Maksim Dmitrievski :

burada julia.h değil julia.mqh yapmanız gerekiyor :)

Doğrudan değil, IMHO. Bunun yerine, bir DLL sarmalayıcı yapılması gerekecektir. MQL hala C++ değil - değiştirilemez.

Yuri Asaulenko :

İşte bu konuda izin alıp gölgelere giriyorum çünkü. Nasıl olduğunu bilmiyorum :)

 
Maksim Dmitrievski :

Henüz Julia'yı alacağımı garanti edemem ama ona kesinlikle bakacağım.)

Yuri Asaulenko :

En iyi yol, tamamen Python veya Julia'da yazmaktır ve terminal sadece ticaret yapacaktır.

Elbette iyi bir testçi olmayacak ama eğer hft değilse o zaman kritik değil. Ancak tüm MT5 brokerleri kasemi yasakladığında diğer borsalarla bağlantı kurmak daha kolay

 
Maksim Dmitrievski :

En iyi yol, tamamen Python veya Julia'da yazmaktır ve terminal sadece ticaret yapacaktır.

Evet, herkes kendi işine bakmalı. Terminal - ticaret yapmak ve tüccar programlar yapmak ve istediklerini kullanmak ve verdiklerini değil.

Görünüşe göre bunu altı ay veya bir yıl önce konuşmuştuk.) Görünüşe göre bu karara vardık.

2008'den beri bu felsefeyi takip ediyorum. Ve uzun bir süre hangi terminal olduğu umurumda değil. Tercih yok.) Ve herhangi bir terminaldeki hız yeterlidir - ölçekleme için (sipariş defteri ve bant ile) bir marjla yeterlidir, HFT ile ilgilenmiyoruz.)

Test cihazına gelince, bu sadece bir döngü. Oldukça küçük bir çan ve sistem ıslık çalıyor ve tikler çekilebiliyor.) Gerekirse.

Yuri Asaulenko :

bu arada, python için görselleştirme ve yerleşik strateji örneklerine sahip test cihazları var

Maksim Dmitrievski :

Aslında Python ile çalışmadım. Demek istediğim, modüllerle - bunun için henüz bir görev yok. Şimdiye kadar, her şey eski kanıtlanmış yöntemlerle çözüldü.

Tehdit Julia'nın paketlerine baktım - yani, önemli bir kısmı doğrulanmamış ve hatta çalışmıyor (Bu arada XGBoost Julia paketi çalışmıyor ve bu 2 yaşında. tarihler, kimse onunla sistematik olarak ilgilenmiyor, Julia.

 
toksik :

Kesinlikle katılıyorum, bu yüzden altı ay önce o yarışmaya katılmayı bıraktım :(

Ama şimdi nihayet 2017'de söz verdikleri şeyi yaptılar - itibara dayalı ödemeler. Son 20 turnuva için kayan bir pencerede, her canlı <0.693 için bir puan verirler. Puan sayısı itibardır, max=20. Şu anki rekorum 9. En itibarlı oyunculara stake yapmadan bile para ödülü verilecek.

Kısacası, Forex'i nasıl yapacağını bilenler, vurgunun %100 doğrulukta değil, gelecekte modelin eğitimden daha kötü olmayacağı gerçeğinde kararlı modeller yapmayı bir şekilde zaten öğrendiler. Ve şimdi bu bilgi orada paraya çevrilebilir.

 

Burada birisi bir piton istiyor - herhangi bir şekilde İstek Listesini sürükleyerek bu İstek Listesini bir tür gerçek olarak geçiyor.

Birkaç programlama dili derecelendirmesi var, burada blogumda bu tür derecelendirmeleri iki kez verdim.

İşte bir başka , en yetkili TIOBE'lardan biri

R derecelendirmesinden farklı olarak, Python derecelendirmesinde birkaç nüansı anlamanız gerekir:

  • bu dilin birçok versiyonu vardır, başlıca ikisi birbiriyle uyumlu DEĞİLDİR , stackoverflow.com arama sorgularında bir versiyonu diğerinden ayırmak gerekir, ayrıca bu dilin ayrıca ayrılması gereken başka versiyonları da vardır. arama sorgularında   (Jython, Pypy, Iron-python, vb.)
  • Derecelendirmeleri kullanırken, derecelendirmenin NE gösterdiğini anlamanız gerekir: Google'daki sorgular, eğitim, iş arama, ... Asıl mesele konu alanıdır. Python, R'den daha çok yönlüdür ve kullanıcı istatistiklerine yabancıların pahasına, R'nin üzerindedir.
  • R'nin istatistik ve ilgili görselleştirme alanındaki rakipleri SAS'ın çok gerisindedir.

tartışmak için değil ekle

https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html

