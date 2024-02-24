Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 908
Vtreat.R
Teşekkür ederim.
R'de bir şey mi?
Setimi Rattle'da denedim - tüm ağlarda eğitimi seçtim, sonuç olarak çok düşündükten sonra bir hata yakaladım
döngülerde)
Ancak tüm kombinasyonlar ve PC'ler günlerce sayılacak ...
10 öngörücü, kombinasyon 2^10 = 1024
20 öngörücü = 2^20 = 1048576
Pek çok kez orman/NS'nin eğitilmesi gerekiyor.
Evet, acelem yok ... onu ayrı bir bilgisayara atabilir ve kendin saymasına izin verebilirsin.
Ama ne tür bir yazılım buna değer?
Nasıl çalıştırabilirsin? Ben vtrear () diyorum ve yemin ediyor.
resimler olacak? boştan boşa iyi, iyi olanlarla ve NS'ye gerek yok, lol :)
Bilmiyorum bile… Doc, MKUL'un tüm kodlarını da verdi, böylece model hemen MT'de kullanılabilir. MT ve R arasındaki bağlantılarınız ve köprüleriniz oradakilerden daha dik.Genel olarak, görev Reshetov ve R optimizer'de elde edilen modeller arasında karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmak.Elmnn hakkında sevmediğim tek şey, önemli değil. kaç kez eğitsem, OOS'ta her zaman aynı sonucu veriyor. Yani antrenman yapma, antrenman yapma, yine de alacaksın :-) Ama iş daha yeni başladı ve emin bir karar için daha fazla test gerekiyor...
Genelde böyle bir şey. Ancak bu, yalnızca 0 ve 1'in olduğu hedef sınıflandırması için bir tahmindir. Regresyon için, orada farklıdır, böyle...
Rastgele bir orman modelinin sonucu nasıl doğru yorumlanır - iyi mi kötü mü?
Test verilerinde (%15)
Bu şekilde iki dosyaya bölemedim, kimse anlaşılır bir şekilde açıklayamıyor :(
Paket farklı şekilde çağrılır ve şunlara ihtiyacınız vardır:
kitaplık(vtreat)
Paket birkaç özellik içeriyor, belgeleri hangi tembellik açtı?
Onlar. grafik kabuğu var mı? Ve nasıl yardım çağırılır?
Belgeleri nereden alabilirim?
Numara. Ama her şeyi bana mükemmel bir şekilde excel'de yükleyen bir senaryo yazdım ve sonra zaten orada bir araya geldim. Senaryoyu veremem, çünkü benim beynim var .... Orada harika bir orijinal şey yaptım. Tahminleri kimsenin nasıl değerlendirdiğini bilmiyorum, ancak sonuç, daha fazla analiz için çok okunabilir, uygun bir tablo ... Bunun gibi bir şey ...