özel bir sorun yok ve yazılım bir zevk meselesi, daha önce testte 0,5'in altında bir mantık yapmak mümkündü, şimdi gerçekten onları bir şekilde filtreliyorlar. farklı bir şekilde, şu anda 0,67'nin altında çalışması pek mümkün değil, ancak numerai'de yaşam, uzun zamandır gönderdikleri tahminlerin performansı değil, madeni paralarının “yanma kanıtına” “stake” şeklinde katılım oldu. ” son derece saçma koşullarda, aptallar ikramiyelerini yakıyor veya Tanrı borsada satın alınan paraları yasaklıyor (((Yani dükkan yaklaşık bir yıl boyunca kapandı, neredeyse her zaman doğrusal olarak düşen NMR oranı göz önüne alındığında).
Dürtüleri oldukça mantıklı ve ilginçti, ancak bir şekilde her şey sessizce solup gitti, fonun kârlılığını NMR belirteci ile bir şekilde bağlamak veya en azından tahminlerine ve cehennemin saf sınıflandırmasına bahis yapmak için makul koşullar oluşturmak istemediler. ne olduğunu biliyor, aslında, gerçek algoritmik ticarette o kadar değerli değil, süper uzman ekiplerin çalışmasından % farklı neredeyse mükemmel bir sınıflandırma yapmak için birkaç yıl MO'nun derinliklerine inmek yeterlidir. , piyasada o kadar önemli değil, piyasa cagle değil.
Düzeltildi. Açık hoca. Daha iyi, ama yine de iç karartıcı.
Yayılıma gelince, elimde bir tablo yok, M1 üzerinde önemli bir rol oynuyor ve sorunsuz bir kayıp gibi görünüyor.
Sadece son aylarda sürekli çıngırak kullanıyorum - düşünceleri kontrol etmek son derece uygun ve sorun yok. En uygun yol, tahmin edicilerin ilk hazırlığı için bir R betiği yazmak, onu .RData'da saklamak ve ardından bu .RData dosyasını çıngırak içine yüklemek.
Çoklu iş parçacığı buradan. Tüm çekirdekleri ve komşu bilgisayarları yükleyebilirsiniz.
not.
İngilizce öğrenmek için tavsiyeler. Öz-disiplin ve temel gramer bilgisi temelinde aptallığı basitçe öğrenir.
Birkaç ay içinde İngilizce ile ilgili herhangi bir sorun olmayacak ve kelimelerin anlamı ile ilgili sorunlar, hatta Rusça, hatta İngilizce bile ön plana çıkacaktır.
Rattle Hakkında - program kutudan çıkar çıkmaz doğru şekilde çalışmalıdır. Bu arada, onun etrafında dans etme ihtiyacını görüyorum. Henüz script yazmayı bilmiyorum o yüzden .Rdate formatı ile çalışmanın rahatlığını değerlendiremiyorum. Buraya yazabileceğiniz bir scriptiniz var mı? Peki, CSV dosyasını hedefi belirten .Rdate'e dönüştürmek ne mümkün olabilir.
Çoklu kullanım hakkında - bağlantı için teşekkürler, bunları değerlendirmek benim için mümkün olmasa da seçenekler olduğunu dikkate alacağım. Yine, anladığım kadarıyla her şeyin çalışmaya başlaması için kodu değiştirmeniz gerekiyor.
Başka bir dil öğrenme tavsiyesi için teşekkürler ama Rusça da benim için zor, sanırım bunlar herhangi bir dilin çalışılmasını engelleyen özelliklerim. Genel olarak, dilleri aptal dilbilgisi kuralları, temelsizliği ve istikrarsızlığı nedeniyle sevmiyorum.
Sorum şu: Hala çömleklerin üzerinde oturan vatandaşlar hangi programlama dilini çalışıyor?
San Sanych Fomenko :
R, İSTATİSTİK'in dilidir. İstatistiğe aşina olmayan bir kişinin bu dile ihtiyacı YOKTUR ve bu nedenle R, profesyonel istatistikçilerin dilidir. İstatistiklerin ticarette, gerçek, profesyonel ticarette kapladığı yeri hesaba katarsak, bugün R hakkında bilgi DEĞİL, tüccarın profesyonelliği hakkında şüphe uyandırmaz.
İşte tam da bu durum, istatistikleri görmezden gelmek, istatistiği ticarette kullanmak istememek/kullanamamak durumu, ilk başta beni şaşırtan R'nin reddedilmesini açıklıyorum.
Bu mesaj yalnızca programlama dillerinin geçmişinin bilinmediğini gösterir. Bir zamanlar Fortran bankacılık sektöründe standarttı (söylentilere göre Londra Menkul Kıymetler Borsası'nın birçok sunucusu hala Fortran üzerinde çalışıyor, çünkü eski kodu modern bir dile taşıyacak kimse yok). R dili, 1993 yılında Matlab'ın açık kaynaklı bir alternatifi olarak oluşturuldu. Şimdi, Python, R. R'nin tam bir ikamesi haline geldi, bir istatistik dilidir, ancak bu alanda standart olmaktan çıkmıştır.
Perl de o zamanlar popülerdi ama şimdi ondan geriye sadece düzenli ifadeler kaldı...
anlamadım
17. yıl durumunuz var
18'i için de norm mu?
Julia'ya bir bakın, bunun hızlı ve JVM'de olduğunu yazıyorlar. Bilgi bulana kadar MT5 ile entegrasyon olanaklarıyla ilgileniyorum
Ve genel olarak, zaten bu "İstatistik dilleri" nin ölçülmemiş bir sayısı var ve R, herhangi bir göstergede favori olmaktan uzak ve hız açısından en yavaş olanıdır.
İşte Renato'nun entegrasyonu için önerilebilecek böyle bir dil, çünkü zayıf frenleri nedeniyle MT5'i R ile entegre etmek istemedi
Katılmak için MT ile bu JVM tarafından eziyet ediliyorsunuz. Ve önce Julia'da, sonra MT için yeniden yazma - bu bir kraliyet işi değil.
Sonuçta Python o kadar zor değil.