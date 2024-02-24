Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3119
İşte ben de bundan bahsediyorum. Gördüğüm ilk ekranda anladım. Dün öğleden sonra 3:00 ile 4:00 arasında.
yeni avatar hazır.
;)
Hayır, bu konuyu özel olarak araştırmadım. Manuel olarak işlem yapmaya çalıştığım zamanlarda yavaş bir büyümenin ardından hızlı bir düşüş hatırladım.
Belki de duygularla hatırlandı çünkü depozitomu boşalttı. Her şeyin eşit olduğunu veya hatta tam tersi olduğunu dışlamıyorum)))
Catboost'ta var.
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
Tahmin edicilerin (girdi verileri) ilişkisini belirtmenin bir yolunu göremedim. Daha açık olabilir misiniz?
Tahmin edicilerin önemi HERHANGİ bir modelde konuşulacak bir şey değildir.
İşte tersi, durgun bir düşüşün ardından patlayıcı bir yükseliş.....
veya m1'e daha yakın bir yaklaşım.
Yani her şey öznel.
Sözdizimsel ayrıştırıcılar ve BNF formları(Backus-Naura Formu) hakkında bilgi sahibi olan
lütfen bana haber verin
Parlak bir fikrim var.
İki kaygan ortalama alalım, birine ayı, diğerine boğa diyelim.
Ayıyı mavi, boğayı kahverengi yaparız.
Onları karıştırmamak için, muhteşem sonuçlar elde edene kadar bu piyasayı aşağı yukarı kovalarız.
Polina.Zlotova.
Tik kullanarak. Ve sadece MT5 anlaşma analizöründen bir kene.
Kaygan olanları alma, kayan olanları al.
Tahmin edicilerin (girdi verileri) ilişkisini belirtmenin bir yolunu göremedim. Daha açık olabilir misiniz?
Etkileşim bir ilişkidir.
İlişki etkileşimdir.
Teşekkür ederim!
Tahmin edicilerin "öneminin", hesaplamaların SONUCU olarak elde ettiğimiz tahmin edicilerin "önemi" ile ne ilgisi var? Tahmin edicilerin birbiriyle ilişkisini hesaplama için bir koşul olarak yazdığınızı anladım.
Tahmin edicilerin önemi, model uydurmanın son derece yaygın bir sonucudur. Birçok kez sınıflandırma hatasını azaltmak amacıyla "önemsiz" tahmin edicileri elemek için "önemi" kullanmaya çalıştım. Herhangi bir tahmin ediciyi çıkarırsanız, kalanların "önemi" HER ZAMAN yeniden hesaplanır. Bahsettiğiniz parametrenin öneme bağlı tahmin edicileri gösterdiğini düşünüyorum.