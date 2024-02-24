Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3112

Yeni yorum
 
Maxim Dmitrievsky #:

Mayıs ayının 15'inde buraya attığım botu test ettim, bir ay geçti. Farklı sl ve tp ile farklı sonuçlar, ancak ortalama olarak hepsi büyüme üzerinde.


Hangi özellikler kullanıldı? Tam bir liste arzu edilir)

[Silindi]  
Evgeni Gavrilovi #:

Hangi özellikleri kullandınız? Tam bir liste takdir edilecektir)

Çeşitli sahte getiriler, özel bir şey yok. Daha önce de yazmıştım, bazen sadece volatilite işe yarıyor, yine dönüştürülmüş retourneler.

Çok fazla kötüdür, çok az kötüdür. Her nasılsa, sabit bir adımla artan farklı dönemlerle 10 fic civarında bir optimum elde ediyorum. Diyelim ki, aralık(10, 100, 10)

Ancak benim uygulamam bu şekilde, sihirli bir formül türetmiş gibi davranmıyorum.

Zaman serisinde başka bir şey var mı? )

 
Yasaklandım, konu öldü))
 

Yıllara göre dağılıma bakmak için tüm MT5 sinyallerini "güvenilir" filtresiyle ayırdım, yani "güvenilir TS'lerin" ne kadar ve ne kadar "yaşadığını" anlamak için.

İşte dağılım

years
2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
   1    4    5   34  130  549  957


Düşünülmesi gereken bir şey....


Pars kodu, eğer ihtiyacı olan varsa

library(rvest)
library(readr)
n_pages <- 35 
url <- "https://www.mql5.com/ru/signals/mt5/page"
urls <- paste0(url, 1:n_pages)
years <- lapply(urls, \(Url) Url |> read_html() |> html_nodes(".signal-card__growth-label") |> html_text() |> parse_number()) |> unlist()
hist(years)

df <- data.frame(table(years))
library(ggplot2)
ggplot(df,aes(years,Freq)) +
  geom_bar(stat='identity',fill=colors()[128])
 

Sanych'in forumun ilk 100 sayfasındaki tüm gönderilerini seyrekleştirin

metni bir "kelime torbasına" dönüştürdü

"durak kelimeleri" kaldırıldı

bunu bir "kelime bulutu" olarak görselleştirdi (kelime ne kadar büyükse, o kadar sık görülür).

Harika ))))

library(xml2)
library(rvest)
urls <- paste0("https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page", 2:100)
author <- "СанСаныч Фоменко"

li <- list()
for(url in urls){
txt <- url |> read_html() |> html_nodes(".text") 
txt |> html_node(".fquote") |> xml_remove() #  remove fquote

Authors <- txt |> html_node(".author") |> html_text()
Content <- txt |> html_node(".content") |> html_text()
Comment_date <- txt |> html_node(".comment__date") |> html_text()

if(any(Authors==author,na.rm = T)){
la <- lapply(seq_along(Authors), function(i) {
       list(author=Authors[i], text=Content[i], date=Comment_date[i]) })
la <- la[Authors==author]
la <- la[!sapply(la, is.null)]
li <- append(li, la)
}
print(url)
}
text2word <- function(text) strsplit(text, "\\P{L}+", perl = TRUE) |> unlist()
words <- lapply(li, function(x) text2word(x$text))  |> unlist() 
bag_of_words <- table(words)

library(stopwords)
stopw <- stopwords("ru", source = "stopwords-iso")
bag_of_words <- bag_of_words[!names(bag_of_words) %in% stopw]

library(wordcloud2)
bag_of_words |> as.data.frame() |> wordcloud2()


İşte 2016 yılında bahsettiğim şey buydu.


......

Evet, R'de neredeyse her şeyi tek bir ekranda yapabilirsiniz, muhteşem bir dil....

 
Yeni bir aşılama/yakıt için şu adrese bir göz atın: Kantitatif ticaret
Quantitative trading - Количественный трейдинг представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику.
Quantitative trading - Количественный трейдинг представляет собой быстро развивающуюся область, объединяющую финансы, математику и информатику.
  • 2023.06.12
  • www.mql5.com
количественные трейдеры могут одновременно покупать недооцененные ценные бумаги и продавать переоцененные. количественные трейдеры могут предвидеть возможную коррекцию цены и соответственно открывать позиции
 
mytarmailS #:

Sanych'in forumun ilk 100 sayfasındaki tüm gönderilerini ayırdı

metni bir "kelime torbasına" indirgedi

"Durdurma sözcükleri" hariç

"kelime bulutu" olarak görselleştirilmiştir (kelime ne kadar büyükse, o kadar sık görülür)

Bu harika.)


İşte 2016'da bahsettiğim şey de buydu.


......

Evet, R'de neredeyse her şeyi tek bir ekranda yapabilirsiniz, muhteşem bir dildir.....

Bu harika, teşekkürler!

 
Renat Fatkhullin #:
Yeni bir aşılama / yakıt ikmali için şu adrese bir göz atın: Kantitatif ticaret

Harika bir seçim!

 
СанСаныч Фоменко #:

Bu harika, teşekkürler!

Asıl amacım GARCH kelimesini kaç kez söylediğinizi saymaktı, çünkü bana öyle geliyor ki))))) daha az değil elli
ama forumdaki mesajları ayrıştırmayı öğrenirken, bunu ne için yaptığımı çoktan unuttum ve unuttum....

Bu bir sır olarak kalsın)))
 
Renat Fatkhullin #:
Mt paketinden haber var mı?
1...310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119...3399
Yeni yorum