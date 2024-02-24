Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 517
Belki biri şımartmak ister - ormanlar artışlarla eğitilir, 1 bar ilerisi için bir tahminde bulunurlar. Ayarlar, eğitim derinliğini, artışlar için gecikmeyi ve giriş sayısını ayarlar (her yeni giriş 1 bar geriye doğru kaydırılır). Daha sonra tahmin değeri cari fiyatlardan çıkarılır. Histogram sadece her yeni çubuk için çizilir, görselleştiriciye baktım.
Hemen söyleyin - hata oranı nedir?
Hatalara bakmadım, histogramı izledim ve periyotları değiştirdim. Büyük hissettiriyor ve eğitim örneğinde bir artışla çok fazla düşmüyor .. ama bunun için z-skorunu daha sonra bitireceğim ve hemen bot aracılığıyla kontrol etmeye çalışacağım. Aslında, yalnızca artışlarla değil, bu çerçeveye her şeyi sokabilirsiniz.
Artışlar için küçük bir gecikme ayarlarsanız (burada 1'dir), o zaman sık sık tahmin ediyor gibi görünüyor. Histogramın her sütunu bir sonraki için bir tahmindir. çubuk. Sıfırdan az - al, daha yüksek - sat. Peki, değer kaç puanın yükselmesi/düşmesinin beklendiğidir.
Bu arada, birinin modele artışlara + trend bileşeninin nasıl ekleneceğine dair önerileri varsa minnettar olurum, bu, güçlü uzun vadeli trendler hakkındaki tahminleri biraz iyileştirecektir (bir daire içinde iyi tahmin eder)
Uygun bir Mashka türevi ekleyin ve mutluluk olacaktır.)
Tehdit Veya farklı periyotlara sahip bir çift Mashek'in daha iyi türevleri.
Uygun bir Mashka türevi ekleyin ve mutluluk olacaktır.)
MACD var mı? )
Hayır, farklı MA'lardan sadece 2 türev ve bunlar Ulusal Meclis'in girdilerine. MACD daha az bilgilendiricidir.
biraz sonra deneyeceğim
NS girişleri için üzülmüyorsanız, o zaman oradaki deltayı Mashki'nin arasına itebilirsiniz. Deltayı sigmoid boyunca önceden atlayabilir ve sıfıra getirmek için 0,5'i çıkarabilirsiniz.
Yazık değil, 500'e kadar giriş yaptım :) evet, gerçekten de artışları modaya uygun bir şeye bağlayın, örneğin, 50 giriş için 50 ardışık artış ve bir tür 50 momentum veya delta ve 5000-10000 kez tekrarlayın. 10 dakikaya kadar hesaplayın
