Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3129
Her bir bireyi bu şekilde ölçebilirsiniz. Hayal gücünüzün sınırı yok. Bu sadece matstat ve MO, yani ne alırsanız onu alırsınız.
Bence bana tavsiye vermek sana düşmez.
Bana tavsiye vermenin senin haddin olduğunu sanmıyorum.
Youtube'da öyle bir park var ki, önce yoldan geçen birine McDonald's'a nasıl gidileceğini soruyorlar, sonra da ne yapacaklarını söylememelerini istiyorlar.
Mesele de bu - herkesin uzun zamandır bildiği ve reçete ettiği şeyler hakkında konuşuyorsunuz. Ben neden optimal olmadığını ve neden işe yaramadığını söylüyorum ama siz bunu duymuyor ya da anlamıyorsunuz.
Özellik oluşturma yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Fonksiyonel dönüşümler burada çalışmaz, piyasa bir zaman serisi DEĞİLDİR!
İşte M1 giriş noktası.
İşte giriş nedeni ve H1 giriş fiyatı.
=========================================
Ve tüm işaretleriniz son 5-10 mumdaki desenleri / eğrileri aramaktır.
Bundan çok daha karmaşık.
Tek bir tahmin edici ne üzerinden değerlendirilir?Eğer bir tahmin edici varsa, o zaman bir fonksiyonu ve bir hedef fonksiyonu vardır? )
Her zamanki fraktal mantık.
Bana böyle bir şey gösterebilir misin?
Eğer bu kadar yaygınsa.
Kimin ne yaptığını nereden biliyorsun? Bu biraz övünmek gibi oldu. Son üç aydaki hareketleri dikkate alan işaretlerim var.