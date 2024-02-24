Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 788
asıl mesele daha sonra sakinleşmemek ve forumdan doldurulmuş çantalarla kaçmak :)
Başlangıç nerede? )) Belki çoktan kaçtı? ... ve uzun bir süre.
Alexey haklı. 5. çubuktaki tahmin +100 puan verebilir ve 10. - 0. Sonuç olarak, anlaşmayı kaçıracağız. Veya 10. çubuğun tahmini size +100 puan gösterebilir. Ancak 5. barda -100pts olabilir ve bir durağı yakalarsınız. 1'den 10'a kadar tüm çubukları tahmin etmek gerekir.
Dezavantaj - ağın karmaşıklığını artırır, tk. daha fazla çıktı ve sonuç olarak daha uzun hesaplama süreleri. Ayrıca gizli katmanlardaki nöron sayısını on katla çarpmanız gerekiyor...
Topkstarter'ın blogunu okuyun - ayrıca bir gerileme ve birçok mantıklı düşünce var.
Peki, kâtip, profesyoneller ya da en azından tecrübeli kişiler vardır diye düşündüm... . Tüm pencereyi görüyorum ve tüm pencereyi görürsem nasıl geyik elde edebilirim? sadece bilmek merak ediyorum...
Muhtemelen 10. çubuğun kapanış fiyatını tahmin ederken, fiyatın 10. çubuğun kapanmasından önce bile yükselip düşebileceği anı kaçırdığınızı, tabiri caizse bazı duraklara çarptığını söylemek istediler.
Evet kesinlikle.
Ama oldu...
işte durumun bir resmi, bu düşüşü üç bar önce görmüş olmanız, şimdi dikkate aldığınız anlamına gelmez.
Hayır, hiç profesyonel değilim, sadece neyin ne olduğuna bakmak için buradayım, belki aptalca sorular soruyorum ama bu gerçeği anlamanın bir yolu.
Ben sadece burada zamanın önemli olmadığını düşünüyorum, önemli olan bu süre içinde ne olduğu. Pozisyona koşullu girişler yapmamız gerekiyor ve 10 çubuk için fiyatın onuncu çubuktaki deltadan on kat daha fazla yükseldiğini ve düştüğünü görürsek, bu ticaret sistemini önemli ölçüde etkileyecektir - neden 10 çubuk bekleyelim? , eğer 5 kat daha fazla kar alabilseydik veya stop/başabaş ile kapatabilseydik, 10 bar içindeyse, 10 bar'daki kârdan çok daha fazla bir inişe daldık. Uygulaması zor olabilir, sonra rapor edin, o zaman netleşir ama şimdilik neden sadece kapanış fiyatına baktığımız yorumlarınızdan bana net değil.
Muhtemelen 10. çubuğun kapanış fiyatını tahmin ederken, fiyatın 10. çubuğun kapanmasından önce bile yükselip düşebileceği anı kaçırdığınızı, tabiri caizse bazı duraklara çarptığını söylemek istediler.
Bu doğru.
bence bağımsız
1. evet
2. Yanlış anlaşılmalara neden olabilir, çünkü çıktı etiketleri, eğitim ve seçimi sırasında sürekli değişecektir. Ancak aynı zamanda etiketlerdeki değişikliklerin dinamiklerini analiz edebilir ve en az uygun olan kümeleri bulabilirsiniz.
O zaman Doktor haklı. Herhangi bir sürecin en iyi modeli sürecin kendisidir. Bir yerde durmayı öneriyorsun - düzenleme. Ancak sorunları asla uyumunun ötesinde çözmedi, bu yüzden numara bazen başarılı oluyor. Değişen bir öğretmen fikri bana finansal diziler için kısır görünüyor. Genetikte, görüntülerin (harfler, sesler) tanınması oldukça anlaşılabilir, ancak finansal saflarda çalışmamalıdır.
Ama umarım yanılırım ve sen haklısındır.
Burada da bir itiraz var - 10 bar önceki tahminden bu yana, fiyat hareketini kökten değiştiren bazı olaylar meydana gelmiş olabilir. Örneğin, 10 çubuk önce büyümeyi tahmin ettiniz, 5. çubukta haber vardı ve fiyat düştü ve yeni tahminin düşmesi gerekiyor - bu şekilde yeni verileri dikkate alarak tahminin doğruluğunu iyileştirebiliriz.
Ancak 10. çubuğun tahmini her zaman yeterince yüksekse, o zaman yönteminiz pencerenin ara çubuklarını yeniden tahmin etmeden mantıklı olur. Test edilmeli ve karşılaştırılmalıdır.
Kapanışları tahmin edersiniz, ancak profesyoneller geyiğin inip kalktığını bilir...