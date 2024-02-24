Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 389

Vasili Perepelkin :
makine eğitmeye gerek yok, karlı ticaret yapabilmek için her şeyden önce en yüksek güç kademelerinde demir sinirlere ve bağlantılara sahip olmanız gerekiyor.

belki, ama bu sert, acımasız erkekler için bir yol ve alçakgönüllü entelektüeller için de bir yol olmalı...

 
Merhaba!!!! Şubenin ölmemesine ve bir yer olmaya devam etmesine sevindim ve bu nedenle halka bir sorum var. Eğitim için bir veri setim var ama ne yazık ki o kadar büyüdü ki eğitim çok uzun sürüyor. Birisi kendi geliştirmelerini kullanarak bir model oluşturabilir ve sonra birlikte nasıl çalıştığını göreceğiz !!!!!.
Michael Marchukajtes :
Merhaba!!!! Şubenin ölmemesine ve bir yer olmaya devam etmesine sevindim ve bu nedenle halka bir sorum var. Eğitim için bir veri setim var ama ne yazık ki o kadar büyüdü ki eğitim çok uzun sürüyor. Birisi kendi geliştirmelerini kullanarak bir model oluşturabilir ve sonra birlikte nasıl çalıştığını göreceğiz !!!!!.


Size bir model oluşturmak için numer.ai setlerini nasıl atacağınıza karar verdiniz mi? :) Doğrulama için masmavi makine öğrenimi stüdyosunu kullanın, bulutta hızla hesaplar

Vaktim olursa daha sonra bir model kuracağım, nasıl yapıldığını göstereceğim. Orada prensipte ayrıntılı yardım ve örnekler var, programlama olmadan her şey kolayca yapılabilir

Ardından, eğitilmiş modelinizi buluta monte eder ve sonuçları web istekleri aracılığıyla bot tarafından alırsınız.

https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/

 
Şimdi anlamaya çalışacağım.
Bunu zaten yapıyorum, daha sonra abonelikten çıkacağım) Yapılması gereken tek şey sınırlayıcı "," ile ayarlamak ve ";" değil stüdyo için, aksi takdirde sütunları belirlemek yanlış olacaktır.

Rusça örneklerle iyi bir kılavuz var

Set orijinal olarak Reshetov sınıflandırıcısı için mi hazırlandı? Bu arada, OpenCl altında mql5'te yeniden yazmak gerekecek, o zaman hesaplaması hızlı olacak, harika bir şey

 
Michael Marchukajtes :
Birisi kendi geliştirmelerini kullanarak bir model oluşturabilir ve sonra birlikte nasıl çalıştığını göreceğiz !!!!!.
Modeli eğitmeyi başaramadım, tahminciler ve hedef birleşmiyor.
mavi karar ağaçları, kırmızı Yükseltilmiş karar ağaçları, 2 modelin karşılaştırılması, eğitim/test seti 75\25

Şimdi deneyi stüdyoya yükleyin ve onunla oynayın https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

Basitçe eğitim modellerini değiştirebilir, sinir ağı gibi diğer blokları değiştirebilir, bir özellik filtresi yapabilir, özellikler üzerinde bir tür dönüşüm vb. yapabilirsiniz.

Sinir ağı için, karar ağaçları onsuz çalıştığı için daha fazla normalleştirme yapılması gerekecektir.

Gerçek şu ki, bu bir sınıflandırma görevidir ...
 
Deney iyidir, ancak sonuçları MT'de nasıl kullanılır? Seçim dışı alanda nasıl çalıştığını sonradan izlemek için modeli boşaltıp göstergeye itebilecek miyim????
