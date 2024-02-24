Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3132

Maxim Dmitrievsky #:

Bu arada, google'ın bard'ı gpt'den daha çok hoşuma gidiyor. Google'da arama yapabiliyor ve ücretsiz.

ancak yalnızca ABD veya İngiltere'de İngilizce ve vpn'yi destekliyor, diğer ülkelerde çalışmıyor.

Ve temel olarak, openAI kimdir ve Google'lar kimdir. Muhtemelen farklı ağırlık kategorileri.
Edge kullanıyorum, vpn yok ve ayrıca google ve tüm diller.
 
Bir sinir ağının girişine ne besleyeceğimi araştırıyorum. Piyasada hazır bir ürününüz olmadığına göre fikrimi söyleyeyim:

Sadece bir gözlem: katı bir zaman kronolojisine bağlı kalmadan bir fiyat grafiğini tanımlayan bir şey girerseniz, sonuçlar daha canlı falan gibi görünüyor. Yani, eğer N+1, N+2 , N+3 fiyatlarını girerseniz.... o zaman bir tür saçmalık, tüm tezahürlerinde mükemmel bir 50/50 kaos elde ederiz.

Ve eğer girdiye N+1, N+6, N+17... gibi bir şey beslersek. Bazı belirli kurallara göre (örneğin, bir grafik desen) inşa edilen sonuçlar, sanki hasta yaşıyormuş ama komadaymış gibi yaşam belirtileri veriyor gibi görünüyor.

Bir sonraki nokta: hedef. "Bir sonraki mum şöyle şöyle, sinir ağını ye ve ağırlıkları güncelle" şeklinde tanımlanırsa, çıktı yine rastlantısallıkla doludur. Geleceği aynı kronolojiden bağımsız olarak tanımlarsanız ve "sıradaki grafiği beğendim, kesin +1 var, sinir ağını ye ve ağırlıklarını güncelle" gibi bir kurala göre işaretler koyarsanız.

Her iki yöntemi, girdi olarak değişken zaman dilimini ve hedef olarak değişken zaman dilimini birleştirirseniz, sonuçlar bazen bir süre başlar (hasta komadadır, ancak kolunu seğirtir). Örneğin, 2021 verileriyle eğitim yaparsanız, 2022'nin neredeyse tamamı +'da olabilir ve katı bir girdi/hedef zaman çizelgesiyle, gevezelik rastgele olur. Ancak, aynı 2020 kendini ödünç vermez, ondan sonra 2021 kaotiktir. Değişken verilerin bazı çalışma modellerini yakaladığı ve onlarla ticaret yapabildiği ve katı kronolojinin bir kerede ileriyi kırdığı ortaya çıkıyor.


Bir mamut kadar eski olan makaleyi okudum, hala insanlar alanında yaşıyor.Bir adam, katı kronolojinin artışını alırsanız ve bir şekilde geçmişle karşılaştırırsanız, korelasyonun 0 olduğunu yazıyor. Ancak fiyat grafiğini açıklayan verileri sıraya sıkı sıkıya bağlı olmadan alırsanız, geçmişle korelasyon 0,8'e ulaşır. Bir mum içindeki fiyatlandırmanın rastgele olduğu ve tahmin edilemeyeceği sonucuna varıyor. Belirsiz bir süre için fiyatlandırma öngörülebilirdir.
mytarmailS #:
Mac'im var, Edge ile uğraşmak için çok tembelim.
 
Ivan Butko #:

Genetik programlamayı kurcalayarak değil, araştırarak öğrenmenizi tavsiye ederim.

Zamana/kronolojiye bağlı olmayan düzenlilikleri araştırmak için asosyal kurallar algoritmaları ile tanışmanızı öneririm.


Araştırmanın yönüne gelince, her şey doğru...

Piyasada sadece fiyatlar ve belirli olaylar dizisi vardır, tam olarak olaylar.


Makalelerimden birinde sabit tahmin ufkuna bağlı olarak sonuçları analiz ettim. En iyisi saatlik olarak yaklaşık 15 bar ileriydi ve yönü en doğru şekilde tahmin etti. Ancak her enstrüman için farklı dönemler olabilir.

Benzer şekilde, kârın işlem saatlerine göre dağılımı da eşit değildir. Belirli saatlerde daha iyi çalışır.
Aleksey Nikolayev ile burada https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2876 başlatılan harika bir tartışma da vardı.
Henüz uygulamaya geçmedim
 
Sadece Windows için falan mı?

Yaptırımlarımız var, önce yükleyin, sonra tam bir baş belası. Zahmet edemeyecek kadar tembelim.
 
Tabii ki, birbirlerini seviyorlar) yüklemek mümkün, ancak kemanlarla)
 
Teşekkür ederim.

