Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 784
Hedefe soru yoksa ve çoğu mutabık kalırsa birileri bilgilendirip devam edin, düzeltmeler varsa yeteri kadar dinliyoruz, düzeltip yolumuza devam ediyoruz.
Hedefin parametrelerinin herhangi bir şey olabileceği açıktır, ancak bunları seçtik ve herhangi bir itiraz olmazsa üzerinde çalışacağız.
Ardından, önerilen yaklaşımlardan birine karar vermeniz ve seçmeniz veya kendinizinkini teklif etmeniz gerekir.
1. Çubukları atlamadan tüm grafik için bir tahmin oluşturuyoruz.
2. Piyasanın belirli anlarında bir tahmin yaparız, örneğin: Avrupa'nın Moskova saatiyle 10:00'da açılmasıyla. Yani, 10 bar (saat) sonra veya başka herhangi bir anda kapanıştaki değişimi bu anda belirlemeye çalışıyoruz.
Yani, her bir çubuğu veya belirli bir zamanda seçmeniz gerekir. Seçimi sana bırakıyorum. Yukarıdaki sorulara karar verdikten sonra devam edeceğiz. Bir cevap beklemek!!!
Bu kadar küçük bir pencere basit bir trend takibine yol açar mı? Onlar. 100 çubukluk bir eğilim - 10 pencere ve 3'te yaklaşık bir hata (iç düzeltme) ve bir düzlükte üçte 1 tahmin var. Sonuç olarak, eğitim döneminde büyük bir trend varsa, o zaman trend için parametreleri seçeceğiz ve eğer düz ise, o zaman düz için. Onlar. ticaret sistemi, eğitim süresi boyunca sadece piyasadaki duruma odaklanacaktır.
Ve gerçek TS'nin kendisi hangi durumu bekleyeceğini belirlemeli ve beklentilere bağlı olarak bir veya başka bir ticaret algoritması uygulamalıdır. Öyleyse neden sinir ağına pazarın gelecekteki aşamasını tahmin etmeyi öğretmiyorsunuz?
Eğitim için verilerin hazırlanması ile ilgili olarak, bu ayrı bir hikaye, oraya geleceğiz ve size hangi seçenekleri deneyebileceğinizi söyleyeceğim. Ulusal Meclisin 10 bar fiyatındaki değişiklikleri tahmin etme şeklindeki çalışmasının sonucuna gelince, bu henüz bir TS değil. Görev, OOS bölümünde gerçek ile tutarsızlıktaki hatanın minimum olacağı böyle bir model veya bir grup model hazırlamaktır ve ancak o zaman bu sonuçlardan girdi ve çıktı ile bir TS yapacağız. Tahminin kendisi henüz TS değil. Örnek olarak: eğer mevcut barda Ulusal Meclis 10'da değişikliğin 100 pipsten fazla olacağını söylüyorsa, gireriz, değilse girmeyiz. Yapay zekanın görevi şu ya da bu alanı daha iyi ya da daha kötü öğrenmek değil, genelleme yapabilmektir. Yani, eğitimde bir daireden daha fazla trend vektörü varsa, o zaman bir daire oluştuğunda, NN onu yine de tanımalıdır ..... Sırayla alalım. Gündemde iki madde var. Hedefin onaylanması ve tüm pazarın veya belirli bir anda seçimi. Nasıl seçtiğinizi bana bildirin. Bunları ilk veri olarak düzeltir ve devam ederiz ...
Micha, bir gerileme hedefi istiyorsun, ama sen kendin söylüyorsun, ne kadar basitse o kadar iyi. Benim için sınıflandırma hedefinin kullanımı çok daha kolay. Ayrıca, hedefin kendisi gelecekte sahte bir ticaret raporu olacaktır. yani aynısı için, örneğin on çubuk, olayın üç çeşidi: 1-sınıf kar oluştu, 2-sınıf geyik oluştu, 3-sınıf ne kar ne de geyik meydana geldi ....
ve artık hedefin kendisini pip sayısıyla hesaplamazsınız (ki bu da kendi içinde bir hata nedeniyle bozulmaya neden olur), ancak yalnızca olasılığı hesaplarsınız
Şimdi göğsünüze daha fazla hava çekin ve nefes verin... Nefes alın ve tekrar nefes verin. Şimdi son yazılarımı tekrar okuyun, özellikle de sınıflandırma ile ilgili sorum yok ve proje tamamlanmış sayılabilir dediğim en başında. Çalışma tamamlandı proje . Sıkıcı hale geldi ve regresyon ile ilgili konuyu taşımaya karar verdim, bu yüzden sınıflandırmayı bir kenara bırakıp prensipleri regresyon modellerinde uygulamaya çalıştık. Belki de işin organizasyonuna ve bazı genel ilkelere atıfta bulunulması dışında, sınıflandırma hakkında bir kelime yok .... Şimdi bir tahmin yapıyoruz. Tarafımdan önerilen amaç işlevine karşı güçlü argümanlar var mı? Hedefe bir alternatif var. Ne önerebilirsin? O zaman olanla hemfikir olamaz ve devam edemezsiniz ...
tek bir ağır argüman. tahmin olasılığı %50 civarında dans ettiğinden, yani %55 olması iyidir ve hatayı hesaba katarsak, hemen hemen her NS'nin ürettiği şey gökyüzüne bir parmak gibi çıkacaktır. Hedefin regresyon versiyonundan bir şey elde edilmesinin pek mümkün olmadığından eminim.
Tamam, bunun hakkında konuşmak istemiyorsan, başka bir şey konuşalım.
Neden bu 10 bar için açık ve yüksek/düşük arasındaki deltayı değil de 10 barlık deltayı alıyorsunuz?
tek bir ağır argüman. tahmin olasılığı %50 civarında dans ettiğinden, yani %55 olması iyidir ve hatayı hesaba katarsak, hemen hemen her NS'nin ürettiği şey gökyüzüne bir parmak gibi çıkacaktır. Hedefin regresyon versiyonundan bir şey elde edilmesinin pek mümkün olmadığından eminim.
Bu yüzdeler nereden geliyor? Yapılan testler var. İlk verilere hala karar veremiyoruz ve zaten bir tür sonuçtan bahsediyorsunuz ....