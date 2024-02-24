Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 778
TC'm şu şekilde çalıştı:
Bu iyi.
Ancak örneğin artan bir trendde satmaya değer mi?
Gereksiz (riskli) işlemleri atlamak için TS-ku'daki (MN1 döneminde en az iki MA) en basit eğilim göstergesine sahip değilsiniz.
Alexander, uzun zamandır TS'nizin bir geri dönüşten satın aldığını ve bir toparlanmadan sattığını anladım.
Giriş ve çıkışın doğruluğuna ve dakikliğine bak Rena. Böyle anlaşmalardan korkuyorum. Büyücülük ... Bu arada Büyücü nerede? Uzun zamandır çıngıraklı çıngıraklar yoktu ... Hepsi bir tür çatışmalar ... Sonuçta, sihir böyle gidebilir. Değil?
Anlaşma süper, ne olursa olsun siyah olacakÇevreye "alışması" için ona zaman tanıyın.
Geçen gün gösterdi. Normal erkekler sessizce dener. Dilenciler homurdanıyor. Yorgun.
Doc'a örneklerle birlikte dönüştürme formüllerini verin. 10 yıl kene atsın, 3-5 yıl test yapsın...
Evet, onunla PM'de yavaş yavaş çalışıyoruz. O bir dahi.
5 sentimi koyacağım. Mavi hattan OOS. Evet EVET bugün fazla antrenman yaptım...
Her şey yolunda, ama işte son sinyal, bir şekilde beni yanlış zamanda hayal kırıklığına uğrattı :-(
Ya da vaftiz babasının kendisinden çıkarın. delta - kümülatif deltadan MA.
Sonra sapma olacak
Doğruyu söylüyorsun ... Teşekkürler, bir yerde bir hata olduğunu hissettim, şimdi tamamen farklı bir konu ..
yani sadece istiyorum
sadece birçoğu olacak, yani. daha fazla
Aslında bu da aracın piyasada yeterli olduğunun işaretlerinden biri...
Piyasadaki herhangi bir hareketin bir ön koşul haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Piyasada mantıksız hareketler yoktur. Bir daire bile bir öncül tarafından gerekçelendirilmelidir.
Dolayısıyla görevimiz, hareketin başlamasından önce bile bu ön koşulları doğru bir şekilde değerlendirmektir .... IMHO, doğal olarak ....
seçeneklerden biri, COUNTER trend stratejilerinin sinyalinin verildiği anda piyasayı değerlendirmektir. gerçek mi sahte mi...
Size uzun zaman önce başıma gelen bir hikayeyi anlatayım.
İlk kez kan nakli istasyonuna geldim ve bir şey beni gerçekten rahatsız etti ve beni koltuğa yatırdılar. Burada bir hemşire diğeriyle konuşuyor. HM, soyadının ne olduğuna bak (bu arada ülkedeki tek kişi) Rusça değil, Rusça değil ....
Ve ben böyle yatıyorum, zaten kafam karışmış ve çok yüksekteyim ve nefesim kesiliyor "Ve hala kırmızıya sahibim"
Tüm salon ve bağışçılar ve hemşireler komşu ......