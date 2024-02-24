Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 911
Eh, ben gryu, talep varken yazılım kullanıyordum. Beynini yerinde dürttüğünden ve yoluna döndüğünden beri ... Ama prensipte kafasıyla arkadaştı ve değerli bir şey yapabilirdi (TS). Ancak Mishekov'un yaptığı ve beslediği şey saçmalıktı ve şebekeyi kısa bir süre (iki veya üç ay) bir saat için eğitmekten ibaretti, eğer hafıza çalışıyorsa, girdiler çoklu para birimidir. Aptalca kısa...
Şimdi kimden bahsediyorsun?
Kahretsin, bu fotoğrafı bulamıyorum. Sanırım taşınabilir bir sabit diskte. Biraz sonra yayınlayacağım, çünkü bu düşünce beni uzun zamandır rahatsız ediyor ve orada tartışacağız ... bir kum gibi ...
İçeride ek eğitimlerin nasıl yapıldığını nereden okuyabilirim? Sadece Bayescilerin iyi eğitimli olduğunu sanıyordum.
Tıpkı ilk eğitimde olduğu gibi, yalnızca başlangıçta başlatılan ağırlıklara sahip bir sinir ağı yerine, önceden eğitilmiş bir model kullanıyoruz. Kural olarak, bunun için eğitimde kullanıyoruz
callback_model_checkpoint( "checkpoints.h5" ),
bölümüne göz atın
İyi şanlar
gönder!
Sorun yok. Fırlat.. Sadece hedefin dengelenmesi gerektiğine dair bir uyarı...
dengeli ne demek? Nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum.
Fotoğraf ararken tırmanırken "Laboratuvar"da bir yer imi buldum. Şimdi nedense açıldılar ve ben de bunu öğrendim. Eti madrit... Bir sihirbaz ve sen kötü idare edilen bir Kazaksın. Nedense sizinle orada iletişim kurduğumuzu düşündüm. Ama seni katılımcı listelerinde göremiyorum..... Hmm....o zaman iletişim kurabileceğimiz yer, eğer böyle olsaydı. O uzak zamanlardan bahsediyorum....
dengeli ne demek? Nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum.
Sıfırların ve birlerin sayısı eşit olmalıdır. Ama bu isteğe bağlıdır. Verilerin kronolojik sırada olması önemlidir. Aşağıda en yenileri bulunmaktadır. Hadi artık, bekliyorum...
TS her hapşırmada kar elde etmeyi beklemediğinden, hiç eşit bir miktarım yok. 1-2 dosyasındaki sütunlar bilgi amaçlıdır, 3 ve 4 iki bağımsız hedeftir ve geri kalanı onlar için tahmin edicidir.
Ama bu fotoğrafı laboratuvarda buldum. Sağda Leonid Velichkovsky, solda ise çoktan unutulmaya yüz tutmuş Neuroshel tüccarının yaratıcısı Steve Ward. Umarım fotoğrafa katılanlar benim paylaştığım gerçeğine karşı çıkmazlar. Arka planda, duvarda ilk NeuroShell var. Leonid Amerika'ya ofislerine gitti ve varışta bir fotoğraf yayınladı. Laboratuvar raporu için en son tarih 2010'dur. O zamana kadar, katılımcıların etkinliği düştü ve o öldü.
Yani benim derdim bu. 2010 düzeyinde, Ulusal Meclis'in gelişimi şimdiki gibi değildi. Son yıllarda, AI alanı ileriye doğru büyük adımlar attı. Evet, NS'deki ağlar korkunç bir şekilde yeniden eğitildi ve modellerin kalitesi ya hiç ya da hiç değildi. NSh kullandığım onca yıl boyunca hiçbir zaman düzgün bir sonuç alamadım. Leonid, lisanslı NSH'nin tek kullanıcısıydı ve 2500 Bakü'ye mal oldu. AMA arayüzün kendisi ve programın tüccar için sağladığı fırsatlar bir atılımdı. NS'deki çalışma, MT'de olduğu gibi çubuk çubuk değil, aynı anda tüm gösterge dizileri tarafından yapıldı. Göstergeden göstergeden sonsuza kadar 3-4 dakika içinde göstergeye dayalı bir ticaret stratejisi yazmak için programcı olmaya gerek yoktu. Ve hepsi fare ile yapıldı. Tam olarak ne gerekli. Bu bir ticaret programıdır. Yani burada.....
Şimdi onu canlandırdığınızı hayal edin, ancak buna ön işlemedeki en son başarılarını, yeni modelleri ve fazla takmaya yol açmayan eğitim yöntemlerini dahil edin. Genel olarak, ağ dışı güçlü bir aparatla ticaret yapmak için bir program yapın .. Bu, ticaret için yazılım pazarında bir patlama olacak, çünkü bunu üç kuruş gibi nasıl çözeceksiniz ve bir programcı olmanıza gerek yok. O zamanlar, sinyalleri terminale iletmek için köprüler ve veri beslemeleri zaten oluşturulmuştu.
Program ÇOK iyi, eksik olan tek şey yüksek kaliteli bir ağ eğitim bloğu, veri ön işleme vb. Tüccarların takdir edip hizmete alacağını düşünüyorum.
Yanılıyor olabilirim, ancak program Steve'in ölümünden sonra sona erdi ve şiddetle yeniden eğitildiği gerçeği dikkate alındığında, ticaret topluluğu tarafından onurlu bir şekilde kabul edilmedi....
1. darch(v0.12.0) paketinde, verilerin yeni bir bölümünde tekrar tekrar ince ayar yapılabilir. Ne kadar süre çalışacağını kontrol etmedi.
Keras / tensorflow'da tüm modeller yeniden eğitilebilir ve önceki eğitimin herhangi bir aşamasından. Elbette, ara öğrenme sonuçlarını kaydetmeniz gerekir.
Teşekkür ederim.
2. Hangi oyun sırasında öğrenme parametrelerini ve hangilerini değiştirmek istiyorsunuz? Manuel tavlama nedir?
İyi şanlar
Standart VR'nin eğitim parametrelerini önceki eğitimin sonuçlarına göre değiştiririm. Aslında, bu aynı tavlamadır, ancak manuel olarak kontrol edilir.
NS R paketleri kullanmıyorum, ancak gelecekte bunları hariç tutmuyorum. Farklı bir ortamda çalışıyorum.