NS girişleri için üzülmüyorsanız, o zaman oradaki deltayı Mashki'nin arasına itebilirsiniz. Deltayı sigmoid boyunca önceden atlayabilir ve sıfıra getirmek için 0,5'i çıkarabilirsiniz.
Bu arada, hareketlerden türevler vermenin bir anlamı yok, sadece diğer gecikmelerle artışlar verebilirsiniz, onlar sadece eğilimleri tanımlayacaklardır.
Türevler trendin yönünü gösterir. 2 MA'nın türevleri ve aralarındaki fark, sistemin durumunu tam olarak tanımlar. Kendiniz bir konu istediniz.) O zaman Ulusal Meclis kendi başına çözecektir.
Ancak, size kalmış.)
Evet, ancak 50 girişi beslemek istiyorum, örneğin her giriş için artışı 1 bar geri taşıyın. Onlar. model, trend bileşenindeki değişikliği hesaba katacaktır.
farklı periyotlarla ne kadar fazla artış olursa, tüm hareketleri o kadar tam olarak tanımlayacaklar, bence 3 yeterli
onlar. toplamda 50*3 giriş olacak .. veya 250*3 .. ne küçük şeyler :D
Millet Meclisi'ne fazla yüklenmeye gerek olmadığı, temel olarak yapılanları kendiniz hazırlayıp sonucu Millet Meclisi'ne sunmanızın daha doğru olduğu kanaatindeyim.
NN'nin kendisi de basitleştirilmiştir ve kaynakları, temel mantıkla çözülebilecek olanlardan daha ilginç görevler için serbest bırakılmıştır. Ve olağan Mashki mükemmel bir eğilim göstergesidir ve Ulusal Meclis'in sonuçlarını işlemesine izin verin ve kimin ne bildiğini icat etmesine izin vermeyin.
Bunu ve bunu deneyeceğim, ardından sonuçları yayınlayacağım.
ayrıca homojen veriler gönderdiğinizde girdilerin çıktılarla iyi bir şekilde ilişkili olduğu bir an vardır.
Ne hakkında olduğunu anlamadın mı?
Enstrümanda, her şey her şeyle ilişkilidir. Ve bu kaçınılmaz çünkü. her şey aynı zaman serilerinden , aynı verilerden dönüşümlerle elde edilir.
Aslında, evet, soru muhtemelen korelasyonun gücüdür.
Beyler, verilerin neden-sonuç ilişkisini unutmayın. Bekleyen + Hacim + Delta + YG. Ve sonra herhangi bir TC doğru olacaktır. Lütfen bu bağlantıya dikkat edin. Çok minnettar kalırım :-)
bu biraz saçmalık. Hiçbir şey. Kesinlikle konu dışı.)
Hangi konu???? arkadaşım... sen kimsin???
Belki burada yenisin ve beni tanımıyorsun.. Ben de genel olarak yapay zeka yapıyorum.... Öyleyse neden böylesin... tony.. buradan... :- )
Prensip olarak nazik olmama rağmen ve burada yaptığınız her şey SADECE fiyatın nedeni veri olduğunda işe yarayacaktır. SONRA herhangi bir TS, tahminin en az 1, en az 15 bar ötesinde bir patlama ile çalışacaktır (elbette, 15, 1'den daha kötü olacaktır, ancak mesele bu değil). Öz DEĞİL... Öz... OI'ye sahip RTS endeksi. Hacim duygusu olarak.... Ve sorun ÇÖZÜLDÜ. HERHANGİ BİR, hatta bir tahmin, hatta bir sınıflandırma.
Ne söylemek istedin??? kendi sözlerinle canım...