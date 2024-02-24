Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 901
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bunun TCP üzerinden bir bilgi aktarımı olduğu ve uygulamaların her iki tarafının da çalışıyor olması gerektiği ortaya çıktı.
ancak MT5'in Python veya R komutlarını doğrudan yorumlayıcıya göndermesini istiyorum, sonuç olarak:
1. yeni kurulmuş python ortamı
2. MT5 espert'in gövdesinden çalışın ve komut dosyalarını Python kabuğunda olduğu gibi yürütün. R için aynı.o zaman insanlar konuyu geliştirmek için düşecek, çünkü bu uygun olacak
Farklı dillerle mql4 iletişiminin tüm sorunları çözülüyor gibi görünüyor. R için bir kod bile var. İşte diyagram.
Tüm açıklamalar üç bölümden oluşur:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Onaylı:
Neden ZeroMQ?
1. Programcıların herhangi bir kodu başka herhangi bir koda çeşitli şekillerde bağlamasını sağlar.
2. ortadan kaldırır MetaTrader kullanıcının yalnızca MetaTrader destekli teknolojiye bağımlılığı (özellikler, göstergeler, dil yapıları, kitaplıklar, vb.)
3. Yatırımcılar C/C#/C++, Python, R ve Java'da (birkaç isim) göstergeler ve stratejiler geliştirebilir ve MetaTrader 4 aracılığıyla pazara dağıtabilir.
4. Kaldıraç makine öğrenme karmaşık veri analizi ve strateji geliştirme için Python ve R'de araç takımları, ticaret yürütme ve yönetimi için MetaTrader 4 ile arayüz oluşturur.
5. ZeroMQ, MQL'de uygulanması zor olan karmaşık, dağıtılmış ticaret sistemlerinde yüksek performanslı bir taşıma katmanı olarak kullanılabilir.
6. Gerekirse farklı dillerde farklı strateji bileşenleri oluşturulabilir ve birbirleriyle TCP, süreç içi, süreçler arası veya çok noktaya yayın protokolleri üzerinden sorunsuz bir şekilde konuşabilir.
7. Çoklu iletişim modelleri ve bağlantısız çalışma.
Ve işte kod
Sanych, asıl fil nerede?
#include <Zmq/Zmq.mqh>
Sanych, asıl fil nerede?
Linklerde ne yok?
Ve burada ?
Genel olarak, uygulama deneyimi ilginç olurdu
Linklerde ne yok?
Ve burada ?
Genel olarak, uygulama deneyimi ilginç olurdu
orada
ben de orada googledim
deneyim hakkında - Kendim yaptım, TCP ile değişim hepsinden havalı
koleksiyon için 2 bağlantıdan gelen bu losyon şimdiye kadar salladıTEŞEKKÜR!
Bunun TCP üzerinden bir bilgi aktarımı olduğu ve uygulamaların her iki tarafının da çalışıyor olması gerektiği ortaya çıktı.
ancak MT5'in Python veya R komutlarını doğrudan yorumlayıcıya göndermesini istiyorum, sonuç olarak:
1. yeni kurulmuş python ortamı
2. MT5 espert'in gövdesinden çalışın ve komut dosyalarını Python kabuğunda olduğu gibi yürütün. R için aynı.o zaman insanlar konuyu geliştirmek için düşecek, çünkü bu uygun olacak
R için burada . Ve eğer dayanılmazsa piton R'den takılır
Ama sadece satın aldığım bağlantınız yeterli değildi.
R için burada . Ve eğer dayanılmazsa piton R'den takılır
kahretsin, botu VPS'ye aktarmak sabırsız - çok fazla sorun olacak, birini diğerine asın
Sanych, asıl fil nerede?
Burada fil gerekli değildir. Buradaki anahtar kelime Soket.
MSDN'yi açın - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx . Ek olarak, C ++ / C # ve katı etkileşim için özellikler de arıyoruz.
SanSanych, IMHO örneğinde, her şey çok iyi. aşırı karmaşık. Ayrıntılara göre yaparsanız, her şey çok daha kolay olur.
Ancak, genel olarak, dosyalar ve RAM-Disk aracılığıyla bir değişim yapmak daha da kolaydır. Döviz kuru pratikte daha kötü değil, ancak DLL'ye gerek yok.
Bir yerde bir makale okudum, güçlü bir tahmin makinesi yaratan Deccal olacak.
hemen hemen...
yani böyle mi?
Burada fil gerekli değildir. Buradaki anahtar kelime Soket.
MSDN'yi açın - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx . Ek olarak, C ++ / C # ve katı etkileşim için özellikler de arıyoruz.
SanSanych, IMHO örneğinde, her şey çok iyi. aşırı karmaşık. Ayrıntılara göre yaparsanız, her şey çok daha kolay olur.
Ancak, genel olarak, dosyalar ve RAM-Disk aracılığıyla bir değişim yapmak daha da kolaydır. Döviz kuru pratikte daha kötü değil, ancak DLL'ye gerek yok.
C#'da, kurslarda zaten yapıldı
DLL-coy ile güncel, İnternet üzerinden bilgi alışverişi yapmak için metacamlara dönüştü
ve burada Sanych'in MQL'si temiz, ki bu çok güzel.