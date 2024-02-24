Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 3122

İlkbakışta, ikinci versiyon ilkinden çok da farklı değil. Bir yerde daha iyi, bir yerde daha kötü. Daha detaylı araştırmak gerekiyor.

İkinci varyantın sonuç örneği


А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам
 
Montaj noktamı tamamen sallayın. Filtreleyebilir, yaklaştırabilir, tahmin edebiliriz. Başka seçenek var mı?

Harici sinyallere bağlantı). Elbette karmaşık, ancak sadece fiyat serisi profesyonel olmayan görüşüme göre çok bilgilendirici değil))))

 

Simons'tan beğendim, bu 2010'dan sonra tabii ki

Bölüme genel bakış: Brown ve Mercer, piyasa pazarlığı ve ticaret maliyetleri gibi ticaretin gerçekçi yönlerini modelleme ihtiyacını fark etti.

Nyah)))))

 
İlkbakışta, ikinci versiyon ilkinden çok da farklı değil. Bir yerde daha iyi, bir yerde daha kötü. Daha detaylı araştırmamız gerekiyor.

ikinci varyantın sonucuna örnek


Oos'taki düşüş ne kadar sürecek? Her biri için 1-1,5 yılım var.
Oos'ta ne kadar süredir sarkma var? Bir ila bir buçuk yıldır.

Çok fazla varyasyon var, bazıları evet, bazıları hayır. Bir sürü model tükürüyorum.

Sadece bir modeliniz mi var?

 
Bir sürü varyasyon, bazıları evet, bazıları hayır. Bir sürü model çıkarıyor.

Sadece bir modeliniz mi var?

Binlerce. Bu uzun düşüşlerden kurtulamıyorum. Ve onlarla ticaret yapmak 1,5 yıl boyunca üzücü olacak. Korkarım bir aydan fazla sabrım kalmayacak ve hesabımı kapatacağım.

Binlerce. Bu kadar uzun düşüşlerden kurtulamıyorum. Ve onlarla ticaret yapmak 1,5 yıl boyunca üzücü olacak. Korkarım bir aydan fazla sabrım olmayacak ve hesabımı kapatacağım.

Bu parçanın diğerlerinden nasıl farklılaştığını anlamak güzel olurdu.

 
Bu parçanın diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu bilmek güzel olurdu.

5 yıllık bir geçmişte 2 tane var. 1 ve 1,5 yıl. Sanırım piyasa oynaklığı ya da her şey tamamen rastgele hale geldi
 
Bu parçanın diğerlerinden nasıl farklı olduğunu anlamak güzel olurdu.

Satır parametreleri oluşturulabilir mi?)
 
Harici sinyallere bağlantı))))))) Elbette karmaşık, ancak profesyonel olmayan görüşüme göre sadece birkaç fiyat çok bilgilendirici değil)))))

Tüm bunlara bakmak ne kadar yorucu: Sistemin araştırmaları, bulmacaları ve arayışları....

Piyasa kotasyonunun mantığı 1970 yılında karmaşık olamazdı.

O zamanlar kotasyon dizlerden, kalemle yazılan ve hesaplarda sayılan kağıttan başlatıldıysa, sinir ağlarının bununla ne ilgisi var?

Aradan 50 yıl geçtiyse ne olmuş yani?

Algoritma değişmedi, olduğu gibi söylüyorum, %100, kontrol edildi!

Eh, 1970 yılında bir insan, bir insanın anlayamayacağı bir şey icat edemezdi, edemezdi!

