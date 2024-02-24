Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 779

Bu başlık sayesinde ve bu başlıktaki sıkı çalışma ve eğlence olmadan, her hafta bir dolar alıyorum... Komik!!!!
 
Bu başlık sayesinde ve bu başlıktaki sıkı çalışma ve eğlence olmadan, her hafta bir dolar alıyorum... Komik!!!!

Ana şey yanmamak. Ticaretinizde iyi şanslar.

 
Aslında bu da aracın piyasada yeterli olduğunun işaretlerinden biri...


Piyasadaki herhangi bir hareketin ön koşul olarak oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Piyasada mantıksız hareketler yoktur. Bir daire bile bir öncül tarafından gerekçelendirilmelidir.

Dolayısıyla görevimiz, hareketin başlamasından önce bile bu ön koşulları doğru bir şekilde değerlendirmektir .... IMHO, doğal olarak ....

seçeneklerden biri, COUNTER trend stratejilerinin sinyalinin verildiği anda piyasayı değerlendirmektir. gerçek mi sahte mi...

Haklısın Miş.

Bu konuda kafa yoran sadece sen değilsin.

Cevap bulmak zor çünkü tüccarların hiçbiri diğer tüm terminallere bakamaz.

Ve 2008'de DC'ler de yandı çünkü. bir DC içindeki bilgi de görünüşe göre yeterli değil ...
 
Yalnızca gerçek bir borsadan alınan bilgi, diğerlerine karşı yüzde yarım avantaj elde etmenize yardımcı olur. Bir çiftte bu yeterlidir .... Zor durumlarda ...

 
Kahretsin, zar zor geri çekildi. Aferin robot. Taksi... Yakışıklı
 
RL botunun 1. versiyonu

Pekala, kendi kendine öğrenmek güzel, en azından hedefin seçilmesine gerek yok

Sağ yarı - OOS. Bu, KB'de MO için önerilenlerin sonucudur.

[Silindi]  
Sağ yarı - OOS. Bu, KB'de MO için önerilenlerin sonucudur.

Bu konuda seninle daha sonra iletişime geçeceğim, henüz çözemedim :)

çok havalı!

 
RL botunun 1. versiyonu

Pekala, kendi kendine öğrenmek güzel, en azından hedefin seçilmesine gerek yok



Ne demek seçim yapmak zorunda değilsin? Sahibinin kâr istediğini biliyor mu? Ya da belki sahibi minimum bir düşüş istiyor? Zaten telepati nedir?

 
:D

ve zaten ilk 10 oyunda en uygun stratejiyi alıyor, daha fazla önemli iyileştirme yok

Rastgele bir politikaya sahip 1. oyun ve genellikle sadece negatiftir, sonra hemen optimuma yakınsar .. neden bu kadar çabuk anlayana kadar, görünüşe göre algoritma onu aldı

Bu resimlerde eksik olan bir şey var - ileriye dönük bir test (ve muhtemelen tesadüfen değil;)).

Herhangi bir birinci sınıf programcısı, geriye dönük testte böyle bir grafik oluşturacaktır.

[Silindi]  
Bu resimlerde eksik olan bir şey var - ileriye dönük bir test (ve muhtemelen tesadüfen değil;)).

Herhangi bir birinci sınıf programcısı, geriye dönük testte böyle bir grafik oluşturacaktır.

bu resimlerde tam olarak ne yazılmış

hiçbir ipucu olmayan birinci sınıf öğrencileri hakkında, görünüşe göre yerliler çalışmalarını 1'e kadar bitirmediler bile

Dün donuk Vizard'ın gösterdiğinin aynısını ben de gösterdim ve sonra korktum ve sildim.
