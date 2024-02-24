Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 901

Bunun TCP üzerinden bir bilgi aktarımı olduğu ve uygulamaların her iki tarafının da çalışıyor olması gerektiği ortaya çıktı.

ancak MT5'in Python veya R komutlarını doğrudan yorumlayıcıya göndermesini istiyorum, sonuç olarak:

1. yeni kurulmuş python ortamı

2. MT5 espert'in gövdesinden çalışın ve komut dosyalarını Python kabuğunda olduğu gibi yürütün. R için aynı.

o zaman insanlar konuyu geliştirmek için düşecek, çünkü bu uygun olacak
 
San Sanych Fomenko :

Farklı dillerle mql4 iletişiminin tüm sorunları çözülüyor gibi görünüyor. R için bir kod bile var. İşte diyagram.



Tüm açıklamalar üç bölümden oluşur:

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

Onaylı:

Neden ZeroMQ?

1.       Programcıların herhangi bir kodu başka herhangi bir koda çeşitli şekillerde bağlamasını sağlar.

2.       ortadan kaldırır   MetaTrader   kullanıcının yalnızca MetaTrader destekli teknolojiye bağımlılığı (özellikler, göstergeler, dil yapıları, kitaplıklar, vb.)

3.       Yatırımcılar C/C#/C++, Python, R ve Java'da (birkaç isim) göstergeler ve stratejiler geliştirebilir ve MetaTrader 4 aracılığıyla pazara dağıtabilir.

4.       Kaldıraç   makine öğrenme   karmaşık veri analizi ve strateji geliştirme için Python ve R'de araç takımları, ticaret yürütme ve yönetimi için MetaTrader 4 ile arayüz oluşturur.

5.       ZeroMQ, MQL'de uygulanması zor olan karmaşık, dağıtılmış ticaret sistemlerinde yüksek performanslı bir taşıma katmanı olarak kullanılabilir.

6.       Gerekirse farklı dillerde farklı strateji bileşenleri oluşturulabilir ve birbirleriyle TCP, süreç içi, süreçler arası veya çok noktaya yayın protokolleri üzerinden sorunsuz bir şekilde konuşabilir.

7.       Çoklu iletişim modelleri ve bağlantısız çalışma.

Ve işte kod

Sanych, asıl fil nerede?

 #include <Zmq/Zmq.mqh>
 
Renat Akhtyamov :

Sanych, asıl fil nerede?

Linklerde ne yok?

Ve burada ?


Genel olarak, uygulama deneyimi ilginç olurdu

 
San Sanych Fomenko :

Linklerde ne yok?

Ve burada ?


Genel olarak, uygulama deneyimi ilginç olurdu

orada

ben de orada googledim

deneyim hakkında - Kendim yaptım, TCP ile değişim hepsinden havalı

koleksiyon için 2 bağlantıdan gelen bu losyon şimdiye kadar salladı

TEŞEKKÜR!
 
Maksim Dmitrievski :

Bunun TCP üzerinden bir bilgi aktarımı olduğu ve uygulamaların her iki tarafının da çalışıyor olması gerektiği ortaya çıktı.

ancak MT5'in Python veya R komutlarını doğrudan yorumlayıcıya göndermesini istiyorum, sonuç olarak:

1. yeni kurulmuş python ortamı

2. MT5 espert'in gövdesinden çalışın ve komut dosyalarını Python kabuğunda olduğu gibi yürütün. R için aynı.

o zaman insanlar konuyu geliştirmek için düşecek, çünkü bu uygun olacak

R için burada . Ve eğer dayanılmazsa piton R'den takılır

Ama sadece satın aldığım bağlantınız yeterli değildi.

San Sanych Fomenko :

R için burada . Ve eğer dayanılmazsa piton R'den takılır

kahretsin, botu VPS'ye aktarmak sabırsız - çok fazla sorun olacak, birini diğerine asın

 
Bir yerde bir makale okudum, güçlü bir tahmin makinesi yaratan Deccal olacak.

Korku...
 
Renat Akhtyamov :

Sanych, asıl fil nerede?

Burada fil gerekli değildir. Buradaki anahtar kelime Soket.

MSDN'yi açın - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx . Ek olarak, C ++ / C # ve katı etkileşim için özellikler de arıyoruz.

SanSanych, IMHO örneğinde, her şey çok iyi. aşırı karmaşık. Ayrıntılara göre yaparsanız, her şey çok daha kolay olur.

Ancak, genel olarak, dosyalar ve RAM-Disk aracılığıyla bir değişim yapmak daha da kolaydır. Döviz kuru pratikte daha kötü değil, ancak DLL'ye gerek yok.

Aleksandr İvanov :
Bir yerde bir makale okudum, güçlü bir tahmin makinesi yaratan Deccal olacak.

Korku...

hemen hemen...

yani böyle mi?


 
Yuri Asaulenko :

Burada fil gerekli değildir. Buradaki anahtar kelime Soket.

MSDN'yi açın - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx . Ek olarak, C ++ / C # ve katı etkileşim için özellikler de arıyoruz.

SanSanych, IMHO örneğinde, her şey çok iyi. aşırı karmaşık. Ayrıntılara göre yaparsanız, her şey çok daha kolay olur.

Ancak, genel olarak, dosyalar ve RAM-Disk aracılığıyla bir değişim yapmak daha da kolaydır. Döviz kuru pratikte daha kötü değil, ancak DLL'ye gerek yok.

C#'da, kurslarda zaten yapıldı

DLL-coy ile güncel, İnternet üzerinden bilgi alışverişi yapmak için metacamlara dönüştü

ve burada Sanych'in MQL'si temiz, ki bu çok güzel.

