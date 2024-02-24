Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1563
Üstelik şimdiden 8 bölüm yazdım. Ben de planı başlattım ama sonra daha detaylı yapmaya karar verdim ve yanlışlıkla bir kitap yazmaya başladım :-)
bu yüzden sizden bu 8 bölümün isimlerini seslendirmenizi rica ediyorum, sohbetinizin ne kadar hazır olduğu hemen ortaya çıkacak - bir plan yok .... Neyse, bu şeyleri YouTube'da günün her saatinde izleyebilirsiniz)))
Not: kusura bakmayın, sorum kışkırtıcı değil, daha çok size yardımcı olmak için - forumu bir çok insan okuyor, niyetinizin ciddiyetini gösterirseniz, belki yaparsınız, nasıl olur? ahh TAM DIŞARI! ;)
Igor buna dikkat çekmek için iyi iş çıkardı. İçindekiler tablosu olmadan hangi kitap olabilir? Bunun çalışan bir sürüm olduğunu ve değiştirilebileceğini hemen söyleyeceğim.
Bölüm 1: MO'nun İkililiği
Bölüm 2: Tahmin ve Sınıflandırma
Bölüm 3: Fiyat Oluşumunun Nedensel Modeli
4. Bölüm: Amaç İşlevi ve Temel Strateji
Bölüm 5: Alıntıya Bağlı ve Alıntıya Bağlı DEĞİL Veriler
Bölüm 6: Küme Analizine Genel Bakış
Bölüm 7: Genelleme kavramı. teori
Bölüm 8: Reshetov Optimize Edici
Bölüm 9: Alıştırma. Eylem algoritması.
Seminerin kendisi geçici olarak 13'üncü Cuma gününe ertelendi :-)
Hayır, danışman. İnternette her şeyi mükemmel bir şekilde inşa ediyor, bu yüzden şimdi tüm bunları Ontik'e nasıl aktaracağımı düşünüyorum, böylece gerçekte sinyaller çalışmaya başlar .
Ah-ah-ah! Yalnızca Excel'deki geçmişi analiz etmeye ve başkalarına nasıl ticaret yapılacağını öğretmeye mi çalışıyorsunuz?
Sinyalleri işlemeye başladığında bana haber ver, ilgileniyorum.
Tamam teşekkürler!
Lütfen dizinin bir sinyal oluşturmaya başladığını, dolayısıyla her şeyin gerçek olduğunu unutmayın. Bak, aşkım...
Şöyle böyle. Daha fazla gönderileri olduğunu düşünen yeni başlayanlar için harikalar. Ben bu forumun eski bir sakiniyim. Olağanüstü pratik. Son 5 yılda, anlaşmasız tek bir işlem haftasını kaçırmadım. Şimdi 2 aydır işlem yapmıyorum çünkü Moex'e geçiyorum. Bu, son yıllarda ticarette yaşanan en büyük kırılma. İlk beşe geçiş kolay olmadı, ancak neredeyse tamamlandı. Ona gerçek hayatta ticaret yapmayı öğretmek için kalır. Yani daha az hırs beyler.
Moex seni bekliyor, ben de seni Moex'te bekliyorum! Ve freelance siparişlerinizi bekliyorum! ))
2 ay boyunca ticaret yapmamayı nasıl başardınız?
Ruh çağırıyor, eller bir çeşit anlaşma yapmak için uzanıyor.
Paylaşın çok kolay değil, imkansız bile denilebilir.
Ne yazık ki, ticaret yokken sadece bir robotla ticaret yapıyorum. Ve ne yazık ki, freelance kullanmıyorum, çünkü her şeyi kendim yazmaya çalışıyorum, sadece bir şekilde MKUL5 ile arkadaş olmadım, ama 4-ke'de her şey benim tarafımdan yazılmıştı.
MT4 kullandığım bir VPS kiraladım ve robotun birleştiği o anlarda bile benden daha yavaş yaptı ki bu zaten sevindirici.
hükümette böyle bir iyimserlikle çalışmanız gerekiyor))