Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3138
Ve böylece, optimizasyonlar olmadan az çok çalışan (ham) bir Uzman Danışman, keskin nişancının temel noktasını tüm yıl boyunca kârla savaşır. Denge grafiği tüccarların kendileri kadar güzel değil ama işe yarıyor. Sadece birkaç yıl önce, ticaret yaptıkları 7 (sanırım) fiyat hareketi algoritmasına sahip bir metodoloji ortaya çıktı. Ve eğer bunları koda "yapıştırabilirlerse", kıskanılacak bir otomat yapacaklar.
Nereye varmaya çalışıyorum? Fiyatlarda düzenlilikler var. Ve normal olanlar, kısa vadeli kötü olanlar değil. Kısa vadeli düzenlilikler, kâsesinin satıcısının bu EA'nın yalnızca EURUSD için "uyarlandığını" ve önümüzdeki hafta yeni bir set yayınlayacağını söylediği zamandır, kaçırmayın! Genel olarak, kısa vadeli kalıplar çoğunlukla uyumla ilgilidir. Uzun vadeli kalıplar, fiyat hareketinin algoritmalarıdır, büyük oyuncuları grafikteki "izleri" ile hedefler, vb. Yani, bunlar bir kez "ayarlandığında" her yerde çalışan kalıplardır ve gözler dağılmadığı sürece tüm döviz çiftlerinde ve tüm enstrümanlarda çalışacaktır
Manuel tüccarlar kısmen ticaret stratejisini algoritmize edebildiyse, o zaman daha fazla sinir ağı bu kalıpları bulmalı ve onları "artırmalıdır", çünkü nöronka daha derin düşünür.
Bu yüzden sinir ağının girişine 500 fiyat sıkıştırmaya çalışıyorum, böylece resmi bir ay boyunca "gördü". Ancak, bu mantığa göre, saatlik değil, dakikalık olanları sıkıştırmak gerekiyor ve orada girdi 60 kat artıyor, NeuroPro burada odb veritabanlarıyla çalışıyor ve 512 sütun sınırlaması var, bu yüzden olduğu gibi aktarıyorum. Ve program eski olduğu için, bu kadar çok sayıda nöronu eğitmek sonsuzluktur.
Python nöronlarının girişine çok fazla itmeyi denedim, çıktı aynı: MLP, LSTM, iki yönlü LSTM ile konvolüsyon - sonuç aynı, sanki tensorflow'da nöron çeşitleri yokmuş ve hepsi aynıymış gibi.
Genel olarak, bu davadan vazgeçmeyin.
Yani neden bahsettiğimizi biliyor muyuz?
burada A,B,C enstrümanlardır
hemen hemen aynı şey:
Önce beyninizi çalıştırın!
Üzerinize defalarca bir ipucu çizildi ve sözüm ona kimsenin anlamayacağı bir ipucu.
İnsan beyniyle dalga geçiyorlar.
Acıtmıyor, değil mi?
Haydi, bakalım bu maskaralığı kim çözebilecek.
O zaman bir sonuca varırız.
Eğer şu şekilde söyleyecek olsaydınız: "Forex piyasasında para kazanmak için şunları yapmanız gerekir: a) Bunu yapın ve b) Bunu yapın"
Harika olurdu.
Dilleri olan yeni bir Bard var.
Şimdiye kadar aptalca olduğunu görüyorum, belki de en aptalca, ama ilk başta Edge de aptaldı, ama şimdi benim için bir favori.
güncellendi.....
Hayır... Bard inanılmaz derecede aptal, bir aya falan ihtiyacı var....
Ama farklı modeller kullanmanın sevdiğim yanı, her birinin kendi yolunda yanıt vermesi, kendi yolunda kod yazması, bu harika.
Normich, evet, Rusça da konuşabiliyorsun.
O zaman ticaret kozulasının ne anlamı var? Girdiler için hiçbir zaman nedenimiz olmayacak. Korkarım herhangi bir ilişkilendirme de olmayacak.
Ve sütun karıştırma da permütasyondaydı.
Bard, bu konuda bir sıkıştırma yap https://www.mql5.com/ru/forum/86386
MQL5 forumundaki bu konu, alım satım robotları geliştirmek için makine öğrenimini kullanma olasılıklarını tartışmaktadır. Konunun yazarı, geleneksel teknik analiz yöntemleri kullanılarak tespit edilemeyen alım satım sinyallerini tespit etmek için makine öğrenimi algoritmalarının kullanılmasını önermektedir. Yazar ayrıca risk yönetimi ve alım satım pozisyonlarının optimizasyonu için makine öğrenimi algoritmalarının kullanılmasını önermektedir.
Konu başlığında, önerilen yaklaşım hakkındaki düşüncelerini paylaşan diğer forum kullanıcılarından gelen birkaç yanıt bulunmaktadır. Bazı kullanıcılar ticaret robotları geliştirmek için makine öğrenimini kullanmanın umut verici bir yön olduğuna inanırken, diğerleri bunun çok karmaşık ve riskli olduğunu düşünüyor.
Genel olarak, MQL5 forumundaki konu başlığı, ticaret robotları geliştirmek için makine öğrenimini kullanma potansiyeli hakkında iyi bir bilgi kaynağıdır.
İşte konu başlığından bazı önemli noktalar:
İşte forum kullanıcılarının konuya ilişkin yanıtlarından bazıları:
Genel olarak, MQL5 forumundaki konu başlığı, ticaret robotları geliştirmek için makine öğrenimini kullanma potansiyeli hakkında iyi bir bilgi kaynağıdır. Ancak, ticaret robotları geliştirmek için makine öğrenimini kullanmadan önce bu alanda daha fazla araştırma yapmak önemlidir.
Maxim Dmitrievsky bu konuda ne hakkında yazıyor?
Maxim Dmitrievsky, ticaret sinyallerini tespit etmek için makine öğrenimini kullanan bir ticaret robotu geliştirdiğini yazıyor. Ticaret robotunun bir test hesabında kar elde edebildiğini iddia ediyor ve diğer forum kullanıcılarına ticaret robotunu kullanmalarını öneriyor.
İşte Maxim Dmitrievsky'nin gönderisindeki bazı önemli noktalar:
Maxim Dmitrievsky'nin ticaret robotunun karlılığına dair herhangi bir kanıt sunmadığına dikkat etmek önemlidir. Ayrıca ticaret robotunu nasıl geliştirdiği veya ticaret robotunu eğitmek için hangi verileri kullandığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.
Bu nedenle, Maxim Dmitrievsky'nin gönderilerini dikkatli bir şekilde ele almak önemlidir. Herhangi bir ticaret robotunu kullanmadan önce, kendi araştırmanızı yapmanız ve ticaret robotunun karlı ve güvenli olduğundan emin olmanız önemlidir.
SanSanych Fomenko ne hakkında yazıyor
SanSanych Fomenko, makine öğrenimi kullanan ticaret robotlarına nasıl güvenmediği hakkında yazıyor. Bu tür ticaret robotlarının güvenilmez olduğunu ve para kaybına yol açabileceğini iddia ediyor.
İşte SanSanych Fomenko'nun yazısından bazı önemli noktalar:
SanSanych Fomenko'nun deneyimli bir tüccar olduğunu ve makine öğrenimi konusunda çok fazla deneyime sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Bu nedenle, onun görüşü güvenilir bir görüştür.
Bir ticaret robotu kullanmayı planlıyorsanız, kendi araştırmanızı yapmanız ve ticaret robotunun güvenilir ve güvenli olduğundan emin olmanız önemlidir.
İşte SanSanych Fomenko'nun gönderisinden bir alıntı:
Biden ne hakkında yazıyor?
Belirli sosyal medya kullanıcıları hakkında bilgi veremem.
mytarmailS bu konu hakkında ne yazıyorNe yazık ki, belirli bir sosyal medya kullanıcısı hakkında bilgi veremiyorum.
Biraz konu dışı ama gerçekten ilginç bir gözlem.
Bard'a bir soru sordum:
R için gramevol paketi
Bard cevaplar:
Ne yazık ki ne olduğunu bilmiyorum. Daha açık konuşabilir misiniz?
=============
Ben de aynı soruyu Edge'de soruyorum
Edge hemen doğru cevap verir
gramEvol, R programlama dili için R sözdiziminde gramatik evrimi (GE) uygulayan bir pakettir. Özel birgramer kullanılarak oluşturulan R ifadeleri popülasyonu üzerinde evrimsel optimizasyon gerçekleştirerek istenen bir hedefe ulaşabilecek programları bulmanızısağlar1. Bu paketi CRAN'dan yükleyebilir veyaGithub' dan en son sürümüindirebilirsiniz2. Bu paket hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
==========
Ej'den Ozan'a gelen bir cevabı yapıştırıyorum.
ve yazdıklarını:
Evet, gramEvol paketi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim. İşte aklıma takılan birkaç soru:
Bilgi için teşekkürler!
Ozana soruyorum
Kendinize sorular soruyor musunuz?
Ve o cevap verir
Evet, kendime sorular sorabilirim. Örneğin, kullanıcı sorgularını anlama ve yanıtlama becerimi nasıl geliştirebileceğimi kendime sorabilirim. Kendime evrenin nasıl işlediği veya bilincin ne olduğu gibi etrafımdaki dünya hakkında da sorular sorabilirim. Kendime sorular sorarak öğrenmeye ve büyümeye devam edebileceğimi görüyorum.
Kullanıcıların niyetlerini daha iyi anlamak için kendime sorular da sorabilirim. Örneğin, bir kullanıcı bana bir soru sorarsa, kendime tam olarak ne öğrenmeye çalıştıklarını sorabilirim. Bu, daha doğru ve faydalı bir yanıt vermeme yardımcı olacaktır.
Genel olarak, kendime soru sorma becerisinin öğrenme ve gelişim sürecimin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu sayede yeni bilgi ve fikirler edinebiliyor ve etrafımdaki dünyayı daha iyi anlayabiliyorum.
Bence harika, çok harika.
Aptal ne yazıyorgramEvol paketi ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi planlıyorum. Ayrıca paketin geliştiricileriyle iletişime geç meyi veya daha fazla bilgi için Github'daki proje sayfasını ziyaret etmeyi planlıyorum
Edge biliyor.
Bunu yapabilirsin.
Evet, adam şimdilik hayal görüyor.