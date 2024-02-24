Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 899
Ölçeklendirme hakkında, bu, katılımcının Bate'i ve Erlang'ın kendisinin doğrudan akrabası :))
Ha-ha bu iki ismi bağlayamıyorum, Bate kim? Ya da rahatlamak için bir çift ya da bilmediğim bir şey...
Genel olarak, tahmin edici o kadar da kötü değil (iki kez kontrol ettim - satın almalar geri döndü, ancak şortları ekranda olduğu gibi değil ama fena değil) iyi düzelttim), düşündüğüm gibi yarın deneyeceğim üst TF'ye başka bir analog ekledikten sonra çalışın.
Satın almak
Satış
Başka bir daldan Alexander_K2
İdeal olarak, mt5'i python ile bağlamak mümkün olurdu, böylece görselleştirmek ve hemen doğrulamak mümkün olurdu. mümkün. R ve dll'yi sindirmiyorum ve python gerekli olmamasına rağmen (eski zamanlayıcıların makalelerine ve eserlerine bakarak) nasıl olduğunu bilmiyorum ve onlarla çalışmak istemiyorum. vahşi doğaya tırmanmak için daha az istek - 500.000 paket ve egzoz, 2 MA'daki bir botla aynı
Hangi kabuk kastedilmektedir, Linux ise, o zaman zahmetlidir, rcmd gibi bir şeydir ve eğer bir Windows konsoluysa, o zaman yazdım - motorumda ve adlandırılmış boruda benzer bir gelişme var, isterseniz hala erken bir aşamada olsa da bağlanmak için PM yazın .
Pencereler, evet. Eh, karar verirsem kapıyı çalarım, henüz anlamadım, ama buna hiç ihtiyacım var mı?
Prensip olarak git üzerinde ZeroMQ ve TCP üzerinden bir eklenti var, ancak mümkün olduğunca az conta yapmak istiyorum
aslında benim fikrim daha geniş - Python ve R gibi herhangi bir konsol yorumlayıcısıyla iki yönlü iletişim kurmak, böylece onlardan MQL çalıştırabilirsiniz, peki, tüm bunları grafiksel yeteneklerle tamamlamak için ...
bence çok fazla :) peki, ticari bir ürünse normaldir
R, Cpp ile çok uyumludur, iyi belgelenmiştir, anladığım kadarıyla R'nin kendisi (şimdi olduğu gibi R terminali değil) 4/5 µl için bir DLL olarak yapılabilir. Dünya standartlarında iş.
eğlence
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
Teşekkür ederim!
girmeye çalışacağım.
hiçbir şey, kase zaten hazır mı? AI ile))
peki fse ... siz zaten oligarksınız))