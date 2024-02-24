Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3136

Yeni yorum
 
Evgeni Gavrilovi #:

Bu tür kasetleri nasıl yorumluyorsunuz?

muhtemelen bir çeşit osilatördür.

Aslında ne yaptığınıza siz karar verin))))


Momentum osilatörü


[Silindi]  
Forester #:

Sizce barlar ve onlardan geri dönüşler şeklindeki hikayelerin nedenleri var mı? 1., 7. ya da 39. barda. Onlarda bölünmeler yapılacak, çünkü başka bir şeyimiz yok.
Haberlerdeki nedenler, hükümetlerin kararları, Merkez Bankası, balinalar.
Geri dönüşlerde çağrışımlar bile yok, sadece bir şeylerin olmaya başladığına dair bazı ipuçları var.

İstatistiksel olarak anlamlı ise, bir neden. Anlamlı değilse, ilişki. Bu şekilde yorumlanır.

Hayatta insanlar genellikle nedenler ve batıl inançlar arasında ayrım yapamazlar ve siz bizi böyle katı koşullara sokuyorsunuz :))
 
mytarmailS #:

Farklı şeylerden bahsediyoruz, ben temel olarak bir otomatın bir model için hiçbir şeyle sınırlı olmayan çok karmaşık niteliksel özellikler yaratması fikrinden bahsediyorum


Karmaşık bir kural olabilir ==> üzerinde bazı dizilerin eğitildiği, ==> sadece çalışan kalıpların (kuralların) seçildiği ==> üzerinde modelin eğitildiği.


ve temel model için yüzlerce özellikten yalnızca biri olabilir.

Buna inanmayacaksın.

Çok basit.

ve bu konuda forumda birçok kez yazdım.

A+B+C=0

Hepsi bu.

Ancak, yukarıda (bu başlıkta bir yerde) doğru bir şekilde belirtildiği gibi, bu denklemin sonsuz sayıda çözümü vardır

ancak model tamamen aynıdır, çünkü aksi takdirde piyasa hamurunu kaybedecek ve ne spread ne de komisyonlardan bir ısırık almayacaktır.

Ve yalnızca soruyu soran kişi bu denklemi kendisi için en uygun varyantta yerine getirebilir ve denklemin artık zamanın her anı için tek ve benzersiz bir çözümü olacaktır.

----

Görünüşe göre (yukarıdaki sarı), IMHO

ve yine de bir çözüm var ve tıpkı bir yumurta gibi, çünkü fiyat davranışının farklı sonuçlarını birleştiriyor, ama şimdi zaten tüccarın lehine, yani burada da tek!

ahahahahaha
 
Renat Akhtyamov #:

Buna inanamayacaksın.

Çok basit.

ve bu konuda forumda birçok kez yazdım.

A+B+C=0

Ne demek istediğinizi, neyin ne olduğunu normal bir şekilde açıklayın, şeyleri soyut harflerle değil isimleriyle çağırın...
Bir kod yapacağım, kontrol edeceğim, paylaşacağım...

Burada paylaşmak istemiyorsanız, özel olarak yapabilirsiniz.

Açıklamak istemiyorsanız, zamanınızı boşa harcamanıza gerek yok.
 
mytarmailS #:
Normalde ne demek istediğinizi, neyin ne olduğunu açıklayın, şeyleri soyut harflerle değil gerçek isimleriyle çağırın....
Kodu yapacağım, test edeceğim, paylaşacağım...

Eğer burada yapmak istemiyorsanız, bana yazabilirsiniz...

Açıklamak istemiyorsanız, zamanınızı boşa harcamanıza gerek yok.

Kâse kodunu istedim mi?

Sadece bir kez daha nöro'nun yardımcı olmayacağını söylüyordum, çünkü SanSanych haklı:

[Silindi]  
Ren at Akhtyamov #:

Buna inanamayacaksın.

Çok basit.

ve bu konuda forumda birçok kez yazdım.

A+B+C=0

Hepsi bu.

Ancak, yukarıda (bu başlıkta bir yerde) doğru bir şekilde belirtildiği gibi, bu denklemin sonsuz sayıda çözümü vardır

ancak model tamamen aynıdır, çünkü aksi takdirde piyasa hamurunu kaybedecek ve ne spread ne de komisyonlardan bir ısırık almayacaktır.

Ve yalnızca soruyu soran kişi bu denklemi kendisi için en uygun varyantta yerine getirebilir ve denklemin artık zamanın her anı için tek ve benzersiz bir çözümü olacaktır.

----

Görünüşe göre (yukarıdaki sarı), IMHO

ve yine de bir çözüm var ve tıpkı bir yumurta gibi, çünkü fiyat davranışının farklı sonuçlarını birleştiriyor, ama şimdi zaten tüccarın lehine, yani burada da tek!

ahahahahaha

İyi hafta sonları moderatör...

R

 
Renat Akhtyamov #:

Kase kodunu sordum mu?

Sadece bir kez daha söylüyorum, nöro yardımcı olmayacak, çünkü SanSanych haklı:

Kase kodunu sordum mu?

Pratik, boşboğaz ile bilgili olanı ayırır...

İstediğinizi söyleyebilirsiniz, burada her şeyi basit gören birçok kişi var, ama doğru bir soru sorarsanız, her şey yoluna girecektir.

 
Maxim Dmitrievsky #:

İyi hafta sonları moderatör...

R

MO hedefleriniz nelerdir?

Son zamanlarda - doğru ya da yanlış kalıplar mı arıyorsunuz?

Sonuç yok.

Araba çalışmayacak, anlamıyor musunuz?

Size piyasada %100 düzenlilik için formülü zaten verdim.

Neden kafamı karıştırmaya devam etmek istiyorsun?

 
Maxim Dmitrievsky #:

İstatistiksel olarak anlamlı ise neden. Anlamlı değilse, ilişki. Bu şekilde yorumlanır.

İnsanlar hayatta çoğu zaman sebeplerle hurafeleri ayırt edemezler ve siz bizi böyle katı koşullara sokuyorsunuz :))
Ticaret için kozula'nın ne anlamı var? Girişte asla nedenlerimiz olmayacak. Korkarım ki asosyasyon da olmayacak.
Ve sütun karıştırma da permütasyondaydı.
[Silindi]  
Renat Akhtyamov #:

Savunma Bakanlığı'nın hedefleri nelerdir?

Son zamanlarda - kalıpları arıyorum, doğru mu yanlış mı?

Sonuç yok.

İşe yaramayacak, görmüyor musun?

Piyasada %100 düzenliliğin formülünü daha önce vermiştim.

Neden aklımı karıştırıp duruyorsun?


...

1...312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143...3399
Yeni yorum