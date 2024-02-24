Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 905
Amazon %100 İnternet kısıtlaması. Sınırlı sayıda sunucu vardır. Üstelik sunucu Amerika'da ama ticaret sunucunuz nerede....??? Ve ücretsiz bir VPS'den gelen siparişlerin nasıl yürütüleceği. Düşecek, sen iddialarla histeriksin ve cevaplanacaksın yani o senin için özgür..... Yani. Ona bağlandığımda, ondan Google'a bile gidemedim. Orada, ya hak talep etmeniz ya da bir yere kaydolmaya zorlamanız gerekir. Beni durduran buydu... Amazon yok. Bunun için sözümü al...
Mishan, sakin ol
Bu anlaşılabilir, ancak kontrol etmek için işkence görüyorsun. O zaman fark yok - evde veya sunucuda. Alarmlara, bildirimlere vb. ihtiyacımız var.
Kontrol yok. Robot doğru yazılmışsa, bir ticaret açıp bir öncekini kapatmak GARANTİLİDİR. Sadece yürütmeyi kontrol etmeniz gerekiyor, bağlantının veri merkezinden önce olmadığını asla bilemezsiniz. Sadece çalışkanlığını kontrol edebiliyorum... Bazen gün içinde unutuyorum, sonra hatırlıyorum, bakacağım, yani zaten eski pozisyonu kapatmış ve yenisinde zaten artılarda. Göze hoş geliyor :-)
Mishan, sakin ol
Ve sakin ol. denedim, biliyorum. Burada Max, ücretsiz Amazon sunucusunu denediniz mi????
Google tavsiyesi verdim, Amazon tavsiyesini duydum ama orada her şeyin o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum
Google'ın ateşi var, ihtiyacınız olan yeri seçebilirsiniz, stabilite %100, koruma %100
Google'ın ateşi var, ihtiyacınız olan yeri seçebilirsiniz, kararlılık %100
Google için tartışmıyorum ama Amazon hakkında duyduklarınızı unutmak daha iyi. Bir kez ona bağlandım ve frenlerden ve çok sınırlı kaynaklardan çıldırdım, ki bu o zaman MT için bile yeterli olmayacaktı ve böyle sorumlu bir konuda aynı 300 rubleyi ödemenin daha iyi olduğu düşüncesi geldi, ama en azından sen bir şey olması durumunda sunabilir. Her zaman çevrimiçi olması için aslında güvenilirlik için ödeme yaparsınız. Buna ve bunlara destek var. Ve ücretsiz PVS için onu sunamayacaksınız. Eminim tekliflerinde herhangi bir mücbir sebep maddesi vardır ve büyük olasılıkla ücretsiz olarak sorumlu değildirler. Ve robotun devrilmediğini tahmin etmelisiniz ve iyi bir artı yerine dev bir eksiniz var. Operada saçlarınızı yolacak ve konuşan eski güzel Mishka'yı dinlemediğinize pişman olacaksınız. Bir VPS kiralamayı planlıyorsanız, en azından bir miktar minimum ücret karşılığında daha iyidir ......
ve komut satırına veri gönderilsin mi?
mümkün ama bana göre sapıklık. olası tuzaklar ile. komut satırı argümanları, orijinal olarak büyük veri dizilerini iletmek için tasarlanmamıştır.
Evet, anladım teşekkürler, düşüneceğim. Sadece ön eğitim python'da yapılırsa ve mevcut değerleri hesaplamak için bottan küçük bloklar gönderilirse, o zaman mb ve normlar.
Diğer popüler hostinglerde güvenilirlik için n dolar ödedim, bir cehennemde aniden yeniden başlatılıyorlar, sonra planlanmış iş, ucuz olanlardan hiçbir fark yok. Özellikle botlar için özel olarak konumlandırılmış özel hostingleri kesinlikle tavsiye etmiyorum. RuVds açıcıya 3 ms ping atıyor, normal. Stabiliteyi hatırlamıyorum.
a ve komut satırında ikili verileri aktarmak mümkün olmayacak, yani. örneğin base64'e dönüştürülmeleri ve sonra geri dönmeleri gerekecek.
faydalı, gönderilmiş)