Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3129

Maxim Dmitrievsky #:
Her bir bireyi bu şekilde ölçebilirsiniz. Hayal gücünüzün sınırı yok. Bu sadece matstat ve MO, yani ne alırsanız onu alırsınız.

Anomalileri deneyin, daha kolay. Hiçbir şey okumamış olanlara kozul hakkında daha fazla açıklama yapmayacağım.

Bence bana tavsiye vermek sana düşmez.

Youtube'da böyle bir park var, önce yoldan geçen birine McDonald's'a nasıl gidileceğini soruyorlar ve sonra ne yapmaları gerektiğini söylememesini istiyorlar.

Bu özelliğe sahip olan ve olmayan eğitimli bir model karşılaştırılır. Aradaki fark ATE olarak tanımlanır. Puan yanlılığını ortadan kaldırmak için deste karıştırılmalıdır. Teoriyi okumadıysanız kulağa bir tür mantra gibi geliyor.
 
Mesele de bu - herkesin uzun zamandır bildiği ve reçete ettiği şeyler hakkında konuşuyorsunuz. Ben neden optimal olmadığını ve neden işe yaramadığını söylüyorum ama siz bunu duymuyor ya da anlamıyorsunuz.

Çalışıyor ve optimal, teorem kanıtlandı, ki zaten bahsedildi. + makaleler.

Ama bunu size söylemek bana düşmez.
 
Ve işaret etmenize gerek yok - sadece aklı başında bir diyalog kurabilir ve pozisyonunuzu tartışabilirsiniz.

Bu tür yöntemlerin bir model kullanımına dayandığını yazdım, bu nedenle tüm ölçümler tek bir öngörücü için değil, model için geçerlidir - dezavantajı budur.

Önerilen yöntemin etkinliğini gösteren herhangi bir sonucunuz varsa, lütfen bana bildirin - tartışma için ilginç ve yapıcı olacaktır.

 

Özellik oluşturma yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Fonksiyonel dönüşümler burada çalışmaz, piyasa bir zaman serisi DEĞİLDİR!

İşte M1 giriş noktası.


İşte giriş nedeni ve H1 giriş fiyatı.

=========================================

Ve tüm işaretleriniz son 5-10 mumdaki desenleri / eğrileri aramaktır.


Bundan çok daha karmaşık.

Tek bir tahmin edici ne üzerinden değerlendirilir?

Eğer bir tahmin edici varsa, o zaman bir fonksiyonu ve bir hedef fonksiyonu vardır? )
 
Bu sadece fraktal mantık.
 
spiderman8811 #:
Her zamanki fraktal mantık.

Bana böyle bir şey gösterebilir misin?

Eğer bu kadar yaygınsa.

 
Kimin ne yaptığını nereden biliyorsun? Bu biraz övünmek gibi oldu. Son üç aydaki hareketleri dikkate alan işaretlerim var.

