Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 903
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
shellexecute + python'da bir veri aktarım bloğu ekleyin. haritalama, soket, başka ne olursa olsun.
İstenirse, farklı projeler için birkaç tane varsa sanal bir ortam bile kullanabilirsiniz.
Bunların hepsi projektör ve burada kullanıma hazır görünüyor.
Dezavantajları nelerdir?
Mevcut kütüphaneye kıyasla avantajları nelerdir? Açık bir artı çok dilliliktir. Başka?
kahretsin, botu VPS'ye aktarmak sabırsız - çok fazla sorun olacak, birini diğerine asın
Pekala, eğer bir sent hesabındaysa... o zaman evet, bu bir problem!
Ve 100 kilo doların altında gerçek bir iş ise, o zaman VPS nedir?
Eğitim ve test setleri. Beyaz yanlış tahmin edilir, karanlık doğru bir tahmindir. çok pembe.)
shellexecute + python'da bir veri aktarım bloğu ekleyin. haritalama, soket, başka ne olursa olsun.
İstenirse, farklı projeler için birkaç tane varsa sanal bir ortam bile kullanabilirsiniz.
ve komut satırına veri gönderilsin mi?
Pekala, eğer bir sent hesabındaysa... o zaman evet, bu bir problem!
Ve 100 kilo doların altında gerçek bir iş ise, o zaman VPS nedir?
hangi vps anlamında? normal normal, örneğin google
herkes uzun zamandır bulut teknolojilerine geçti, gaydayı çevirmek evde yok
Sadece kimin yaptığını merak ediyorum. Yapacaklarım - programcı olmaması sorun değil :) Şov yapmak için var, kim bilir çabucak yapar
hangi vps anlamında? normal normal, örneğin google
Son zamanlarda arıyordum - bir çekirdekli, 1-2 GB belleğe ve bir diske sahip bir Windows makinesi (ne kadar olduğunu hatırlamıyorum, ama her şey için yeterli) 300 r / ay'dan başlıyor. Genel olarak Kaif.
Özgür ve sonsuz olanlar bile var ama sınırlamalar var ve ne kadar uygunlar anlamadım.
Robotum uzun zamandır ayda 500 ruble için VPS'de . Oldukça tatmin edici....
Pekala, orada iki çekirdeğim var ve 10 GB'a kadar sabit .... Doğru, Mtshka bunun çok yavaş olduğuna dair göstergelere yemin ediyor ve falan filan. Kaynak eksikliği olduğunu düşünüyorum...
Son zamanlarda arıyordum - bir çekirdekli, 1-2 GB belleğe ve bir diske sahip bir Windows makinesi (ne kadar olduğunu hatırlamıyorum, ama her şey için yeterli) 300 r / ay'dan başlıyor. Genel olarak Kaif.
Özgür ve sonsuz olanlar bile var ama sınırlamalar var ve ne kadar uygunlar anlamadım.
Google'da ilk kez yılda 300 dolar veriyorlar, ayda 30-50 dolar konfigürasyonla kendinize bir VPS yapın, bir yıl boyunca ücretsiz kullanın
sonra amazon'a gidin ve listede daha aşağılara gidin
Ayda 300 dolar VPS'im var
Peki, aynı alanda çalışırsak kim daha verimli olur? Ben 500 ruble ile milyonlar kazanıyorum, sen 300 dolarla...
Ayda 300 dolar VPS'im var
Bu bir iş. Ayda 10-15 dolara, olasılıklar şimdiden tavan yaptı. Arkadaşlarla her şeyin nasıl çalıştığını gördüm, ama kendim sadece düşünüyorum. Yine de, bu durumlar için bir sistem yazılmalıdır - öylece koyamazsınız. Gelip baktığı gibi, bu evde değil.