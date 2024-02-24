Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3116

Maxim Dmitrievsky #:

Zaman çizgisinde başka bir şey var mı? )

Diğer döviz çiftlerinin artışlarını dikkate alırsak ne olur? Yararlı olur mu?

Evgeni Gavrilovi #:

Ve diğer döviz çiftlerinin artışlarını dikkate alırsak? Yararlı olur mu?

Yaklaşım onlarsız çalışmıyorsa, diğer sembollerin artışlarını eklemenin tek gerçeği sonuçları iyileştirmeyecektir. Onlar olmadan çalışıyorsa, varyantlar olabilir. Ya botun çoklu para birimi olması planlanıyorsa. Ya da farklı alıntılar arasında ortak bir şey çıkarmak istiyorsanız, ancak bu başka bir yaklaşım olacaktır.
 
Evgeni Gavrilovi #:

Ve diğer döviz çiftlerinin artışlarını dikkate alırsak? Yararlı olur mu?

"Etki" nitel bir özelliktir.

Tahmin edici ile hedef arasındaki ilişkinin gücünün nicel bir ölçüsüne ihtiyacınız vardır. Bu forumda birçok kez yazdım, R paketlerine atıfta bulundum, hatta hesaplamalarımın sonuçlarını gösterdim.

Diğer döviz çiftlerine dayalı bazı tahmincileri dahil etme fikri oldukça işe yarıyor.


PS. Ön işleme aşamasında böyle bir bağlantı ölçüsü kullanmazsanız, MO hakkında hiç konuşmamalısınız.

Ön işlemenin "her şeyimiz" olduğu yönündeki modası geçmiş bilginin aksine, hem ön işleme hem de son işleme iyi araştırılmış ve etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Örneğin, özellik öğrenme (veya temsil öğrenme) ön işleme ile ilgilidir ve çeşitli görevlerde kendini kanıtlamıştır.
Ticaretin yönünü tahmin eden bir temel model ve kazanma olasılığını (ticaret yapmak veya yapmamak) tahmin eden bir meta modelden oluşan bir teorik TS ile varsayımsal bir durum sunalım:

İlk modele ana model diyelim, bu model özellik uzayını siyah bir çizgi ile al/sat olarak ayırır. İkincisi ise toplam özellik alanını al/sat olarak ayıran bir meta modeldir (kırmızı çizgi).

Şimdi, iki meta modelin olduğu ve her birinin AL ve SAT sınıflarının farklı özellik uzaylarını ayrı ayrı ticaret / ticaret dışı olarak böldüğü başka bir varyantı hayal edelim (iki kırmızı çizgi).

"Düşünülmesi gereken" tamamen teorik bir soru, ikinci seçeneğin daha iyi olup olmadığıdır. Ve eğer daha iyiyse, neden daha iyi olduğudur. Lütfen yorum yapın.

Muhtemelen Alexei Nikolaev'e bile, böyle bir "müdahalenin" etkisinin nasıl belirlenebileceğine dair bir talep. Sonuçta, iki meta modelin 2 olasılık dağılımını elde edeceğiz, bunlar köşelerle karşılaştırılabilir / değerlendirilebilir / dağıtılabilir.
 

Ben 2. varyantı kullanıyorum. Birincisini denemedim, çünkü hemen kuşkuya neden oldu.
Boğaların ve ayıların farklı işlem yaptığını düşünüyorum. Aynı euro genellikle hızlı bir şekilde düşer ve sonra yavaşça yükselir. Farklı davranışlar. Farklı çipler de önemli hale gelebilir. Modellerde farklı hiperparametreler. Alım/satım üzerine bir modelin farklı eylemlerin farklı davranışlarını iyi bir şekilde birleştirmesi pek olası değildir. Arada bir şey olacaktır.

Forester #:

Ben 2. varyantı kullanıyorum. Birincisini denemedim, çünkü hemen kuşkuya neden oldu.
Boğaların ve ayıların farklı işlem yaptığını düşünüyorum. Aynı euro genellikle hızlı bir şekilde düşer ve sonra yavaşça yükselir. Farklı davranışlar. Farklı çipler de önemli hale gelebilir. Modellerde farklı hiperparametreler. Alım/satım üzerine bir modelin farklı eylemlerin farklı davranışlarını iyi bir şekilde birleştirmesi pek olası değildir. İkisinin arasında bir şey olacaktır.

Sezgisel olarak da öyle görünüyor. Ancak, ana model tarafından hangi yönün tahmin edildiğine bakılmaksızın, aynı anda iki modelin alım/satım için alım/satım yapmama olasılıklarını elde etmek de mümkündür. Bunları karşılaştırın ve ek bir kontrol yapın, böylece olasılıklar bir işlem açmak için önemli ölçüde farklılık gösterir.
 
Maxim Dmitrievsky yönünü tahmin eden bir temel model ve kazanma olasılığını (ticaret yapmak veya yapmamak) tahmin eden bir meta modelden oluşan bir teorik TS ile varsayımsal bir durum sunalım:

Ticaretin yönünü tahmin etmek ne anlama geliyor?

Ne demek kazanma olasılığını tahmin ediyor?

Bunlar çok muğlak kavramlar...


Genel durumlarda, pazar büyümesi/düşüşü tahmininin olasılık şeklinde ikili sınıflandırılması bu sorunu çözecektir.


büyüme olasılığı 0,5'ten fazladır - bu anlaşmanın yönüdür.

Yüksek olasılık, örneğin 0,8 - kazanma olasılığı olacaktır.

Ve meta modelleri kullanmayın.

Ancak bu genel durumlarda, ancak genel durumlardan bahsetmediğimizi anlıyorum, bu yüzden terminolojiyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor.


anlaşmanın yönünü tahmin eder

kazanma olasılığını tahmin eder


 
Maxim Dmitrievsky #:
Sezgisel olarak da öyle görünüyor. Ancak, hangi yönün tahmin edildiğine bakılmaksızın, iki modelden aynı anda alım/satım olasılıkları elde etmek de mümkündür. Bunları karşılaştırın ve ek bir kontrol yapın, böylece olasılıklar bir işlem açmak için önemli ölçüde farklılık gösterir.
Ben bunu denemedim. Sezgisel olarak) Ancak Marx'ın dediği gibi: uygulama gerçeğin ölçütüdür. Pratikte sizin için işe yarıyorsa - iyi)
mytarmailS #:

Ne demek istiyorsun, işlemin yönünü tahmin eder

Bu ne anlama geliyor - kazanma olasılığını tahmin eder

Bu bulanık bir kavram.


Genel durumlarda, pazar büyüme/düşüş tahmininin olasılık şeklinde ikili olarak sınıflandırılması bu sorunu çözecektir


büyüme olasılığının 0,5'ten büyük olması ticaretin yönüdür

olasılık yüksektir, örneğin 0,8 - bu kazanma olasıl ığı olacaktır

Ve meta model yok.

Ancak bu genel durumlar için geçerli, ancak anladığım kadarıyla genel durumlardan bahsetmiyoruz, bu nedenle neyin ne olduğuna dair terminolojiyi netleştirmemiz gerekiyor.


işlemin yönünü tahmin eder

kazanma olasılığını tahmin eder


Bunların hepsi tarih öncesinde burada birçok kez tartışılmıştır. Alım/satım üzerine eğitilen ilk model yeni veriler üzerinde test edilir. Yanlış olduğu durumlar işlem yapılmaması gerekenler sınıfına, geri kalanlar ise işlem yapılması gerekenler sınıfına konur. İkinci sınıflandırıcı bunun üzerinde eğitilir. İki model elde ederiz. Bunlardan biri yönü tahmin eder, diğeri ise işlemin yapılıp yapılmayacağını tahmin eder. Bu, tek bir model aracılığıyla alım satımlar için bir eşik belirlersek esneklik sağlar. Çünkü 2 model, biri diğeri aracılığıyla geliştirilebilir. Son makalede orijinal yöntemi anlattım. Sonra değiştirilmiş mantığa geçtim.

Bu arada bu açık bir soru, çünkü her birini diğeri aracılığıyla, görünüşe göre farklı şekillerde iyileştirmek mümkün.

Sonra kozul çıkarımına rastladım, orada da benzer bir şekilde yapıyorlar.

