https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html
Görünüşe göre araştırma yazılımı arıyorsanız, o zaman seçim olmalıdır. Python, en gelişen olarak.
Yazılımım listenin bodrumunda bile yok.)) Ama belli ki sonraki görevleri çekmeyecek.
Hızla gelişen başka bir tane daha var - RapidMiner. Ne tür bir hayvan olduğunu görmemiz gerekiyor.
Ama şimdi nihayet 2017'de söz verdikleri şeyi yaptılar - itibara dayalı ödemeler. Son 20 turnuva için kayan bir pencerede, her canlı <0.693 için bir puan verirler. Puan sayısı itibardır, max=20. Şu anki rekorum 9. En itibarlı oyunculara stake yapmadan bile para ödülü verilecek.
Evet, sanırım onlardan bir mektup gördüm, raunt başına 0.1NMR olduğunu hatırlıyorum (canlı<0.693), yanılmıyorsam...
RapidMiner uygulaması ve bence ücretsiz değil.
RapidMiner uygulaması ve bence ücretsiz değil.
Evet, zaten baktı. NI'nin LabView veya VisSim'i gibi. Ücretli - minimum konfigürasyon yılda 10 ton yeşilliktir.
İlginç, bu neden oluyor?
DNN Darch, geri yayılım, bırakma kullanıyorum.
Dönem: 16 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %41,69 (2668/6400)
Dönem: 17 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: % 31.87 (2040/6400)
Dönem: 18 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %32,09 (2054/6400)
Dönem: 19 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %39,55 (2531/6400)
Dönem: 20 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %38,02 (2433/6400)
Dönem: 21 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %49.89 (3193/6400)
Dönem: 22 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %50,56 (3236/6400)
Dönem: 23 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %45,56 (2916/6400)
Onlar. 17. adımdan iyi eğitimli bir ağ alır ve onu 21. adıma indirger.
Anladım.Yardım etmedi:
bırakma her çağda yeni bir maske uyguladı, her miniBatch'e geçeceğim - daha iyi olmalı
Tren setinde sınıflandırma hatası: %45.11 (2887/6400)
Dönem: 10 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %34,92 (2235/6400)
Dönem: 11 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %30.16 (1930/6400)
Dönem: 12 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %45.28 (2898/6400)
Dönem: 13 / 100
Tren setinde sınıflandırma hatası: %39,56 (2532/6400)
San Sanych Fomenko :
R derecelendirmesinden farklı olarak, Python derecelendirmesinde birkaç nüansı anlamanız gerekir:
Python 2.7 ile durum MQL4 ile aynıdır. Bu nedenle, yeni bir proje için bir sürüm seçmemelisiniz - Python 3'ü alırsınız.
Jython, Pypy, Iron-python, vb. Python'un kendisinin sürümleri değil, diğer programlama dilleri için Python yorumlayıcılarıdır. Bu tercümanlar sayesinde Python artık her yere itiliyor.
Çok yönlülük büyük bir artı çünkü belirli bir alana güvenemezsiniz.
Python'u R'ye kıyasla bir hack olarak gördüğümden, seçimimi ve oldukça mantıklı bir şekilde yaptım.
Ama ben Python'a karşı değilim - isteyenler var, yapsınlar, üstelik, Python'a katılmak için bu tür arzuları destekliyorum, çünkü Python'un (bloklar) zor olan Uzman Danışmanlarda karar verme bloklarını uygulamak için gerekli / µl'de uygulanması zor / imkansız. Ancak böyle bir hangout'u genişletmekle çok ilgileniyorum. Özellikle Python kullanan Uzman Danışmanların en azından testi burada gösteriliyorsa. R'de bu sorun yok.
Karşı eğilim hedefleri yaptı, ör. fiyat MA'ya değdiğinde MA'nın üstündeki/altındaki açılışta kar olup olmayacağına bakıyoruz.
Eğitim örneğinin dışındaki sonuçlar.
Trendlerin %30'u görünüşte doğrulandı, bu yüzden nasıl para kazanılacağı belli değil.
Bu tür araçların testlerini birkaç kez gösterdim. Python'da değil, diğer yazılımlarda. Python ile TS varsa da sorun olmayacaktır.
R ile de sorun yok - R üzerinde bir TS yaptım ve test ettim. Ancak R'nin kendisi benimle kök salmadı, başka bir yazılımın daha uygun olduğu ortaya çıktı - SciLab (sadece Üstte değil, aynı zamanda bodrumda da)).
IMHO, durumu R'nin vazgeçilmezliğine indirgeyerek dramatize ediyorsun. Bu arada, benim de R'ye karşı hiçbir şeyim yok ve hatta ara sıra kullanıyorum.
Python'u R'ye kıyasla bir hack olarak gördüğümden, seçimimi ve oldukça mantıklı bir şekilde yaptım.
Bir programlama dili sadece problemleri çözmek için bir araçtır. Programcı belirli bir dile bağlı olmamalıdır. Araçlar sürekli değişiyor, gelişiyor ve yok oluyor.
Benim için, başlangıç seviyesinde yeni bir dil öğrenmek, "referans dili" veya "dil belirtimini" (normal dillerin resmi web sitesinde bu belgelere sahiptir) indirmek ve öğrenilen dilde basit bir görev uygulamaktır. Ancak o zaman programlama dilinin sözdizimi ve yetenekleri değerlendirilebilir.
Github'da yeterince Python+MQL5 paketi var. Belki kendim yaparım...
Birçokları için ilk programlama dili PHP idi. Sadece bir dil bildiğinde, iyi görünüyor. C# ve Java öğrenene kadar profesyonel programcıların PHP'yi neden sevmediğini anlamam uzun zaman aldı. Artık kesinlikle PHP'nin sözdizimi ve kütüphanede berbat olduğunu söyleyebilirim.
Şimdi Python R'den daha iyi. Yarın R iyileştirilirse, ona geri döneceğim, ama henüz değil ...