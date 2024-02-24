Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 898
Maxim Dmitrievsky, bu sorunu nasıl çözersiniz?
Genel olarak, hangi seçenekler var? Elma dilimleri değişebilir..
Topluluktaki her ns için, bir veya başka bir bağlam ekleyin ve bu bağlamları belirli bir kontrol ns'de kullanın?
Bağlam derken, örneğin, bazı temel tanım, kavram, tahmin edici ve artı bazı verilerle bir bağlantıyı kastediyorum.
sorunu anlamadım :)
Alexey'nin seslendirdiği şey muhtemelen sadece optimizasyon ile çözülür ..
Bir öngörücü daha ekledim - regresyon ve yine model buradaki noktayı gördü - sadece beslemeyin, hepsi büyümede ...
Satın almak için hedef
Satılık hedef - burada işler daha kötü - girişlerin yarısı atlandı, ancak çok fazla hatalı giriş yok.
Hedeflerin neredeyse simetrisine dikkat edin - garip görünüyor.
Ayrıca programda matris gibi bir korelasyon yöntemi buldum - belki normalden daha doğru?
Sanırım buldum...
Satın almak
Satış
Uyumaya gidebilirsin.
Delirdim ve bir orman ormanı yaptım, şimdi tek tek ormanları bırakabilirsiniz :)
eğitimden sonra tüm model artık diskte 300 MB'a kadar yer kaplayabilir veya bir gigabayta kadar yakalayabilirsiniz
Eğitimsiz bir tarihte böyle bir modelden kâr var mı?
Bir öngörücü daha ekledim - regresyon ve yine model buradaki noktayı gördü - sadece beslemeyin, hepsi büyümede ...
bu yüzden ne giyeceği umrunda değil :) yeni veriler için gerekli
Evet programda model altına nasıl yeni veri yükleyeceğimi bilmiyorum o yüzden sadece MT5'e çevir ve bu biraz zahmetli... yani. Yapıyorum, ama günde bir kez - nasıl boşaldığını görmek için.
Ve tahminde bir hata var gibi görünüyor - şimdi yeniden hesaplama yapıyorum - ah, görünüşe göre bu kader değil.
tarihte her şey mükemmel ve daha basit olanlarla, yeni verilerde sorunlar ortaya çıkıyor) Acımasızca bırakacağım ve ne olacağını göreceğim
Tüm bunların sabit bir sistemde ve +/- dışında çalışan yeni ölçekleme sistemlerinin icadı olduğunu düşünüyorum ve sonra kerdyk ...
Ölçeklendirme hakkında, bu, katılımcının Bate'i ve Erlang'ın kendisinin doğrudan akrabası :))