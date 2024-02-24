Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3132
Bu arada, google'ın bard'ı gpt'den daha çok hoşuma gidiyor. Google'da arama yapabiliyor ve ücretsiz.
ancak yalnızca ABD veya İngiltere'de İngilizce ve vpn'yi destekliyor, diğer ülkelerde çalışmıyor.Ve temel olarak, openAI kimdir ve Google'lar kimdir. Muhtemelen farklı ağırlık kategorileri.
Sadece bir gözlem: katı bir zaman kronolojisine bağlı kalmadan bir fiyat grafiğini tanımlayan bir şey girerseniz, sonuçlar daha canlı falan gibi görünüyor. Yani, eğer N+1, N+2 , N+3 fiyatlarını girerseniz.... o zaman bir tür saçmalık, tüm tezahürlerinde mükemmel bir 50/50 kaos elde ederiz.
Ve eğer girdiye N+1, N+6, N+17... gibi bir şey beslersek. Bazı belirli kurallara göre (örneğin, bir grafik desen) inşa edilen sonuçlar, sanki hasta yaşıyormuş ama komadaymış gibi yaşam belirtileri veriyor gibi görünüyor.
Bir sonraki nokta: hedef. "Bir sonraki mum şöyle şöyle, sinir ağını ye ve ağırlıkları güncelle" şeklinde tanımlanırsa, çıktı yine rastlantısallıkla doludur. Geleceği aynı kronolojiden bağımsız olarak tanımlarsanız ve "sıradaki grafiği beğendim, kesin +1 var, sinir ağını ye ve ağırlıklarını güncelle" gibi bir kurala göre işaretler koyarsanız.
Her iki yöntemi, girdi olarak değişken zaman dilimini ve hedef olarak değişken zaman dilimini birleştirirseniz, sonuçlar bazen bir süre başlar (hasta komadadır, ancak kolunu seğirtir). Örneğin, 2021 verileriyle eğitim yaparsanız, 2022'nin neredeyse tamamı +'da olabilir ve katı bir girdi/hedef zaman çizelgesiyle, gevezelik rastgele olur. Ancak, aynı 2020 kendini ödünç vermez, ondan sonra 2021 kaotiktir. Değişken verilerin bazı çalışma modellerini yakaladığı ve onlarla ticaret yapabildiği ve katı kronolojinin bir kerede ileriyi kırdığı ortaya çıkıyor.
Bir mamut kadar eski olan makaleyi okudum, hala insanlar alanında yaşıyor.Bir adam, katı kronolojinin artışını alırsanız ve bir şekilde geçmişle karşılaştırırsanız, korelasyonun 0 olduğunu yazıyor. Ancak fiyat grafiğini açıklayan verileri sıraya sıkı sıkıya bağlı olmadan alırsanız, geçmişle korelasyon 0,8'e ulaşır. Bir mum içindeki fiyatlandırmanın rastgele olduğu ve tahmin edilemeyeceği sonucuna varıyor. Belirsiz bir süre için fiyatlandırma öngörülebilirdir.
Edge kullanıyorum, vpn yok ve ayrıca tüm dilleri googlelıyor.
Genetik programlamayı kurcalayarak değil, araştırarak öğrenmenizi tavsiye ederim.
Zamana/kronolojiye bağlı olmayan düzenlilikleri araştırmak için asosyal kurallar algoritmaları ile tanışmanızı öneririm.
Araştırmanın yönüne gelince, her şey doğru...
Piyasada sadece fiyatlar ve belirli olaylar dizisi vardır, tam olarak olaylar.
Sinir ağının girişine ne besleyeceğimi araştırıyorum. Piyasada hazır bir ürününüz olmadığı için bir şeyler söyleyeceğim:
Mac'im var, Edge ile uğraşamayacak kadar tembelim.
Sadece Windows için falan mı?
Makalelerden birinde sabit tahmin ufkuna bağlı olarak sonuçları analiz ettim. En iyisi, saatlik göstergelerde yaklaşık 15 çubuk ilerideydi, yönü en doğru şekilde tahmin etti. Ancak her enstrüman için farklı dönemler olabilir.
Teşekkür ederim.