Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3120
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Teşekkür ederim!
Bunun, hesaplamaların SONUCU olarak elde ettiğimiz tahmin edicilerin "önemi" ile ne ilgisi var?
Bu, önem hesaplamasının bir parçasıdır.
Bu durumda, iki işaretli demetler gösteriyoruz, en büyük ağırlık, Close[i+1]-Close[i] tahmini için 74 ve 137 periyotlu iki hareketli ortalamanın ilişkisidir.
Parlak bir fikrim var.
Biri ayı diğeri boğa olarak adlandırılan iki kaygan ortalamayı ele alıyoruz.
Ayıyı mavi ve boğayı kahverengi yapın.
Kafalarını karıştırmamak için, muhteşem sonuçlar elde edene kadar bu piyasayı bir aşağı bir yukarı yarıştırıyoruz.
Polina.Zlotova.
Kene kullanarak. Ve MT5 anlaşma analizöründen yalnızca kene olanı.
Herkes parlak bir fikirle başlar.
bazen geri gelirler
ve sonra sonsuza dek unut
herkes bu parlak fikirle başlar
bazen geri gelir
ve sonsuza dek unut
Kıza başlangıçta bir tat ver.
Çok daha kötü olabilirdi, korkunç bir manyak onu dükkandan uzaklaştırabilirdi.
Önem hesaplamasında bileşen.
Bu durumda iki işaretin demetlerini gösterir, en büyük ağırlık Close[i+1]-Close[i] tahmini için 74 ve 137 periyotlu iki hareketli ortalamanın ilişkisidir.
Bu harika bir örnek.
Hareketli ortalamaların fiyat artışı için tahmin gücüne sahip OLMADIĞINI, yani hedef için - fiyat artışı - hareketli ortalamaların sadece gürültü olduğunu biliyorum.
catbust ve diğer paketler önemi hesaplamış ve iki gürültü tahmincisi arasında bir ilişki kurmuştur! Bu, modellerdeki önemin anlamı hakkında bir klasiktir. Tahmin edicileri kaldırarak oynayabilir ve tamamen yararsız değil, aynı zamanda zararlı bir tahmin edici için en yüksek önemi kolayca elde edebilirsiniz.
İlk yazımda, tahmin ediciler arasındaki ilişkiyi belirleyebileceğiniz herhangi bir model bilmediğimi yazdığımda, bu ilişkiyi modelin uydurulmasında kullanılacak bir girdi olarak kastetmiştim. Sizin örneğiniz sonuçtur, girdi verisi değil.
Hareketli ortalamaların fiyat artışları için tahmin gücüne sahip OLMADIĞINI, yani hedef - fiyat artışları için - hareketli ortalamaların sadece gürültü olduğunu biliyorum.
Ben de 5 ve 10 yıl önce aynı şekilde düşünüyordum....
Şimdi farklı bakıyorum, kaosun benim anlayış eksikliğimin bir ölçüsü olduğunu anlıyorum ve eğer bir şeyi anlamıyorsanız, bu kaos değildir, anlamayan sizsiniz....
Sineği "olduğu gibi" koyarsanız, elbette hiçbir şey olmaz, ancak düşünmek istemediğiniz bir milyar başka seçenek var ...
giriş - hareketli ortalama ana işaretlerden biridir.
giriş, ana işaretlerden birinin hareketli ortalamasıdır.
Ben de 5 ve 10 yıl önce aynı şeyi düşünmüştüm.....
Şimdi daha farklı bakıyorum, kaosun benim anlayış eksikliğimin bir ölçüsü olduğunu fark ediyorum ve eğer bir şeyi anlamıyorsanız, bu kaos değildir, anlamayan sizsiniz....
Mashka'yı "olduğu gibi" verirseniz, elbette hiçbir şey olmaz, ancak düşünmek istemeyeceğiniz milyarlarca başka seçenek var....
giriş - hareketli ortalama ana işaretlerden biridir.
girdi - ana işaretlerden birinin hareketli ortalaması
Mesele termos değil (7. sınıf fiziği), mesele yanlış anlamalar.
Cephaneliğinizde başka ne var?
Kaygan ortalamalar dışında mı?
P.Z..
Mesele de bu zaten.
Mesele termos değil (7. sınıf fiziği), mesele yanlış anlamalar.
Cephaneliğinizde başka neler var?
Kaygan ortalamalar dışında mı?
P.Z.
Mesele de bu zaten.
Bir serinin sonsuz sayıda türevi olabilir. Ortalamalar en basit olanlarıdır. Ve seriler ayrı bir bilim dalıdır, çoğu insan için anlaşılır değildir)))))
Pauline, kes şunu))))
Bir serinin sonsuz sayıda türevi olabilir. Ortalamalar en basitleridir. Ve seriler))))) çoğu insan için anlaşılmaz olan ayrı bir bilimdir.
Pauline, kes şunu))))
Bu bir yanlış anlamadır.
Ve daha spesifik olarak, bir örnek.
Arrey çukurlarını atmak istiyorsunuz.
P.Z.
Ne demek istediklerini anladığınız sürece umurumda değil.
Ve Pauline nedir, kes şunu))))))
Bu bir tehdit mi? Yoksa sadece kabalık mı?
Bu bir yanılgı.
Ve daha spesifik olarak, ve bir örnek.
Arrey'e çukur atmak istiyorsun.
P.Z.
Özlerini anladığınız sürece benim için fark etmez.
Peki Pauline ne yapıyor)))))
Bu bir tehdit mi? Yoksa sadece kabalık mı?
Hayır, elbette, iletişimde daha nazik bir ton için bir dilek.
Sıralamadan ortalama almanın dışında, düzenli olmayan daha pek çok şey var, ancak bu başka bir konu.