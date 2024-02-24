Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 783
https://www.mql5.com/ru/articles/1165 makalesindeki gibi Rattle'ı nasıl çalıştırabilirim?
Kurulumu R konsolunda yaptım ( install.packages("çıngırak"))
R konsolunda sadece "yük çalışma alanı" vardır ve "Dosya/Çalışma Alanı" makalesinde;
Yoksa R konsolunda değil de başka bir programda mı yapılıyor?
Ve her şey başladı.
library (rattle) rattle()
Benzer kesikler (alnındaki) hem benim hem de Doc'un (anladığım kadarıyla) anlattıklarına aitti.
Buna bağlı kalmaya çalıştığımda daha iyiydi, vs. -
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_decision_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Partially_observable_Markov_decision_process
Uzun süre büküldüm, uzun süre değil, ilgi için ...
kısmen gözlemlenen başka bir MPPR var, teşekkürler, okudum
Girişte 3 RSI var ve bu kadar, diğer tahminciler nedeniyle biraz daha iyi olacağını düşünüyorum.
> R'de, tarih boyunca aynı ARIMA'nın tahmininin nasıl gerçekleştiğini görmek, bunun için en iyi dönemleri sıralamak mümkün mü?
Evet, örneğin, çubukların geçmişini mt5'ten bir csv dosyasına kaydedin, R'ye aktarın ve orada, kayan bir pencereyle, bazı katılımcılar üzerinde eğitim yapın ve bir sonrakini test edin ve bu eğitim penceresini döngüsel olarak değiştirin.
Teşekkür ederim!
"paketlere" girenlerden henüz kimse geri dönmedi (bir şekilde belirsiz bir şekilde ortaya çıktı)
belirli bir sağlam fikriniz olana kadar hiçbir şey olmayacak .. bunca yıl yaptığınız her şey bir hiç
çünkü Sözde iyi özellikleri olan bir program sürdüm, ama gerçekte program sadece iyi ve sizin özellikleriniz değil
desenler çanta dünyasında değil gerçek dünyada var, bu yüzden onları arayın ve bulursanız, kendiniz bile kodlayabilirsiniz.
öldür daha iyi
Aslında, yukarıdaki kelimelerden özel olarak ne demek istediğimi tam olarak anlayamadım, bu yüzden muhtemelen sırayla başlayacağım ve nerede bir R uzmanının yardımına ihtiyaç duyulursa, hesaplamalarıma ilgi duyanlar zaten yetişecektir. Her durumda, oradaki ifadelerimi kontrol etmenin ve bir bütün olarak ne kadar takım olduğumuzu görmenin gerekli olacağı an gelecek. O halde başlayalım. gerileme.
İster inanın ister inanmayın, hayatım boyunca sadece sınıflandırma ile çalıştım ve bir şekilde aniden sıkıcı hale geldi. Gece boyunca her şeyi 3 kez yeniden yapmak zorunda kaldım, çünkü sapma hesabındaki bir hata (htcgtrn elibrarius ) gittikçe daha fazla çekti, ama şimdi uykusuz gecenin boşuna olmadığı açık. Ve şimdi bir şekilde sıkıcı oldu, ama yeni bir şey denemek ilginç olurdu.
Eski versiyonda, esasen bir sapma değil, birikimli deltadan MA'yı dosyaladınız. Sonuçlar iyiyse, tahmin edici bu formda iyidir. MA vaftiz babasına sahip olmak. böler ve vaftiz annesi. delta - Ulusal Meclis, faydalı olduğunu düşünürse, sapmanın bir benzerini bulabilir.
Bana öyle geliyor ki boşuna üzüldün ve yeni bir şeye geçmek istiyorsun. Gelişiminizi sonuna kadar getirin, mevcut sonuçlar çok cesaret verici.
Eski versiyonda, esasen bir sapma değil, birikimli deltadan MA'yı dosyaladınız. Sonuçlar iyiyse, tahmin edici bu formda iyidir. MA vaftiz babasına sahip olmak. böler ve vaftiz annesi. delta - Ulusal Meclis, faydalı olduğunu düşünürse, sapmanın bir benzerini bulabilir.
Bana öyle geliyor ki boşuna üzüldün ve yeni bir şeye geçmek istiyorsun. Gelişiminizi sonuna kadar getirin, mevcut sonuçlar çok cesaret verici.
İşin aslı, iş tamamlanmış ve bir anda sıkıcı hale gelmiştir. Dün tek bir hata ve en az 3-4 iş günü daha duracak. Soru, araç makine üzerinde çalışırken, keşfetme isteği varken ve buna vakit varken ne yapmalı?
Java güncellendi ve her şey gitti... Yaşasın... Peki nerede durduk???? Ah evet.... gerileme.
Sınıflandırma yöntemlerinden bir benzetme yapmaya çalışacağım ama önce koşulları tanımlayacağız.
Regresyon, gelecekteki bir parametrenin değerini tahmin etmeyi içerir. Parametre için fiyat değişikliğini seçeceğiz. 1 bar ilerisi için bir tahminde bulunmak yeterli ama bu sıkıcı. Görevi şu şekilde belirleyelim:
Önümüzdeki 10 bar için fiyat değişimini tahmin etmek gerekiyor. Yani modelin sonucu sıfırın üstünde veya altında bir değer (değişimin yönü) ve bu değişikliğin derecesi olacaktır. Yani, ne kadar güçlü olacak ...
(Önerdiğim koşulu kabul etmiyorsanız ve buna bir ALTERNATİFİNİZ varsa, aktif olarak konuşun, sadece işin yönünü belirlediğimi hatırlatırım. Her şey tartışılır ve düzeltilebilir)
Tahmin edebileceğiniz gibi, şimdi modelimizin amaç fonksiyonundan bahsedeceğiz. Önce onu tanımlayalım ve düzeltelim. Yukarıdakilere dayanarak, aşağıdakileri yapıyoruz.
Kapat[i]-Kapat[i+10] İlk olarak, 10 bar önceki kapanışa göre mevcut kapanıştaki değişiklikleri hesaplayalım.
Lead=Close[i-10]-Close[i] Şimdi fonksiyonumuzu 10 bar geriye taşıyalım. Bu işlem SADECE amaç fonksiyonları için mümkündür ve gerçek ticarette kullanılamaz. Sonuç olarak, sahip olduğumuz şey grafikte gösterilecektir.
Yeşil değişimdir, mavi kurşundur. 10 bar ileride geleceğe bakan öncü gösterge. Şuna benziyor:
İki satır arasında bir tahmin penceremiz var. Bu pencerenin sadece son çubuğundaki değişikliği hesaplayabiliriz. Yeşil hat budur. Ancak bu değeri bu pencerenin ilk çubuğunda bulmamız gerekiyor (sadece bir örnek), bu yüzden grafiği mavi bir çizgi şeklinde geri kaydırıyoruz, burada zaten pencerenin ilk çubuğunda ağımızın vermesini istiyoruz. bize hala olacak bir değer. O zaman bundan faydalanabiliriz.
Sorular, hedef seçimine göre değişir mi?????
Bu yaklaşımı desteklemek için, uzun süredir hedef regresyonu üzerine birçok araştırma yapıldığını ve işlev ne kadar basitse o kadar iyi olduğu sonucuna varıldığını söyleyeceğim. Hedefin herhangi bir komplikasyonu, modelin performansını en ufak bir şekilde iyileştirmez, ancak birçok açıdan kötüleştirir. "Dahice olan her şey basittir" ifadesiyle başlıyoruz. Modelin düzgün çalışması ile bu hedef yeterli olacaktır. Cevap bekliyorum ve devam ediyorum...
Doğal olarak, hedefte (mavi çizgi) göstergenin ucu 1 ila 10 bar arasında olmayacaktır. 0 bar'a kadar inşa etmesi gereken yapay zekadır. Bu gelecek için tahmin olacak.