Sistem fikrini 20'de burada biriyle paylaştım, henüz denemek için olgunlaşmadı mı?
Ivan Butko #:

Teşekkür ederim.

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

orada arama metninde:

"X ekseni, işlemlerin sıklığını veya daha doğrusu sürelerini çubuklar halinde gösterir. Y ekseni, her bir geçiş için R^2 tahminini göstermektedir. 0-5 barlık çok kısa işlemlerin modelin performansını kötü etkilediği, 15-23 aralığının ise optimal olduğu görülmektedir. İşlem süresini 30 barın üzerine çıkarmak sonuçları kötüleştirmeye başlar. Tahminlerin maksimum olduğu 6-9 barlık işlem sürelerine sahip küçük bir küme vardır. Modelleri bu sürelerle eğitmeyi deneyelim ve sonuçları diğer kümelerle karşılaştıralım".

Forester #:
Yapay zekayı yasaklaması için eğitin. Sadece küfürlü dil için değil, aynı zamanda kabalık için de. İçerik analizine dayanarak.
Sonra da branşın konusuyla tutarsızlık için (daha karmaşıktır).

Artık o kadar da karmaşık değil.

İşte ilk deneme.

============


API açık, alın ve yapın.

mytarmailS #:

Artık o kadar da karmaşık değil.

İşte ilk denemem.

============


api açık, al ve yap

İdealiti:)
 
Maxim Dmitrievsky #:
İdealiti:)

Ben de beğendim:)

Ve dal hemen ağırlığının %95'ini kaybeder ...

Bu kimin ilgisini çeker?

 
mytarmailS #:

Araştırmanızı ezbere yapmak zorunda kalmamak için genetik programlama hakkında bilgi edinmenizi tavsiye ederim.

Zamana/kronolojiye bağlı olmayan düzenlilikleri araştırmak için asosyal kurallar algoritmalarıyla tanışmanızı tavsiye ederim.


Ve aramanın yönü doğru.

piyasada sadece fiyatlar ve belirli olaylar dizisi vardır.


A noktasında tamamen aynı nitelikte bir B noktası açarsanız?

 
mytarmailS #:
Ne? Ne?

seviyeleri

 

herhangi bir türdeki düzenlilikleri tanımlamak için hangi araçlar kullanılabilir?


1) bunlar kural olmalıdır

2) işlevsel dönüşümler

3) kod

4) farklı yöntemlerin karışımları

 
mytarmailS #:

herhangi bir türdeki herhangi bir örüntüyü tanımlamak için hangi araçlar kullanılabilir?


1) kurallar olmalı

2) işlevsel dönüşümler

3) kod

4) farklı yöntemlerin karışımları

Bir düzenlilik bir düzenliliktir çünkü zaten tanımlanmıştır: bunun için bir formül vardır, örneğin Newton'un evrensel çekim yasası veya bütün bir teori.

Ve genel olarak, süreçlerin türü için araçlar seçilir, bunlar şunlar olabilir:

  • deterministik
  • rastgele
  • belirsiz, yani rastgele, bir insanın sürecin bir parçası olduğu, örneğin finansal piyasalar.
 
mytarmailS #:

herhangi bir türdeki herhangi bir örüntüyü tanımlamak için hangi araçlar kullanılabilir?


1) kurallar olmalı

2) işlevsel dönüşümler

3) kod

4) farklı yöntemlerin karışımları

Bir şey tarafından belirlenebilen tekrarlanabilirlik.

Çevre büyük bir rol oynar ve deterministik veya rastgele gibi türler bir şeyi hesaba katma / tanımlama yeteneğine bağlıdır.

Ve özünde, gürültüden kurtulmak aynı etkiye verilen aynı tepkidir)

