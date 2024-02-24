Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 356

Yeni yorum
 
Yuri Asaulenko :


Rstudio set, ayrıca ne verdiğini anlamadı.

R'deki en iyi kaynak kod düzenleyicisi (birkaç tane var). Doğrudan düzenleyiciden aynı anda kod yürütmenize izin verir. Bu bir rahatlık ve alışkanlık meselesidir.


MS-R ile - Ne tür bir hayvan olduğunu bilmiyorum.
R'nin Revolution adında ücretli bir çeşidi vardı. R'nin kendisini ve çok daha fazlasını ücretsiz olarak kontrol ettikleri, geliştirdikleri ve dağıttıkları iddiasıyla ücretli, ancak yol boyunca ücretli şeyler de teklif ettiler. Bu devrimci, Microsoft tarafından satın alındı ve aynı koşullar altında dağıtıldı: bir şey ücretsiz, bir şey ücretli. Ben microsoft'a bağlıyım. İhtiyacım olan her şey bedava ve ücretli şeylere ihtiyacım yok. Ücretli - genellikle R'nin kurumsal kullanımı: birkaç bilgisayarda büyük projelerin geliştirilmesi, ardından birkaç bilgisayarda sömürü.

[Silindi]  
Vladimir Perervenko :

1. R'deki mxnet ve diğer makine öğrenimi paketleri arasındaki temel fark, Python için geliştirilmiş olması ve daha sonra R'de API'nin buna eklenmesidir. R'de veriler "sütun yönelimli" (colmagor) olduğundan ve Python'da satır yönelimli (rowmagor)
veri hazırlama özeldir. mxnet_0.9.4'ün en son sürümünde bu, otomatik olarak tanınıyor gibi görünüyor, ancak gerçekten kontrol etmedim.

Bu arada, birçok uygulama örneği var.

2. Rstudio'yu neden sevmiyorsunuz? Tam özellikli IDE, gelişen ve bakımlı.

Ama senin için uygunsa.

İyi şanlar


Hmm, garip, python yüklü değil ama yine de çalışıyor

Şimdiye kadar, her şey uygun, o zaman stüdyoda fix api altında bir bot yapılırsa, hemen R ile bağlamak uygun olabilir.

 
Vladimir Perervenko :

1. Rstudio, komut dosyalarının yazılması ve hatalarının ayıklanmasından belgelerin hazırlanmasına kadar tüm çalışma döngüsünü tamamlamayı mümkün kılar.

Rstudio yaklaşık bir yıl önce kuruldu. Genel olarak, görmedim, sadece R'den önemli farklılıklar fark etmedim. Ama onu da uzun süre döndürmedim.

Vladimir Perervenko :

2. Grafiklerin nesi var? Nasıl bir ölçeklendirmeden bahsediyoruz? Şuna bir bak, yardımcı olabiliriz.

SciLab'da 50 bin noktalı bir grafik oluşturuyoruz, belirli bir parça seçiyoruz ve birkaç noktaya kadar tamamen grafik üzerinde. Genişletmek, sıkıştırmak için grafiği kaydırabilirsiniz. Bu uygun.

Ölçeklemeden kastım bu.

VS altında R'de bir değişken tarayıcı belirdi - tüm değişkenler, biçimleri ve değişkenler basitse değerleri. Ama ben sadece resimleri gördüm.

 
Maksim Dmitrievski :


Hmm, garip, python yüklü değil ama yine de çalışıyor


Muhtemelen kendimi yanlış ifade ettim. R'de mxnet Python gerektirmez.

Python'un da mxnet paketine sahip olduğundan ve biraz daha geniş bir işlevselliğe sahip olduğundan bahsetmiştim.

İyi şanlar

[Silindi]  

Bollinger Bantlarına normalleştirilmiş böyle bir BP fiyatlarının tahmin edilmesinin mümkün olup olmadığını merak ediyorum. Tabii ki, durağan değil, trendi kırılmış


 
Maksim Dmitrievski :

Böyle bir BP'yi tahmin etmenin mümkün olup olmadığını merak ediyorum - Bollinger bantlarına normalleştirilmiş fiyatlar. Tabii ki, durağan değil, trendi bozulmuş

Durmadan monitöre sürekli bakarsanız yapabilirsiniz. Ve 1 dk.
 
Maksim Dmitrievski :

Böyle bir BP'yi tahmin etmenin mümkün olup olmadığını merak ediyorum - Bollinger bantlarına normalleştirilmiş fiyatlar. Tabii ki, durağan değil, trendi bozulmuş


Ve neden durağan olmadığına karar verdiniz?
[Silindi]  
Dmitry :
Ve neden durağan olmadığına karar verdiniz?


emisyonlar büyüktür, trend olarak alınabilirler. Hiç emin değilim, bir nevi durağan gibi, evet, ama dağılım büyük olabilir ve durağan olmayabilir) kısacası, emisyonlar 2 hızda gerçekleşir

nasıl başa çıkılacağının net olmadığı büyük emisyonlar

 
Maksim Dmitrievski :


emisyonlar büyüktür, trend olarak alınabilirler. Hiç emin değilim, bir nevi durağan gibi, evet, ama dağılım büyük olabilir ve durağan olmayabilir) kısacası, emisyonlar 2 hızda gerçekleşir

nasıl başa çıkılacağı net olmayan büyük emisyonlar

Emisyonlar aptalca kaldırılmalı ve sıra gibi durağan
[Silindi]  
Dmitry :
Emisyonlar aptalca kaldırılmalı ve sıra gibi durağan


1 kaynama periyodu ile böyle olacak :)

Ve döngüyü görebilirsin


1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399
Yeni yorum