TS her hapşırmada kar elde etmeyi beklemediğinden, hiç eşit bir miktarım yok. 1-2 dosyasındaki sütunlar bilgi amaçlıdır, 3 ve 4 iki bağımsız hedeftir ve geri kalanı onlar için tahmin edicidir.
Saçmalık tamamlandı. Millet Meclisi'ndeki tüm tutanakları gerçekten besliyor musunuz? Sana basmak zorundayım. Sinir ağlarının özünü anlamıyorsunuz. Bu, oraya ÇOK ÇOK çöp atabileceğiniz bir çöplük değil. Biz öyle biliyoruz. Mintuklara katılamayacağınız için geçen aya ve daha fazlasına ait verileri yükleyin, orada neler olduğunu görelim...
Anlaşıldı, sisteminiz kısa süreler için uygun - Uzun süreli kararlı sistemler arıyorum....
Teşekkür ederim.
Standart VR'nin eğitim parametrelerini önceki eğitimin sonuçlarına göre değiştiririm. Aslında, bu aynı tavlamadır, ancak manuel olarak kontrol edilir.
NS R paketleri kullanmıyorum, ancak gelecekte bunları hariç tutmuyorum. Farklı bir ortamda çalışıyorum.
Modellerin optimal hiperparametrelerini elde etmek için genetik, evrimsel, Bayes yöntemleri vardır. Bunu el ele yapmak boşuna.
tabii ki IMHO.
İyi şanlar
Birkaç gün önce Doc ile konuştum ve ortaya çıkan modeli nasıl değerlendireceğimi konuştum. Ve modeli kendi verilerime göre eğittikten sonra, ona hemen aşırı eğitildiğini söyledim ve modelin fazla eğitilmesi durumunda, sinyalleri tersine çevirmeniz ve kendiniz için para kazanmanız gerektiği teorisini ortaya koydum. Bu konuda şüpheciydi ve ben de bir şekilde bu yaklaşımı pek benimsemiyorum. AMA gerçek bunun hakkında konuşuyor. Mavi çizgi öncesi, antrenman dönemi, bugünden sonrası ve ne görüyoruz????
Ne yani, bugünün ticaretinin açılışından önce bile modelin yeniden eğitildiğini bilerek, onu çevirmedim mi??? AAA, senden rica ediyorum ..... Piyasaya para kazanmak için geldim, kendimi iddia etmek için değil ve kazançların mantığıma veya yerleşik düşüncelerime aykırı olması önemli değil ......
Bu nedenle, Eylül ayı civarında, sadece yeni başlayanlar için değil, aynı zamanda deneyimli olanlar için de ilginç olacak bir video kaydetmeyi planlıyorum, burada size neden başarısız olduğunuzun birkaç nedenini anlatacağım.........
Kusura bakmayın ama bunlar yok, yoksa insanlar uzun süre kullanır ve piyasa etkinliğini kaybederdi. Uzun süre oynayan sistemler, kural olarak, bir düşüşe girmeyi göze alabilir ve bundan çıkacağının garantisi yoktur. Çıkıp çıkmayacağına dair şüphelerle kıvranan bu sefer sana bakmak istiyorum. Saçmalık. Piyasa şu anda. Burada ve şimdi .... ve üzerindeki hatalar KABUL EDİLEMEZ ....!!!!
nasıl yapılacağını öğren
Bu sözlerden, pazar değiştiği için büyük miktarda veri üzerinde eğitimin kötü bir sonuç vereceği anlaşılmaktadır, ancak bu durumda küçük bir hatayla bu büyük örnek için kurallar oluşturmak için ilkel bir ağacı eğitmek nasıl mümkün olabilir? Kaza?
Pazar günübirlik bir iş ve eğer günlük model yapmak zorunda kalırsam (ki bunu bir zamanlar yaptım), o zaman bunu yapmaya devam edeceğim çünkü buraya para kazanmak için geldim, gösteriş için değil. Yeni başlayanlar ve aptallar ilk başta fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye çalışırlar, ancak tam tersine, fikirlerinizi gerçeğe uygun olarak değiştirmeniz gerekir. Yapamamanızın sebeplerinden biri de bu. Sadece videoda bu karalamaları yazmaktan çok daha anlaşılır bir şekilde açıklayacağım... Belki de basılı kelimeye ulaşmak sizin için zor. Pekala... Kendi sesimle konuşacağım :-)
Güzel.
Tavlama, Afrika'da da tavlamadır.) Etkili tavlama için asıl olan, bir önceki aşamanın tamamlanmasından sonra bir sonraki aşamaya (adımdaki azalma) geçiştir. Aksi takdirde, bir yerde yerel bir minimum-maks'a girebiliriz ve gelecekte bunun dışına çıkmayacağız.
Bu konuda size tamamen katılmıyorum.