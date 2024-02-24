Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2095

Evgeny Chumakov :

Anlamıyorum ama destekliyorum.

Gerçekten ihtiyacı olanlara ihtiyacımız var. Sadece sayıyı merak ediyorum) Çünkü 1-2 kişi yapmaz. Belki birinin uzun zamandır ihtiyacı var, ama sessizler
Uladzimir Izerski :

Bunun bir sebebi var. Bu FA puanıdır. Hangi herhangi bir amaç ve görev için kullanılabilir.

Vay merhaba! Siz deneyimli bir kararsız olarak söyleyin bana, şimdi altın dalgası nedir?
dr.mr.mom :

https://habr.com/ru/company/skillfactory/blog/526542/

ve belki başka biri ilgilenir (beni Python'a sürüklüyor gibi görünüyor)

Alıntı - "Google Colaboratory, öncelikle makine öğrenimi araştırmasını basitleştirmeyi ve ihtiyacınız olan her şeyi tarayıcınızda sağlamayı amaçlayan, Google'ın nispeten yeni bir bulut hizmetidir.

Google Colaboratory'yi kullanarak, güçlü bir nVidia Tesla K80 GPU ile donatılmış bir makineye uzaktan erişebilirsiniz. ve tamamen ücretsiz. Bu, makine öğrenimi ile ilgili deneyler yapmanız gerektiğinde hayatı büyük ölçüde basitleştirir.

Google İşbirliği ile şunları yapabilirsiniz:
• Python'da programlama öğrenin
• örneğin TensorFlow, Keras, PyTorch ile derin öğrenme modelleri oluşturmak için popüler paketlerle çalışma konusunda uzmanlaşmak. Herhangi bir nedenle gerekli paket eksikse, pip paket yöneticisi kullanılarak kolayca kurulabilir.

Google İşbirliği, bulutta dağıtılan bir Jupyter Notebook platformudur (Defter hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın: https://webdevblog.ru/jupyter-notebook-dlya-nachinajushhih-uchebnik/). Uzak bir makinede Jupyter not defterlerini çalıştırmanıza izin verir. Bu not defterleri, Google Drive'da depolanan .ipynb dosyalarıdır."

iyi şeyler, kullan

veriler çok büyük değilse, yerel bir bilgisayarda daha uygundur. Google Collab'da çekirdekler boştayken devre dışı bırakılır, tüm paketleri yeniden yüklemeniz ve verileri indirmeniz gerekir. İşlemci sadece 4 çekirdekli ve Tesla en güçlü değil

yol boyunca çekirdekleri düşürdüler, şimdi bir tane) daha fazlasına ihtiyacınız varsa - öde


 
Valeriy Yastremskiy :

Anlamıyorum, txt csv'den daha mı uygun?

Fark ne? Sadece ondan okudum ve hepsi bu

Maksim Dmitrievski :

Tüm para birimlerini zorlamaya çalışmadınız mı?

 

Maksim Dmitrievski :
Burada bir eleştiri varsa. birçok pythonists - metatrader'a yerel ONNX desteği eklenecek, modelleri python'dan doğrudan terminale aktarmak kolay olacak. Test etme, piyasada yayınlama vb. Ama şimdiye kadar her şey çok çürük ve cansız .. veya ihtiyacı olan veya ilgilenen yaşayan biri varsa + koyun. Diyelim ki bir tensör veya gövde üzerinde sonucu gösteren iyi eğitilmiş bir ağ var. Metatrader'a kendi başınıza transfer etmek neredeyse imkansızdır. Aynı catboost onnx'i destekler.

Artı, hala ONNX'in ne olduğunu anlamasam da))) ama kısaca tanıştım

Keras'ta çalışan bir model var gibi görünüyor. Test cihazlarımda model telaşlı görünüyor. Şimdi onu bir demo hesabındaki bir metatrader'da çalıştırmaya çalışıyorum. Belki ONNX ile arkadaş olmak mümkün olabilir

mytarmailS :

Fark ne? Sadece ondan okudum ve hepsi bu

Tüm para birimlerini zorlamaya çalışmadınız mı?

bir aptal gibi mi görünüyorum? )

esenlik :

Artı, hala ONNX'in ne olduğunu anlamasam da))) ama kısaca tanıştım

Keras'ta çalışan bir model var gibi görünüyor. Test cihazlarımda model telaşlı görünüyor. Şimdi onu bir demo hesabındaki bir metatrader'da çalıştırmaya çalışıyorum. Belki ONNX ile arkadaş olmak mümkün olacaktır.

bu, modelleri kaydetmek ve aktarmak için json gibi bir şeydir, ortak bir formattır. Diğer dillere ve ortamdan ortama taşınabilir

Maksim Dmitrievski :

bu, modelleri kaydetmek ve aktarmak için json gibi bir şeydir, ortak bir formattır. Diğer dillere ve ortamdan ortama taşınabilir

Hah talep var ama hazır seyirci yok (bu benim kendime göre). Ve şaka değil, teşekkürler, bu konuyu uygun şekilde aydınlatmak gerekli olacak))
 
Maksim Dmitrievski :

bir aptal gibi mi görünüyorum? )

niye ya?

mytarmailS :

niye ya?

Paketler üzerine bir konferanstayım, sonra yazacağım

