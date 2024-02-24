Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 790
Tema bir yerde ortaya çıkan bir şey değil - "bulanık". Normal bir ılımlılık yoktur. Bir tür yığın, benim şubemden bile daha kötü.
Ancak, Kâse'ye sahip olan kişinin öne çıkmasını beklemeliyiz.
Bekleriz.
Bunun için bekliyor:
Bunun gibi bir şey. Ancak zorunlu açıklamalarla - girdiler / çıktılar, kullanılan yazılımlar vb.
Tüm sırları vermek gerekli değildir - ama asıl şeyler olmalıdır.
Ben de aynı mesajı aldım. Buradaki nüans, bu NMR jetonlarının aylarca parçalar halinde ödenecek olması ve NMR'nin fiyatının düşmesi.
Ve Kaggle hesabı başlangıç seviyesinden daha yüksek olmalıdır.
ps numerai'de devam eden bir çeşit pislik var. Daha sonra yarışmanın bitmesine birkaç saat kala gönderilen sonuçlar kabul edilmedi ve işlenmeden kaldı. O zaman, rastgele alınan bir dizi tahmin ediciye dayanan bir model, orijinal olmama şansı neredeyse sıfır olmasına rağmen, aniden "orijinal değil" olur. Ayrıca kazıklarla da çamurlu, istisnasız herkesin kaybettiği oldu.
Yılda iki kez kanıtlayıcı bir güncelleme yapıyorlar gibi geliyor, herkes jetonlarını satın almak ve bahislerde kaybetmek için koşuyor. Ve böylece bir daire içinde.
mmm, numarai gerçekten çok bulanık bir şey yapmaya başladı, onları hafifçe söylemek gerekirse tamamen aptalca olan kahrolası "stake"lerini "oynamaya" zorluyorlar (risk, kârdan çok daha yüksek bir mertebedir) ve stake etmeden yapmazlar ödül vermeyin
Ve bunlar Michael'ın son gönderileri. Yaklaşımların benzersizliği, standart dışı düşünme,
dünyaya manevi açıklık, bazen sadece büyüleyici. Michael, devam et!
Bütün bunlar en sıcak sözleri ve desteği hak ediyor. Ama Michael, devam etme zamanı
yeni seviye! Sonraki fikirleri uygulamak için farklı türde bir hesaplama uygun olacaktır.
Bir piton, İncil koyun ve kodu yakalayın.
Kuantum hesaplamanın harika dünyasına hoş geldiniz!
Bunun hakkında konuşmak benim için zor ama bir şey beni buna karar vermeye itti.
Kesinlikle katılıyorum ve düşündüm. Gelecek quanta'ya aittir....
Sonunda evdeyim ve her şeyden önce uzun yazım için özür dilemek istiyorum, okuması pek mümkün değil, ama o anda bir Chukchi'ydim, bu yüzden düşündüğümü noktalama işaretleri ve imla olmadan yazdım. Söylemek istediklerimi söyledim ve ilgili bazı düşünceler var. Ana şey, onları bu kadar kolay olmayan bir metin tasarımında anlayabilmektir.
Ayrıca ... işte BO hakkında yazmayı başardıklarımı yayınladığım bloga bir bağlantı. Sadece bugün ele alınanları sunduğum "Araca Yaklaşım" bölümüne dikkat edin. Yani, başlangıç koşullarının seçimi.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/717174
Değişiklik ve değişiklik itirazları bekleniyor. Ama hemen şu konuda anlaşalım. Bir şeye katılmıyorsanız ve farklı şekilde yapmanın daha iyi olacağını düşünüyorsanız, o zaman uygulama veya deneyimin teyidi olması gerekmeyen ağır argümanlar sunmalısınız, neden düşündüğünüz yeterli mantıksal sonuçlar (yeterli mantık) olacaktır. bu şekilde yap. Boş konuşma, sadece soğuk ve makul bir hesaplama veya teklif.
Bugün pratik olarak bahsettiğimiz, bu bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanan "Enstrüman Yaklaşımı" bölümünde açıklanan başlangıç koşullarını seçmeyi öneriyorum. Ve bunun bir taslak olduğunu unutmayın.
Yarın başlangıç şartlarında anlaşırsak ve kimsenin itirazı olmazsa bir sonraki aşamaya geçeceğiz.
Bir üniversitede olduğu gibi bir eğitim kitapçığına sahip olmanın kötü olmayacağı fikrinden ilham aldığım başka bir makale yazmaya başladım, burada siyah beyaz olarak nasıl yapılır, nasıl yapılmaz yazılır.
Mesele hem regresyon hem de sınıflandırma için geçerli olan ve nispeten aynı sonucu gösteren yöntemleri bulmaktır. Yani genel olarak makine öğrenmesi alanında kullanılan genel yöntemlerdir. Sadece sonucun çoğunluğunun neden onları tatmin etmediğini anlamak istiyorum ve şimdiye kadar sadece bir cevap var. Bir aşamayı doğru yaptığınıza derinden inanıyorsunuz, çünkü mantıklı bir şekilde açıklanmış ve bir yerde okumuşsunuzdur, ama aslında yaptığınız şey mümkün değildir ve bu bir hatadır. IMHO tabi ki.. Gücün boyutu ve giriş sayısı ile daha önce bir örnek verdim. Burada anlam basittir. Ve şimdi tüm öğrenme sürecini bana göre düzenleyelim ve sonuca bakıp karşılaştıralım. Seninkinden daha iyi bir sonuç alacağımdan emin değilim ama denemeye değer. Bu bir çalışma olacağı için benim açımdan da hatalar olacak ve ekip ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması sayesinde gerçeğe ulaşabileceğiz. MO alanında bu kadar çeşitli P paketleri ile sağlam olacak tek bir paket olmadığını anlamak bir şekilde garip. Evet, çoğu orada sağlam, sadece sonuç eksik olduğu için yanlış bir şey yapıyorsunuz. O halde, katı rehberliğim altında bir kontrol edelim :-) Ben istemesem de, kod yürütücüler yoksa ve bu hareketlerle ilgilenen çok az insan varsa, o zaman spor bahisleri dünyasına girip deneyeceğim. orada. Daha önce çekilişler üzerine modeller kurdum, ancak daha önce edindiğim yeni bilgilerle tekrar denemek istiyorum.
Makaledeki regresyon sonuçlarını ve sınıflandırma sonuçlarını kullanmak istiyorum. Çalışmadan sonra, bu tür sistemleri inşa etmek için genel yöntemler almayı umuyorum. Bu nedenle, böyle bir şey. ...
Bugün bir tür Atas'ın başka bir günü. Hosting sağlayıcım aniden düştü ve hala kalkamıyor. UPU'nun kendisi, şirketin web sitesi ve teknik destek telefon numaralarına cevap vermiyor. Umarım ULTRAVDS yine kalkıp çalışmaya devam eder, ancak şu an için düşürüldü ve ona erişim yok :-(
Söz verdiğim gibi, ticaretin sonucunu gönderiyorum ve bunların hepsi vadeli işlemlerin değişmesi ve yaz saati moduna geçiş sırasında.