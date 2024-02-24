Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3136
Bu tür kasetleri nasıl yorumluyorsunuz?
muhtemelen bir çeşit osilatördür.
Aslında ne yaptığınıza siz karar verin))))
Momentum osilatörü
Sizce barlar ve onlardan geri dönüşler şeklindeki hikayelerin nedenleri var mı? 1., 7. ya da 39. barda. Onlarda bölünmeler yapılacak, çünkü başka bir şeyimiz yok.
Haberlerdeki nedenler, hükümetlerin kararları, Merkez Bankası, balinalar.
Geri dönüşlerde çağrışımlar bile yok, sadece bir şeylerin olmaya başladığına dair bazı ipuçları var.
İstatistiksel olarak anlamlı ise, bir neden. Anlamlı değilse, ilişki. Bu şekilde yorumlanır.Hayatta insanlar genellikle nedenler ve batıl inançlar arasında ayrım yapamazlar ve siz bizi böyle katı koşullara sokuyorsunuz :))
Farklı şeylerden bahsediyoruz, ben temel olarak bir otomatın bir model için hiçbir şeyle sınırlı olmayan çok karmaşık niteliksel özellikler yaratması fikrinden bahsediyorum
Karmaşık bir kural olabilir ==> üzerinde bazı dizilerin eğitildiği, ==> sadece çalışan kalıpların (kuralların) seçildiği ==> üzerinde modelin eğitildiği.
ve temel model için yüzlerce özellikten yalnızca biri olabilir.
Buna inanmayacaksın.
Çok basit.
ve bu konuda forumda birçok kez yazdım.
A+B+C=0
Hepsi bu.
Ancak, yukarıda (bu başlıkta bir yerde) doğru bir şekilde belirtildiği gibi, bu denklemin sonsuz sayıda çözümü vardır
ancak model tamamen aynıdır, çünkü aksi takdirde piyasa hamurunu kaybedecek ve ne spread ne de komisyonlardan bir ısırık almayacaktır.
Ve yalnızca soruyu soran kişi bu denklemi kendisi için en uygun varyantta yerine getirebilir ve denklemin artık zamanın her anı için tek ve benzersiz bir çözümü olacaktır.
----
Görünüşe göre (yukarıdaki sarı), IMHO
ve yine de bir çözüm var ve tıpkı bir yumurta gibi, çünkü fiyat davranışının farklı sonuçlarını birleştiriyor, ama şimdi zaten tüccarın lehine, yani burada da tek!ahahahahaha
İyi hafta sonları moderatör...
R
Pratik, boşboğaz ile bilgili olanı ayırır...
İstediğinizi söyleyebilirsiniz, burada her şeyi basit gören birçok kişi var, ama doğru bir soru sorarsanız, her şey yoluna girecektir.
MO hedefleriniz nelerdir?
Son zamanlarda - doğru ya da yanlış kalıplar mı arıyorsunuz?
Sonuç yok.
Araba çalışmayacak, anlamıyor musunuz?
Size piyasada %100 düzenlilik için formülü zaten verdim.
Neden kafamı karıştırmaya devam etmek istiyorsun?
İstatistiksel olarak anlamlı ise neden. Anlamlı değilse, ilişki. Bu şekilde yorumlanır.İnsanlar hayatta çoğu zaman sebeplerle hurafeleri ayırt edemezler ve siz bizi böyle katı koşullara sokuyorsunuz :))
Ve sütun karıştırma da permütasyondaydı.
...