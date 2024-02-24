Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 900
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
hiçbir şey, kase zaten hazır mı? AI ile))
peki fse ... siz zaten oligarksınız))
kanesh, Maksimko her zaman hedefe ulaşır
kanesh, Maksimko her zaman hedefe ulaşır
)))
FSE... tüm robotlarınızı bırakın, harika bir akıllı robot için sıraya girin.
)))
FSE... tüm robotlarınızı bırakın, harika bir akıllı robot için sıraya girin.
Paramiliter muhafızlarla birlikte İsviçre sığınağının yarısına geldim, Alexander'ı tozlu çuvallarıyla gözbebeklerine banknotlarla doldurulmuş olarak takip ediyorum, atılgan bir şekilde hatırlamıyorum!
Başka bir daldan Alexander_K2
İdeal olarak, mt5'i python ile bağlamak mümkün olurdu, böylece görselleştirmek ve hemen doğrulamak mümkün olurdu. mümkün. R ve dll'yi sindirmiyorum ve python gerekli olmamasına rağmen (eski zamanlayıcıların makalelerine ve eserlerine bakarak) nasıl olduğunu bilmiyorum ve onlarla çalışmak istemiyorum. vahşi doğaya tırmanmak için daha az istek - 500.000 paket ve egzoz, 2 MA'daki bir botla aynı
Birçokları için böyle bir canavarla ilişki kurmak faydalı olurdu, ama pek çoğu için değil.
Ve MA'lara gelince, sadece uykuya dalmak, diye düşündüm, 16'lık bir adımla 10 kütle alıp bir öngörücü yaparsak - her biri için - MA'nın üstünde / altında açılan fiyat ve bir tane daha - tüm numaralandırmada MA numarası MA'lar grafiğin üstünden altına, burada böyle bir model piyasayı anlatır mı?
Tüm modellerin çıkarılmasıyla küçük bir deney yapıldı (toplam 10 model verildi). 2018.04.01'den beri ileriye
Bırakma olmadan:
Ayrıca, sayılar geriye kalan rastgele modellerin sayısını gösterir, geri kalanı düşürüldü:
Böyle bir şey olur. Muhtemelen çok açıklayıcı değil, çünkü. model ve damla olmadan oldukça iyi olduğu ortaya çıktı. Ve modeller birbirine çok benziyor, ki bu kötü, öğrenme algoritmasını gözden geçirmemiz gerekiyor (yardımcı olacak oyun teorisi). Ama yine de seçimde biraz esneklik ortaya çıktı.
İyi görünüyor! Birinde (1 model) ve dur.
Birçokları için böyle bir canavarla ilişki kurmak faydalı olurdu, ama pek çoğu için değil.
Ve MA'lara gelince, sadece uykuya dalmak, diye düşündüm, 16'lık bir adımla 10 kütle alıp bir öngörücü yaparsak - her biri için - MA'nın üstünde / altında açılan fiyat ve bir tane daha - tüm numaralandırmada MA numarası MA'lar grafiğin üstünden altına, burada böyle bir model piyasayı anlatır mı?
yani soruyu soramazsın Deneyler, deneyler... çünkü teoride hiçbir şey açık değildir. Altı ay boyunca aracın yüzlerce farklı çeşidini denedim, düşünmek korkutucu
Şubenin geçmişi, bunun nasıl YAPILMAMASI gerektiği (ve bazen nasıl yapılacağı) hakkında birçok bilgi depolar. oldukça yararlı.
Birçokları için böyle bir canavarla ilişki kurmak faydalı olurdu, ama pek çoğu için değil.
Ve MA'lara gelince, sadece uykuya dalmak, diye düşündüm, 16'lık bir adımla 10 kütle alıp bir öngörücü yaparsak - her biri için - MA'nın üstünde / altında açılan fiyat ve bir tane daha - tüm numaralandırmada MA numarası MA'lar grafiğin üstünden altına, burada böyle bir model piyasayı anlatır mı?
Yaklaşık 10 yıl önce MA ile 2'den 100'e kadar böyle bir deneyle ilgili bir makale vardı.
Ve sanırım buna hayran deniyor yanılmıyorsam...
Farklı dillerle mql4 iletişiminin tüm sorunları çözülüyor gibi görünüyor. R için bir kod bile var. İşte diyagram.
Tüm açıklamalar üç bölümden oluşur:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
Onaylı:
Neden ZeroMQ?
1. Programcıların herhangi bir kodu başka herhangi bir koda çeşitli şekillerde bağlamasını sağlar.
2. ortadan kaldırır MetaTrader kullanıcının yalnızca MetaTrader destekli teknolojiye bağımlılığı (özellikler, göstergeler, dil yapıları, kitaplıklar, vb.)
3. Yatırımcılar C/C#/C++, Python, R ve Java'da (birkaç isim) göstergeler ve stratejiler geliştirebilir ve MetaTrader 4 aracılığıyla pazara dağıtabilir.
4. Kaldıraç makine öğrenme karmaşık veri analizi ve strateji geliştirme için Python ve R'de araç takımları, ticaret yürütme ve yönetimi için MetaTrader 4 ile arayüz oluşturur.
5. ZeroMQ, MQL'de uygulanması zor olan karmaşık, dağıtılmış ticaret sistemlerinde yüksek performanslı bir taşıma katmanı olarak kullanılabilir.
6. Gerekirse farklı dillerde farklı strateji bileşenleri oluşturulabilir ve birbirleriyle TCP, süreç içi, süreçler arası veya çok noktaya yayın protokolleri üzerinden sorunsuz bir şekilde konuşabilir.
7. Çoklu iletişim modelleri ve bağlantısız çalışma.
Ve işte kod
Ve işte r için kod