Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 906

Kardeşler!!! Pekala, lütfen koda bir göz atın, neden değerleri göstermediğini anlamıyorum. MT5'te güçlü değilim ve bu hindiyi MT4 ile elden geçirdim. Her şeyi adapte etmiş görünüyor, ancak ekranda hiçbir bilgi yok. Nazik ol. vazgeçme!!!!
Kardeşler!!! Pekala, lütfen koda bir göz atın, neden değerleri göstermediğini anlamıyorum. MT5'te güçlü değilim ve bu hindiyi MT4 ile elden geçirdim. Her şeyi adapte etmiş görünüyor, ancak ekranda hiçbir bilgi yok. Nazik ol. vazgeçme!!!!

Peki Mishan, sen ver ....

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)

Mihail Marchukajtes , 2018.05.13 18:08

Peki, aynı alanda çalışırsak kim daha verimli olur? Ben 500 ruble ile milyonlar kazanıyorum, sen 300 dolarla...


Serbest çalışmak için büyükanne yok mu?

Başkalarının para kazanmasına izin verin, birisi bir şeyle nasıl harmanlıyor ...

 
Peki Mishan, sen ver ....


Serbest çalışmak için büyükanne yok mu?

Başkalarının para kazanmasına izin verin, birisi bir şeyle nasıl harmanlıyor ...

O yazıcı, her şey orada zaten yazılı. Sadece bak ve tavsiye et. yapmana gerek yok...

Michael Marchukajtes :

O yazıcı, her şey orada zaten yazılı. Sadece bak ve tavsiye et. yapmana gerek yok...

hataları gör

 2018.05 . 14 00 : 48 : 07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05 . 14 00 : 48 : 07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' ( 233 , 16 )
 
O yazıcı, her şey orada zaten yazılı. Sadece bak ve tavsiye et. yapmana gerek yok...

sana Rusça yazıyorlar:


 
sana Rusça yazıyorlar:


Kahretsin, böyle bir hatayı nasıl düzelteceğimi hiç anlamadım .... :-(

Michael Marchukajtes :

Kahretsin, böyle bir hatayı nasıl düzelteceğimi hiç anlamadım .... :-(

ClusterDelta göstergesini yükleyemiyor - ya yolu yanlış belirtiyorsunuz ya da başka bir şey

 
ClusterDelta göstergesini yükleyemiyor - ya yolu yanlış belirtiyorsunuz ya da başka bir şey

Benim için her şeyi yüklüyor ama diziye küfrediyor, neyi sevmediğimi anlamıyorum çünkü dizi dinamik :-(

 
Benim için her şeyi yüklüyor ama diziye küfrediyor, neyi sevmediğimi anlamıyorum çünkü dizi dinamik :-(

Eh, dinamik olması iyi ama şu an için gerekli büyüklükte kurulum bulamadım. En azından yapmaya değer olabilir. 

  i = offset;
   if ( ArrayResize (Delta, offset) < offset ) return ( 0 );
PS, koda daha yakından baktım. Bu daha doğru olacak.
evet kodun yarısı yorumlanmış, değişkenlerin yarısına değer atanmamış, drawbegin gibi.. kısacası bu medyumlar için, çıktıda ne olmalı)
